Acredite se quiser! Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham mostram que também têm noites ruins em derrota do Real Madrid para o Liverpool

O duelo válido pela fase de liga da Champions League começou agitado O Liverpool estava no ataque desde cedo e estabeleceu o controle do jogo, enquanto o Real Madrid ameaçou em momentos esporádicos, com Vinicius Júnior aventurando-se pela esquerda. No entanto, eles foram mantidos à distância e dependeram muito de Thibaut Courtois para mantê-los no jogo. Ele atendeu, é claro. O goleiro belga acumulou cinco defesas apenas no primeiro tempo e garantiu que o encontro ficasse sem gols no intervalo.

O arqueiro seguiu com muito trabalho após o intervalo, mas acabou sendo superado quando Alexis Mac Allister completou de cabeça após escanteio. A equipe merengue até melhorou depois. Kylian Mbappé apareceu mais, Vinicius também. Mas as chances eram escassas. A mais próxima foi um chute de Mbappé, que passou bem perto da trave. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Real Madrid na derrota em Anfield.