Getty Images Sport
“Acho que isso nunca aconteceu com outro clube!” – Antonio Conte exclui o Napoli da disputa pelo título da Série A após a eliminação da Coppa Italia.
Conte critica os padrões da arbitragem após eliminação surpreendente
A temporada do Napoli atingiu um novo ponto baixo na noite de terça-feira, quando foi eliminado das quartas de final da Coppa Italia pelo Como. Um empate em 1 a 1 no Estádio Diego Armando Maradona, onde Antonio Vergara marcou no início do segundo tempo, anulando o pênalti de Martin Baturina para o Napoli, levou a uma disputa de pênaltis tensa. No final, erros decisivos de Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka condenaram os anfitriões à derrota.
No entanto, a fúria de Conte após a partida foi direcionada principalmente ao árbitro. O técnico do Napoli se sentiu injustiçado pelo fato de o zagueiro Jacobo Ramon, do Como, não ter sido expulso por uma falta em Rasmus Hojlund, uma decisão que ele acredita ser típica de uma temporada ruim para os árbitros italianos. Ele pediu que o designador de árbitros Gianluca Rocchi tomasse uma atitude, insistindo que o nível atual da arbitragem é prejudicial ao futebol italiano.
“Certamente não é uma boa temporada para os árbitros e para o VAR. Espero que eles possam encontrar algo que melhore a situação”, disse Conte à Sport Mediaset. “O fato é que todos estão reclamando, treinadores, jogadores e torcedores, então o esporte precisa se aprimorar e melhorar, porque assim como melhoramos nossas equipes, Rocchi precisa melhorar seus árbitros e oficiais do VAR. Não é bom para o futebol, não é bom para nós.”
- Getty Images Sport
Podemos ir a um santuário e rezar.
Embora as decisões da arbitragem tenham causado irritação, Conte reservou sua avaliação mais amarga para a crise de lesões que assola seu elenco. Quando questionado se a eliminação poderia realmente ajudar o Napoli a se concentrar em diminuir a diferença de nove pontos para o líder Inter na Série A, o técnico riu da sugestão. Ele listou uma série de lesões graves em jogadores importantes, incluindo Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne e Billy Gilmour, como motivos pelos quais suas mãos estão atadas.
“Que pergunta absurda”, respondeu Conte. “Como você pode prever a lesão de Di Lorenzo, ou Lukaku com um tendão deslocado, De Bruyne com lesão em um tendão da perna que já havia sido operada, ou Gilmour, que precisa de cirurgia e ficará meses fora? Como você pode prever isso?
O que podemos fazer é ir a um santuário e rezar, porque essas são lesões que duram a temporada inteira. Com seis ou sete jogadores importantes fora por meses, isso força os mesmos a continuar jogando o tempo todo, o que cria problemas para [Scott] McTominay e [Amir] Rrahmani. Acho que esse tipo de coisa nunca aconteceu com outro clube.”
O elenco foi levado “além do seu potencial” em meio à inatividade nas transferências
O ex-técnico do Chelsea e da Juventus fez questão de proteger seus jogadores das críticas, argumentando que eles estão superando as expectativas, dada a falta de recursos. Ele destacou que, enquanto o Como chegou com um elenco completo e 10 dias de descanso, o Napoli estava montando uma equipe apenas três dias após uma partida exaustiva contra o Genoa, na qual terminou com 10 jogadores.
Conte também criticou a estratégia de transferências do clube, observando que lhe foi dito que “não podiam fazer nada” no mercado, deixando-o com um elenco reduzido que está sendo levado ao limite.
“Só posso elogiar esses jogadores, porque estamos indo além do nosso potencial atual”, insistiu. “Temos muito poucos recursos disponíveis, que estão simplesmente longe das ambições que deveríamos ter para esta temporada. Apesar disso, os rapazes estão indo muito bem... considerando o elenco que temos à disposição no momento, qualquer técnico teria dificuldades.”
- Getty Images Sport
Discussão sobre o Scudetto considerada “ridícula”
Com a Coppa Italia e a Liga dos Campeões já perdidas, a temporada do Napoli corre o risco de terminar completamente sem graça. Conte foi brutalmente honesto sobre a posição de sua equipe na hierarquia, listando Inter, AC Milan, Roma e Juventus como forças superiores. Ele exigiu “avaliações sérias” da mídia, sugerindo que qualquer conversa sobre defender o Scudetto ou montar um desafio tardio está completamente distante da realidade da situação.
“Acho que o que estamos fazendo nesta temporada é incrivelmente positivo, dadas as circunstâncias”, concluiu Conte. “Quanto ao Scudetto, há uma diferença de nove pontos, temos sérios problemas e vocês estão falando sobre o Scudetto. Ora, vamos lá. Há o Inter, o Milan, a Roma, a Juventus, até mesmo o Como, do que estamos falando? Temos que ser sérios nas perguntas e avaliações também, caso contrário, tudo se torna ridículo.”
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade