“Acredito em mim!” – Benjamin Sesko fala sobre sua sequência de gols pelo Manchester United e deixa clara sua opinião sobre o papel de super-reserva após conquistar três pontos contra o Everton

O atacante esloveno marcou três gols em dois jogos enquanto Darren Fletcher era o técnico interino após a demissão de Ruben Amorim, começando a partida da liga contra o Burnley e a derrota na terceira rodada da FA Cup para o Brighton. Ele ainda não começou uma partida desde que Carrick assumiu, mas provou ser igualmente eficaz, marcando em três de suas cinco participações como reserva.

O atacante de £ 74 milhões também está lentamente pagando sua taxa de transferência, com seus gols contra Fulham, West Ham e Everton rendendo ao United um total de cinco pontos, aproximando-o de seu objetivo final de se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez em três anos.

Sesko enfatizou o quanto acredita em si mesmo depois de provar sua importância para o United em Merseyside e explicou por que estava feliz em desempenhar o papel de finalizador em vez de titular.