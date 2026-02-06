Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Lisandro Martinez Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

O Açougueiro voltou: como o retorno de Lisandro Martinez fez a diferença para a boa fase do Manchester United

Michael Carrick está a receber a maior parte dos elogios pelo ressurgimento do Manchester United desde que assumiu o comando, mas há outro fator inegável a considerar ao analisar a melhoria nas exibições e nos resultados em Old Trafford

Lisandro Martínez, reconhecidamente, fez a sua tão aguardada primeira aparição após 301 dias afastado por lesão, ainda com Ruben Amorim no comando, mas o verdadeiro impacto do seu regresso só está a ser sentido agora.

Ruben Amorim, compreensivelmente, queria gerir com cuidado o regresso de Martínez após um longo período de ausência devido a uma grave lesão no joelho, que levou o campeão mundial a ponderar brevemente a aposentadoria do futebol. O treinador português foi dando minutos ao seu zagueiro aos poucos nos primeiros cinco jogos após a sua volta, antes de lhe conferir a primeira titularidade contra o Newcastle, e não parece ser coincidência que o United tenha vencido por 1 a 0.

Desde então, Martínez tem sido titular em todos os jogos, e o retrospecto do United é de três empates e quatro vitórias, sendo as três últimas conquistadas sob o comando de Carrick. O retorno do ex-meio-campista do United ao banco de reservas sem dúvida beneficiou Martínez, permitindo que o argentino atuasse em uma linha de quatro defensores, como fez durante a maior parte de sua carreira. Ele também se beneficiou da presença constante de Harry Maguire, cujo conjunto de habilidades contrastantes garante que eles se complementem perfeitamente.

Apesar de ser apelidado de "O Açougueiro" devido às suas tendências agressivas, Martínez sempre se destacou pela sua habilidade técnica em vez do seu espírito combativo, embora este último continue a ser uma grande parte do seu apelo. Em vez disso, Maguire assumiu a responsabilidade de ser o pilar da defesa, enquanto Martínez pôde fazer o que faz melhor: distribuir a bola com precisão para que o United funcione.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Como um meio-campista extra

    No último jogo do United contra o Fulham, Martínez mostrou por que é tão valioso para o ataque dos Red Devils em duas ocasiões, uma em cada tempo da vitória por 3 a 2.

    Logo no início da partida, ele recebeu a bola de Casemiro na entrada da sua própria área e avançou rapidamente para o campo do Fulham antes de fazer um passe simples, mas inteligente, para Kobbie Mainoo, que estava perfeitamente posicionado para lançar Amad Diallo, que finalizou com um chute colocado que foi desviado por Bernd Leno.

    Então, com o United exausto pelos dois gols tardios do Fulham, foi Martinez quem iniciou a jogada que resultou no gol da vitória de Benjamin Sesko, ao cruzar a bola para Amad.

    Martinez também executava os carrinhos e bloqueios pelos quais os torcedores do United o adoram, mas é sua habilidade com a bola que o torna um jogador tão decisivo, já que ele consegue desempenhar o papel de zagueiro e volante. 

    A calma de Martínez com a bola e sua vontade de se posicionar tanto no meio-campo quanto na lateral esquerda também foram fatores importantes na vitória do United sobre o Arsenal na semana anterior. O argentino foi fundamental para que os Red Devils superassem o domínio inicial dos Gunners e, em seguida, controlassem o segundo tempo.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

    • Publicidade
  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dominando Haaland

    A atuação de Martínez na primeira partida desta sequência de vitórias sob o comando de Carrick foi, sem dúvida, a sua melhor até agora, ao anular Erling Haaland na vitória no dérbi contra o Manchester City. O bloqueio de Martínez no artilheiro da Premier League foi sua contribuição mais memorável, mas seus lances de destaque foram consideráveis, com outros cortes de carrinho e uma corajosa cabeçada para levar a bola para o gol. 

    Foi a resposta perfeita à previsão absurda de Nicky Butt e Paul Scholes antes do jogo, de que Martínez seria humilhado por Haaland.  Os dois lendários meio-campistas do United não só demonstraram falta de respeito por um dos melhores e mais dedicados jogadores do elenco, como sua análise foi preguiçosa e completamente equivocada. 

    Logo que assinou com o United, Martinez foi descartado devido à sua altura – ou à falta dela –, mas rapidamente mostrou o outro lado do seu jogo, e quem ainda acredita que a sua baixa estatura o prejudica claramente não o acompanhou nem o United nas últimas quatro temporadas. Também não levaram em consideração o desempenho da equipe quando Martinez não estava disponível.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sentindo sua ausência

    Devido a quatro longos períodos de afastamento por conta de duas lesões no pé e duas no joelho, Martínez jogou pouco mais da metade do total de partidas do United na Premier League desde que chegou ao clube. O retrospecto dos Red Devils nas 70 partidas em que ele participou é de 35 vitórias, 15 empates e 20 derrotas. Em contrapartida, o time venceu apenas 28 das 68 partidas em que ele esteve ausente, empatou 14 e perdeu 26.

    Algumas das piores fases da equipe também aconteceram quando ele estava fora de campo. Depois de sofrer uma lesão no metatarso em abril de 2023 contra o Sevilla, o United venceu apenas cinco dos nove jogos restantes daquela temporada, incluindo uma goleada de 3 a 0 sofrida para o Sevilla, que resultou na eliminação da Liga Europa, e a derrota na final da Copa da Inglaterra para o City. 

