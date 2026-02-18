Ações do Manchester United compradas por investidor bilionário americano, mas aquisição total é improvável

Apesar desse investimento, não se acredita que Cooperman esteja planejando adquirir uma participação majoritária no United, mesmo que seu patrimônio líquido seja superior a US$ 3,6 bilhões (R$ 2,67 bilhões). As ações da Classe A não têm os mesmos direitos de voto das ações da Classe B, que têm 10 votos por ação, em comparação com apenas um para as primeiras.

No geral, a família Glazer ainda detém a maioria dos votos, com cerca de 67% do clube, enquanto Ratcliffe possui cerca de 28%. Os Glazers continuam no comando das áreas corporativa e comercial do clube, enquanto Ratcliffe e a INEOS controlam as operações futebolísticas.

Houve muitas mudanças em Old Trafford nos últimos tempos, mas grande parte dos torcedores continua inconformada com os Glazers e protestos contra a família ocorreram recentemente, no início de fevereiro. O 1958 Group divulgou planos para uma manifestação antes do jogo contra o Fulham, dizendo que o clube havia se tornado motivo de piada e que Ratcliffe era cúmplice do declínio.