O que acontece? Destaques em seus clubes, Vinícius Jr. e Raphinha não conseguem deslanchar na seleção

A derrota por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado na última quinta-feira (26), nos Estados Unidos, reacendeu um debate que já acompanha a seleção brasileira há algum tempo: por que Vinícius Jr. e Raphinha rendem tão pouco com a camisa amarela?

Diante de um adversário direto na elite do futebol mundial, ambos voltaram a ter atuação discreta. Vinícius Jr. foi amplamente criticado pela imprensa internacional, com poucos dribles certos, muitas perdas de posse e quase nenhuma efetividade ofensiva. Já Raphinha atuou apenas por 45 minutos e ainda deixou o campo com dores, sem conseguir influenciar o jogo.

A avaliação geral foi dura: jogo apagado da dupla, que deveria ser o motor ofensivo do time, mas acabou ofuscada, inclusive por jogadores menos badalados, como Luiz Henrique, que mudou o ritmo da equipe ao entrar no intervalo.

Mas afinal, por que Vinícius Jr. e Raphinha não conseguem deslanchar na seleção?