    No início da temporada 2023/24, Martínez sofreu uma recorrência do problema e teve que se submeter a uma segunda cirurgia no pé. Novamente sem a liderança tenaz do ex-jogador do Ajax, o United venceu apenas 10 dos 22 jogos, sofrendo 10 derrotas e sendo eliminado tanto da Copa da Liga Inglesa quanto da Liga dos Campeões.

    Três semanas após retornar ao time, Martinez sofreu uma lesão no joelho contra o West Ham e, em seguida, uma distensão na panturrilha, o que o afastou dos gramados por mais de três meses. Durante esse período, o United venceu apenas três dos seus 14 jogos no campeonato.

  • Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Luta constante"

    Martínez retornou a tempo para a final da Copa da Inglaterra de 2024 e foi um dos jogadores-chave na surpreendente vitória do United sobre o City, em uma revanche. Ele então desfrutou de um período tranquilo de nove meses sem lesões, durante o qual ajudou a Argentina a conquistar a Copa América. Mas, em fevereiro de 2025, sofreu sua pior lesão até então, rompendo o ligamento cruzado anterior contra o Crystal Palace. 

    Martínez só retornou em novembro e, sem ele, o United teve seu pior desempenho na liga em 51 anos, além de perder a final da Liga Europa para o Tottenham. Foi a segunda final importante que o United perdeu sem Martínez, tendo vencido as outras duas em que ele atuou. Além de um período sombrio para o United, foi uma época angustiante para Martínez.

    "Depois das duas ou três primeiras semanas, eu não queria mais jogar futebol", disse ele à AFA Studio. "Era uma luta constante, dia após dia, e meu jogo diário era na academia. Eu me apegava às pessoas ao meu redor, minha família, meus amigos. Hoje, em campo, me sinto excelente, e digo que graças àqueles dias de sofrimento, de não desistir, hoje temos os resultados."

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Padrões de condução

    O United está colhendo os frutos da recuperação de Martínez, que está em plena forma física. Uma fonte interna do clube afirma que Martínez eleva os padrões diariamente em Carrington, mantendo todos em alerta ao não ter receio de dizer – da maneira correta – se não estão atingindo as metas. Ele é extremamente competitivo e detesta perder, até mesmo nos treinos. Naturalmente, dizem que ele está gostando muito da abordagem de Carrick e da intensidade dos treinos.

    Ele é descrito como extremamente positivo, frequentemente lembrando às pessoas o privilégio que é jogar pelo United. Ele também enfatiza bastante a união entre jogadores, comissão técnica, torcedores e todo o clube. Seu comprometimento com o clube ficou especialmente evidente quando ele ainda estava lesionado, optando por se juntar ao elenco na turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos, continuando sua reabilitação na base do clube em Chicago. Amorim, por sua vez, fazia corridas de recuperação com Martínez para demonstrar solidariedade ao jogador.

    Durante sua reabilitação, Martínez manteve-se extremamente positivo. Houve muitos dias difíceis, mas ele sempre se apresentou com a energia certa para lutar pela sua recuperação. Ele é muito próximo da família. Seu pai visita o centro de treinamento regularmente e costuma assistir aos treinos. Após a vitória por 3 a 2 contra o Arsenal, ele foi até a arquibancada para abraçá-lo. No elenco, Martínez é mais próximo de Diogo Dalot e Manuel Ugarte.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dando tudo

    De certa forma, Carrick tem sorte de Martinez já estar em forma e jogando bem quando substituiu Amorim, mas ainda assim merece crédito pela maneira como conseguiu motivar Martinez para que ele voltasse ao seu melhor nível.

    Após a vitória no clássico, Martínez elogiou Carrick por ter incentivado os jogadores a "usarem a energia do povo" para vencer o City. E em entrevista ao Stansport na semana passada, ele deu mais detalhes sobre sua relação com o treinador.

    "Estou realmente impressionado com ele, sua linguagem corporal, sua energia, sua comunicação. Ele é muito próximo dos jogadores, a maneira como confia neles, como fala, como se conecta com todos", disse Martinez. "Se você joga no Manchester United, é porque você tem algo especial. Você precisa de pessoas que entendam sua qualidade, precisa de pessoas que tirem o seu melhor e eu acho que [Carrick] está fazendo isso. Ele está tirando o melhor de todos, não apenas dos jogadores, mas também da comissão técnica."

    "E para mim, quando você toca meu coração, eu dou tudo por você, e ele já o tocou e você pode ver que em campo damos tudo de nós."

    Para Carrick, o argentino personifica exatamente o que ele está tentando construir: "Você tem que jogar com sentimento. Você tem que jogar com emoção, você tem que jogar com entusiasmo. E Licha personifica isso na maneira como ele se comporta todos os dias, e certamente nos jogos."

    Há, sem dúvida, um novo entusiasmo em relação ao United, talvez um pouco daquela "magia" a que Carrick se referiu em sua primeira coletiva de imprensa. E a combinação de espírito competitivo feroz e habilidade técnica excepcional de Martínez é um dos principais motivos para isso.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0