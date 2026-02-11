“Acho que isso nunca aconteceu com outro clube!” – Antonio Conte exclui o Napoli da disputa pelo título da Série A após a eliminação da Coppa Italia.

A temporada do Napoli atingiu um novo ponto baixo na noite de terça-feira, quando foi eliminado das quartas de final da Coppa Italia pelo Como. Um empate em 1 a 1 no Estádio Diego Armando Maradona, onde Antonio Vergara marcou no início do segundo tempo, anulando o pênalti de Martin Baturina para o Napoli, levou a uma disputa de pênaltis tensa. No final, erros decisivos de Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka condenaram os anfitriões à derrota.

No entanto, a fúria de Conte após a partida foi direcionada principalmente ao árbitro. O técnico do Napoli se sentiu injustiçado pelo fato de o zagueiro Jacobo Ramon, do Como, não ter sido expulso por uma falta em Rasmus Hojlund, uma decisão que ele acredita ser típica de uma temporada ruim para os árbitros italianos. Ele pediu que o designador de árbitros Gianluca Rocchi tomasse uma atitude, insistindo que o nível atual da arbitragem é prejudicial ao futebol italiano.

“Certamente não é uma boa temporada para os árbitros e para o VAR. Espero que eles possam encontrar algo que melhore a situação”, disse Conte à Sport Mediaset. “O fato é que todos estão reclamando, treinadores, jogadores e torcedores, então o esporte precisa se aprimorar e melhorar, porque assim como melhoramos nossas equipes, Rocchi precisa melhorar seus árbitros e oficiais do VAR. Não é bom para o futebol, não é bom para nós.”