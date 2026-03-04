“Acalme-se, cara!” – Michael Owen critica jogador do Liverpool que “parece um saco de nervos” após derrota desanimadora contra o Wolves

Falando como comentarista da Premier League Productions, Owen não se conteve em sua avaliação do desempenho de Kerkez. O ex-jogador da seleção inglesa expressou profunda preocupação com a capacidade do húngaro de lidar com o escrutínio que acompanha jogar por um dos maiores clubes do mundo.

“Não consigo gostar do Kerkez, infelizmente”, comentou Owen durante a análise pós-jogo. “Ele parece um saco de nervos, parece que não quer a bola, parece que é um zagueiro emocional. Ele joga assim [tremendo] o tempo todo, dá vontade de dizer 'acalme-se, cara', você está com a bola na posse a maior parte do tempo, relaxe, parece que ele está constantemente em transe. Eu gostava do Kerkez no Bournemouth, mas o Liverpool é outra história. Você tem que ser capaz de lidar com a pressão, todos os olhos estão voltados para você, e parece que o clube é um pouco grande demais para ele no momento.”