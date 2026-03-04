Goal.com
Manchester City v Manchester United - Premier League
“Acalme-se, cara!” – Michael Owen critica jogador do Liverpool que “parece um saco de nervos” após derrota desanimadora contra o Wolves

Michael Owen fez uma avaliação contundente de Milos Kerkez após a decepcionante derrota do Liverpool por 2 a 1 para o Wolves, alegando que o zagueiro está tendo dificuldades para lidar com a pressão da vida em Anfield. O ex-atacante dos Reds sugeriu que a contratação de £ 40 milhões (US$ 53 milhões) do Bournemouth no meio do ano parece estar sobrecarregada pelo ambiente e pediu a Arne Slot que colocasse o veterano Andy Robertson de volta na equipe titular. As esperanças do gigante de Merseyside de terminar entre os quatro primeiros sofreram um revés significativo em Molineux.

  • A fragilidade defensiva custa caro aos Reds em Molineux

    O Liverpool sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Wolves, que luta contra o rebaixamento, em West Midlands. Apesar de dominar grande parte da posse de bola, os Reds não tiveram sua habitual precisão e pareceram vulneráveis nos contra-ataques. Rodrigo Gomes deu aos anfitriões uma vantagem surpreendente e, embora Mohamed Salah tenha conseguido empatar para o Liverpool a apenas sete minutos do fim do tempo regulamentar, o drama estava longe de terminar. Em um período frenético de acréscimos, o Wolves conquistou os três pontos graças a um chute desviado de Andre, marcando apenas sua terceira vitória na liga nesta temporada. O resultado tem sérias repercussões na tabela da Premier League; o Liverpool agora ocupa a quinta posição e corre o risco de perder o ritmo na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões se o Chelsea garantir uma vitória sobre o Aston Villa na quarta-feira. A maneira como a derrota ocorreu gerou um amplo debate sobre a qualidade da recente reformulação do elenco, especialmente na posição de lateral ocupada por Kerkez.

  Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League

    Owen duvida da capacidade de Kerkez para lidar com a pressão

    Falando como comentarista da Premier League Productions, Owen não se conteve em sua avaliação do desempenho de Kerkez. O ex-jogador da seleção inglesa expressou profunda preocupação com a capacidade do húngaro de lidar com o escrutínio que acompanha jogar por um dos maiores clubes do mundo.

    “Não consigo gostar do Kerkez, infelizmente”, comentou Owen durante a análise pós-jogo. “Ele parece um saco de nervos, parece que não quer a bola, parece que é um zagueiro emocional. Ele joga assim [tremendo] o tempo todo, dá vontade de dizer 'acalme-se, cara', você está com a bola na posse a maior parte do tempo, relaxe, parece que ele está constantemente em transe. Eu gostava do Kerkez no Bournemouth, mas o Liverpool é outra história. Você tem que ser capaz de lidar com a pressão, todos os olhos estão voltados para você, e parece que o clube é um pouco grande demais para ele no momento.”

  • Um time em declínio?

    A crítica de Owen foi além de um único indivíduo, pois ele comparou a atual versão do Liverpool com o time que contava com Trent Alexander-Arnold e Robertson em seu auge. Ele argumentou que o elenco atual é “muito mais fraco” em quatro áreas-chave do que era há apenas doze meses. Especificamente, Owen destacou a queda de rendimento de estrelas consagradas como Cody Gakpo e Salah, ao mesmo tempo em que observou que os substitutos de Alexander-Arnold — Conor Bradley e Jeremie Frimpong — têm enfrentado dificuldades para se manter em forma.

    “Em quatro posições, o Liverpool está mais fraco, muito mais fraco do que na temporada passada”, explicou Owen. “Isso é uma transição ou Salah está ficando mais velho? Gakpo não está tão bem nesta temporada? Os laterais não são tão bons quanto os anteriores, então eles definitivamente vão enfraquecer a equipe. Acho que aposentaram Andy Robertson um pouco cedo demais; acho que ele ainda deveria estar jogando agora. Ele [Kerkez] pode se adaptar, pode melhorar, mas no momento eu colocaria Andy Robertson de volta.”

  Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League

    A pressão aumenta sobre Slot

    Os holofotes agora se voltam para Slot e sua escalação para a revanche da FA Cup contra o Wolves nesta sexta-feira. Com a competição nacional representando uma oportunidade vital para conquistar um título, o técnico enfrenta um dilema: persistir com Kerkez para aumentar sua confiança ou seguir o conselho de Owen e convocar o experiente Robertson. A liderança do veterano jogador da seleção da Escócia pode ser crucial para estabilizar uma defesa que parece cada vez mais frágil em momentos decisivos.

    O desempenho do Liverpool desde o início do ano tem sido irregular, e o time está prestes a entrar em uma sequência exaustiva de jogos em que qualquer novo tropeço pode afastá-lo completamente da disputa por uma vaga na Europa, o que colocaria Slot sob enorme pressão. Fora do campo, o clube também está passando por um período de transição, enquanto aguarda a janela de transferências do verão para resolver os problemas de profundidade identificados por Owen. Para Kerkez, as próximas semanas serão um teste definitivo de caráter; ele deve provar que pode superar o “nervosismo” e se adaptar às exigências implacáveis da torcida de Anfield antes de se tornar um bode expiatório permanente pelas falhas defensivas da equipe.

