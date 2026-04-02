"Achei que fossem me expulsar!" Federico Valverde temia ser punido pelo Real Madrid

Em seus seis anos na equipe principal do Real Madrid, Valverde construiu uma carreira impressionante; no entanto, a mudança do Peñarol, do Uruguai, para a Espanha não foi fácil para o meio-campista, afinal, até mesmo o Castilla, pelo qual ele jogou por um ano antes de ser emprestado ao Deportivo La Coruña por uma temporada, era um mundo completamente diferente.

“Foi incrivelmente constrangedor, isso me deixou completamente arrasado. Eu pensava: ‘Não sei o que estou fazendo aqui’”, lembra Valverde sobre seus primeiros tempos na equipe de base do Real Madrid. “Quando cheguei ao estacionamento, percebi que meus companheiros do Castilla tinham carros bem chiques, e eu mal conseguia comprar um decente, apesar de já jogar na primeira divisão pelo Peñarol.”

Ele começou a pensar: “Em que é que eu me meti? Entrei no vestiário e vi roupas de marcas realmente caras”, continua Valverde. “Eu nem queria me despir ou me despia muito rápido para que ninguém me visse. Foi um choque.”