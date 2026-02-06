O Açougueiro voltou: como o retorno de Lisandro Martinez fez a diferença para a boa fase do Manchester United

Lisandro Martínez, reconhecidamente, fez a sua tão aguardada primeira aparição após 301 dias afastado por lesão, ainda com Ruben Amorim no comando, mas o verdadeiro impacto do seu regresso só está a ser sentido agora.

Ruben Amorim, compreensivelmente, queria gerir com cuidado o regresso de Martínez após um longo período de ausência devido a uma grave lesão no joelho, que levou o campeão mundial a ponderar brevemente a aposentadoria do futebol. O treinador português foi dando minutos ao seu zagueiro aos poucos nos primeiros cinco jogos após a sua volta, antes de lhe conferir a primeira titularidade contra o Newcastle, e não parece ser coincidência que o United tenha vencido por 1 a 0.

Desde então, Martínez tem sido titular em todos os jogos, e o retrospecto do United é de três empates e quatro vitórias, sendo as três últimas conquistadas sob o comando de Carrick. O retorno do ex-meio-campista do United ao banco de reservas sem dúvida beneficiou Martínez, permitindo que o argentino atuasse em uma linha de quatro defensores, como fez durante a maior parte de sua carreira. Ele também se beneficiou da presença constante de Harry Maguire, cujo conjunto de habilidades contrastantes garante que eles se complementem perfeitamente.

Apesar de ser apelidado de "O Açougueiro" devido às suas tendências agressivas, Martínez sempre se destacou pela sua habilidade técnica em vez do seu espírito combativo, embora este último continue a ser uma grande parte do seu apelo. Em vez disso, Maguire assumiu a responsabilidade de ser o pilar da defesa, enquanto Martínez pôde fazer o que faz melhor: distribuir a bola com precisão para que o United funcione.