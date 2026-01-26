AFP
Vai aceitar, Real Madrid? Técnico do Lyon estaria de olho para manter Endrick na próxima temporada
Lyon quer ficar com Endrick
Endrick deu a assistência para o gol de Abner Vinicius na vitória do Lyon por 2 a 1 sobre o Brest e, em seguida, marcou um hat-trick na goleada de 5 a 2 sobre o Metz no domingo. As atuações do jogador de 19 anos levaram Paulo Fonseca a solicitar à diretoria que negocie com o Real Madrid a extensão do empréstimo de Endrick para a próxima temporada.
Embora o acordo inicial fosse para que Endrick permanecesse na França até julho, Fonseca espera que Lyon e Real Madrid cheguem a um acordo que permita a permanência do jovem atacante no clube até o final da temporada 2026/27, de acordo com a ESPN Brasil.
Endrick fechou sua transferência para o Lyon após ter dificuldades para conseguir tempo de jogo na capital espanhola na primeira metade da temporada, tendo perdido espaço sob o comando de Xabi Alonso. Após sua ida para o clube do Campeonato Francês, Alonso foi substituído por Álvaro Arbeloa e resta saber quais são os planos do treinador para o brasileiro.
"Isso é só o começo" diz Endrick
Endrick, por sua vez, sente-se justificado por sua decisão de se transferir para o Lyon no início deste mês, em busca de mais tempo de jogo. O atacante disputou apenas 12 minutos do campeonato sob o comando de Xabi Alonso no primeiro semestre da temporada.
Após marcar três gols contra o Metz, Endrick declarou depois da partida de domingo: "Esse foi o primeiro hat-trick da minha vida, estou muito feliz, de verdade. Foi uma partida incrível. Vou guardar a bola desse jogo em casa. É um dia incrível na minha vida."
Ao ser questionado sobre aqueles que criticaram sua decisão de deixar o Real Madrid para jogar no Lyon em ano de Copa do Mundo, Endrick disse: "Acho que tem sido ótimo jogar nesta liga [Campeonato Francês]. É forte e física, com muita agressividade. Eu gosto disso."
"Não foi um erro [vir para o Lyon]. A vida é assim. Minha vida sempre foi difícil, nunca foi fácil. Me mantenho forte com a força que recebo das pessoas ao meu redor. Isso é só o começo. As pessoas sempre me disseram que o Lyon é um grande time e que eu deveria vir jogar aqui, e a verdade é que o time é, de fato, muito bom."
'Lyon é um ótimo lugar'
Endrick também pediu conselhos ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes de concretizar sua transferência para o Lyon em janeiro. "Lyon é um ótimo lugar, tenho muita sorte e me sinto muito bem aqui", acrescentou.
"Este hat-trick é muito importante para mim, ajuda a equipe a vencer e estou muito feliz. Posso contribuir para o time e sinto que pertenço a ele. É como se Deus tivesse me dito que este era o lugar certo para a minha carreira. A cada dia, a cada momento, eu jamais poderia ter imaginado isso, e agora é realidade."
"Existe um ótimo entrosamento com meus companheiros de equipe, os torcedores e a comissão técnica também. Vamos continuar trabalhando ainda mais e já estamos focados na próxima partida."
Quatro vitórias seguidas
A vitória de domingo sobre o Metz fez com que o Lyon subisse para o quarto lugar na tabela do Campeonato Francês, e a equipe de Paulo Fonseca estendeu sua sequência de vitórias para quatro jogos. No entanto, o OL permanece nove pontos atrás do líder e atual campeão PSG.
O time parisiense ultrapassou o Lens, que estava em ótima fase, na liderança da competição neste fim de semana, ao vencer o Olympique de Marselha por 3 a 1 no Vélodrome.
O próximo desafio do Lyon é receber o PAOK na Europa League, antes de retomar os compromissos do campeonato com um jogo em casa contra o Lille na próxima semana.
