Acredite se quiser! Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham mostram que também têm noites ruins em derrota do Real Madrid para o Liverpool

Os três principais jogadores da equipe merengue não conseguiu decidir contra os ingleses, em derrota por 1 a 0 em Anfield pela Champions League

O duelo válido pela fase de liga da Champions League começou agitado O Liverpool estava no ataque desde cedo e estabeleceu o controle do jogo, enquanto o Real Madrid ameaçou em momentos esporádicos, com Vinicius Júnior aventurando-se pela esquerda. No entanto, eles foram mantidos à distância e dependeram muito de Thibaut Courtois para mantê-los no jogo. Ele atendeu, é claro. O goleiro belga acumulou cinco defesas apenas no primeiro tempo e garantiu que o encontro ficasse sem gols no intervalo. 

O arqueiro seguiu com muito trabalho após o intervalo, mas acabou sendo superado quando Alexis Mac Allister completou de cabeça após escanteio. A equipe merengue até melhorou depois. Kylian Mbappé apareceu mais, Vinicius também. Mas as chances eram escassas. A mais próxima foi um chute de Mbappé, que passou bem perto da trave. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid na derrota em Anfield.

    Goleiro & Defesa

    Thibaut Courtois (9/10):

    Teve um jogo absolutamente espetacular entre as traves, apesar de ter sofrido um gol.

    Federico Valverde (7/10):

    Começou como lateral-direito à frente de Trent Alexander-Arnold. Não se conectou muito no meio-campo, mas fez seu trabalho defensivamente. 

    Eder Militão (7/10):

    Entrou com garra, fez alguns bloqueios cruciais e cumpriu seu papel na maioria das vezes. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Foi colocado em algumas situações complicadas por Ekitike e foi desviado para cá e para lá. 

    Álvaro Carreras (6/10):

    Um pouco misto. Defendeu bem Mo Salah no início, mas teve dificuldades no segundo tempo. 

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Uma exibição de altos e baixos no duelo contra Florian Wirtz. Manteve o alemão quieto em alguns momentos, mas também cometeu faltas algumas vezes.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Participativo no meio-campo e entrou nas disputas de bola, mas foi superado com facilidade em algumas ocasiões.

    Jude Bellingham (5/10):

    Teve dificuldades para se impor no jogo. Cometeu alguns erros e exagerou em alguns passes. Abaixo do seu melhor.

    Arda Guler (5/10):

    Nunca realmente esteve no jogo, e não teve muito espaço para atuar. 

    Ataque

    Kylian Mbappé (5/10):

    Quieto até os últimos 20 minutos, quando teve alguns bons momentos. Errou um chute e foi algumas vezes derrubado por Virgil Van Dijk. Decepcionante. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Perigoso no início, e deu tanto trabalho quanto recebeu contra Conor Bradley. 

    Substitutos & Treinador

    Rodrygo (6/10):

    Mostrou alguma intenção ofensiva pela direita, mas nunca encontrou o passe decisivo. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Vaiado incessantemente por um público agitado. Tocou pouco na bola. 

    Brahim Diaz (Sem Nota):

    Sem tempo para causar impacto. 

    Xabi Alonso (5/10):

    Começou com seu onze mais forte, mas não conseguiu uma boa atuação do seu time. O Madrid foi superado durante todo o jogo e teria sofrido uma derrota pesada se Courtois não tivesse sido tão eficaz. Não foi sua melhor noite. 

