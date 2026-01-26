Vai aceitar, Real Madrid? Técnico do Lyon estaria de olho para manter Endrick na próxima temporada

Endrick, por sua vez, sente-se justificado por sua decisão de se transferir para o Lyon no início deste mês, em busca de mais tempo de jogo. O atacante disputou apenas 12 minutos do campeonato sob o comando de Xabi Alonso no primeiro semestre da temporada.

Após marcar três gols contra o Metz, Endrick declarou depois da partida de domingo: "Esse foi o primeiro hat-trick da minha vida, estou muito feliz, de verdade. Foi uma partida incrível. Vou guardar a bola desse jogo em casa. É um dia incrível na minha vida."

Ao ser questionado sobre aqueles que criticaram sua decisão de deixar o Real Madrid para jogar no Lyon em ano de Copa do Mundo, Endrick disse: "Acho que tem sido ótimo jogar nesta liga [Campeonato Francês]. É forte e física, com muita agressividade. Eu gosto disso."

"Não foi um erro [vir para o Lyon]. A vida é assim. Minha vida sempre foi difícil, nunca foi fácil. Me mantenho forte com a força que recebo das pessoas ao meu redor. Isso é só o começo. As pessoas sempre me disseram que o Lyon é um grande time e que eu deveria vir jogar aqui, e a verdade é que o time é, de fato, muito bom."

Procurando apostas mais inteligentes no futebol? Obtenha prévias de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se agora à nossa comunidade em crescimento!