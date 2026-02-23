Getty Images Sport
Traduzido por
“Acredito em mim!” – Benjamin Sesko fala sobre sua sequência de gols pelo Manchester United e deixa clara sua opinião sobre o papel de super-reserva após conquistar três pontos contra o Everton
Sesko faz a diferença saindo do banco
O atacante esloveno marcou três gols em dois jogos enquanto Darren Fletcher era o técnico interino após a demissão de Ruben Amorim, começando a partida da liga contra o Burnley e a derrota na terceira rodada da FA Cup para o Brighton. Ele ainda não começou uma partida desde que Carrick assumiu, mas provou ser igualmente eficaz, marcando em três de suas cinco participações como reserva.
O atacante de £ 74 milhões também está lentamente pagando sua taxa de transferência, com seus gols contra Fulham, West Ham e Everton rendendo ao United um total de cinco pontos, aproximando-o de seu objetivo final de se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez em três anos.
Sesko enfatizou o quanto acredita em si mesmo depois de provar sua importância para o United em Merseyside e explicou por que estava feliz em desempenhar o papel de finalizador em vez de titular.
- Getty Images Sport
Sesko: Não importa se eu começo ou não
Sesko disse à Sky Sports: “Para mim, é importante sempre que entro em campo tentar ajudar a equipe. É por isso que estou aqui. Sejam cinco minutos ou 90 minutos, isso realmente não importa. O importante é mostrar que posso contribuir se for possível, e estou muito feliz com isso. Acredito em mim e os outros jogadores também. Eles sabem o que vão obter quando eu entro em campo. Cabe a mim cumprir, é claro.”
“Era muito importante para nós vencermos este jogo. Foi muito difícil. Nós lutamos. Eles lutaram. Foi uma batalha muito equilibrada, mas conseguimos até o final e garantimos a vitória.”
Carrick: Foi um final implacável.
Carrick elogiou o impacto de Sesko e ficou encantado com a contribuição dos colegas Matheus Cunha e Bryan Mbemuo, também contratados no verão, para o gol. Ele disse: “Ótima finalização, foi uma finalização implacável, gosto da maneira como ele finalizou com muita confiança. Ótima jogada de Matheus [Cunha] e Bryan [Mbeumo] para preparar a jogada, temos jogadores para jogar no contra-ataque. Estou muito feliz pelo Ben novamente, que entrou e fez a diferença.”
O técnico também destacou a influência de Senne Lammens no resultado, depois que o goleiro belga fez uma defesa espetacular para impedir Michael Keane no final da partida e lidou com maestria com os muitos cruzamentos do Everton para dentro da área.
“Ele fez algumas defesas realmente boas, parecia calmo e composto em um ambiente difícil”, disse o técnico. “Muitos escanteios chegaram sob sua trave, ele não se abalou, aproveitou algumas boas chances e fez boas defesas. Ele foi imenso para nós esta noite.”
- AFP
Quando Sesko começará?
Carrick insistiu que estava feliz com o desempenho de Sesko, apesar de ainda não o ter escalado como titular, e disse que não havia problema em ele continuar sendo reserva. Ele explicou: “Entendo por que todos estão falando sobre isso e dando tanta importância, mas tenho um ótimo relacionamento com Ben. Tivemos ótimas conversas e ele está em uma situação muito boa.
Parte do nosso trabalho é ajudá-lo a dar passos e se desenvolver, crescendo como jogador. Às vezes são pequenos passos, às vezes são passos maiores. Ele deu alguns passos enormes recentemente em termos de gols marcados e impacto, e é ótimo ver a confiança e a crença com que ele está jogando agora.
"Temos que administrar isso e temos alguns bons atacantes, então é uma daquelas decisões que temos que tentar acertar. Mas não tenho nenhum problema com o Ben e ele também não tem. É óbvio que ele quer jogar, mas tem sido como sempre foi, com o trabalho que tem feito e a sua atitude de entrar em campo e fazer o que fez novamente... Ele terminou com muita confiança e convicção, foi um final implacável que resume onde ele se encontra neste momento.”
Publicidade