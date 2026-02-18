AFP
Ações do Manchester United compradas por investidor bilionário americano, mas aquisição total é improvável
Bilionário americano aumenta participação no Manchester United
Cooperman comprou pela primeira vez cerca de um milhão de ações no final de 2023, pouco antes de Ratcliffe concluir seu próprio investimento no clube para se tornar co-proprietário. Agora, de acordo com o The Independent, acredita-se que o fundador do fundo de hedge Omega Advisors, com sede nos Estados Unidos, possua 5,2% das ações Classe A do United, o que equivale a um valor de mais de US$ 50 milhões (R$ 36,7 milhões/€ 42 milhões).
Sem planos de aquisição por parte de Cooperman
Apesar desse investimento, não se acredita que Cooperman esteja planejando adquirir uma participação majoritária no United, mesmo que seu patrimônio líquido seja superior a US$ 3,6 bilhões (R$ 2,67 bilhões). As ações da Classe A não têm os mesmos direitos de voto das ações da Classe B, que têm 10 votos por ação, em comparação com apenas um para as primeiras.
No geral, a família Glazer ainda detém a maioria dos votos, com cerca de 67% do clube, enquanto Ratcliffe possui cerca de 28%. Os Glazers continuam no comando das áreas corporativa e comercial do clube, enquanto Ratcliffe e a INEOS controlam as operações futebolísticas.
Houve muitas mudanças em Old Trafford nos últimos tempos, mas grande parte dos torcedores continua inconformada com os Glazers e protestos contra a família ocorreram recentemente, no início de fevereiro. O 1958 Group divulgou planos para uma manifestação antes do jogo contra o Fulham, dizendo que o clube havia se tornado motivo de piada e que Ratcliffe era cúmplice do declínio.
Ratcliffe ainda abalado após comentários “vergonhosos” sobre imigração
Ratcliffe tem sido manchete por motivos negativos na última semana. O coproprietário do United provocou críticas ao afirmar que o Reino Unido havia sido “colonizado por imigrantes” e apresentou estatísticas populacionais flagrantemente erradas durante uma entrevista à Sky News.
Ele disse: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes chegando. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro.
O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
Ratcliffe posteriormente pediu desculpas “por minha escolha de palavras ter ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa” e, em seguida, reforçou suas declarações anteriores na mesma declaração.
O primeiro-ministro Keir Starmer, o prefeito da Grande Manchester Andy Burnham e a organização antirracismo Kick It Out estavam entre as pessoas e grupos que pediram que Ratcliffe se desculpasse. O próprio Starmer disse: “A Grã-Bretanha é um país orgulhoso, tolerante e diversificado. Jim Ratcliffe deveria se desculpar.”
Red Devils esperam mais sucesso na vida após Amorim
Embora os comentários de Ratcliffe tenham sido um pesadelo para as relações públicas do United, a equipe de Michael Carrick pelo menos tem correspondido em campo desde que o ex-meio-campista da Inglaterra substituiu Ruben Amorim como técnico até o final da temporada. Uma sequência de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Premier League levou o time à quarta posição na tabela, com os Red Devils agora com chances reais de garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, apesar do início inconsistente na campanha atual.
No entanto, sua próxima missão pode ser difícil. O United viaja para Merseyside na noite de segunda-feira para enfrentar o Everton, que ocupa a oitava posição antes do fim de semana. Após esse confronto, a equipe de Carrick enfrenta Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa e Bournemouth antes da pausa internacional em março.
