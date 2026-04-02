Federico Valverde é um dos melhores e mais importantes jogadores do Real Madrid e está na melhor forma da carreira antes dos confrontos da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Como o astro uruguaio revelou agora, ele chegou a temer, após uma determinada jogada, que o clube o dispensasse.
Traduzido por
"Achei que fossem me expulsar!" Federico Valverde temia ser punido pelo Real Madrid
"Já machuquei um ou outro goleiro", lembra Valverde no podcast Terapia Picante, embora um nome de destaque tenha lhe causado especial preocupação. "Machuquei o ombro do Luca Zidane. Eu queria desaparecer, achei que fossem me expulsar — eu tinha machucado o filho do Zidane."
Os chutes do jogador de 27 anos não são temidos apenas pelos goleiros adversários; além disso, Valverde, que evoluiu não apenas tecnicamente de “El Pajarito” (O Passarinho) para “El Halcón” (O Falcão), tem “pernas muito finas, não sei de onde tiro tanta força nas pernas."
"Em que é que eu estou me metendo?" Valverde duvidava da transferência para o Real
Em seus seis anos na equipe principal do Real Madrid, Valverde construiu uma carreira impressionante; no entanto, a mudança do Peñarol, do Uruguai, para a Espanha não foi fácil para o meio-campista, afinal, até mesmo o Castilla, pelo qual ele jogou por um ano antes de ser emprestado ao Deportivo La Coruña por uma temporada, era um mundo completamente diferente.
“Foi incrivelmente constrangedor, isso me deixou completamente arrasado. Eu pensava: ‘Não sei o que estou fazendo aqui’”, lembra Valverde sobre seus primeiros tempos na equipe de base do Real Madrid. “Quando cheguei ao estacionamento, percebi que meus companheiros do Castilla tinham carros bem chiques, e eu mal conseguia comprar um decente, apesar de já jogar na primeira divisão pelo Peñarol.”
Ele começou a pensar: “Em que é que eu me meti? Entrei no vestiário e vi roupas de marcas realmente caras”, continua Valverde. “Eu nem queria me despir ou me despia muito rápido para que ninguém me visse. Foi um choque.”
Valverde, o herói da vitória contra o Manchester City
Atualmente, Valverde é considerado o sucessor legítimo da lenda do clube Toni Kroos, o que não se deve apenas ao fato de ter herdado o número 8. Valverde é há muito indispensável para o técnico Álvaro Arbeloa; praticamente sozinho, levou o Real Madrid à próxima fase com um hat-trick na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City, e também marcou um gol em cada uma das últimas três partidas do campeonato. Seu contrato em Madri vai até 2029.
Federico Valverde: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
LaLiga
28
4
7
Liga dos Campeões
11
3
4
Copa del Rey
1
-
-
Supercopa
2
1
1