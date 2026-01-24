+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BENFICAAFP

Acabou a paz: torcida cobra José Mourinho e jogadores no CT do Benfica

Numa escalada dramática de tensões, cerca de 200 torcedores furiosos do Benfica invadiram o centro de treinamento do clube em Seixal na manhã de sábado para protestar contra uma série de resultados decepcionantes

Os torcedores descontentes confrontaram o técnico José Mourinho, assim como o zagueiro Nicolás Otamendi e o diretor técnico Simão Sabrosa, exigindo explicações para o fraco desempenho da equipe nesta temporada.

  • Mourinho na corda bamba

    O incidente, ocorrido poucas horas antes do jogo do Benfica contra o Estrela Amadora, pelo campeonato português, evidenciou a crescente frustração entre os torcedores. A equipe está atualmente 10 pontos atrás do líder – e arquirrival – Porto, e as recentes eliminações da Taça da Liga Portuguesa e da Liga dos Campeões só aumentaram a sensação de crise. A polícia foi acionada, mas permitiu a entrada dos torcedores após receber garantias de que o protesto seria pacífico.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BENFICAAFP

    Confronto controlado se desenrola

    Um grupo de cerca de 200 ultras chegou ao centro de treinamento do clube exigindo uma audiência com figuras importantes. Inicialmente, apenas quatro representantes tiveram permissão para entrar, mas eles insistiram que todo o grupo fosse admitido. As autoridades, receosas de evitar uma situação mais tensa, finalmente concederam o acesso, e os torcedores se reuniram em um dos campos de treinamento, onde Mourinho, Otamendi e Sabrosa os receberam. Os detalhes precisos da conversa, que durou uma hora, não foram divulgados publicamente, mas o clima foi descrito como tenso. Os torcedores expressaram sua "crescente insatisfação" com a trajetória do clube e acabaram deixando o centro de treinamento uma hora após sua chegada, mas a mensagem era clara: os resultados precisam melhorar, e rapidamente, para apaziguar a torcida enfurecida. 

    Essa demonstração pública de raiva ocorre após um incidente anterior, em que, depois da derrota para o Braga na semifinal da Taça da Liga no início deste mês, Mourinho ordenou que seus jogadores dormissem no centro de treinamento para "refletir bastante" sobre o desempenho, uma punição incomum que atraiu bastante atenção da mídia na época.

  • Presidente do Benfica oferece apoio

    O presidente Rui Costa já foi questionado sobre o desempenho do treinador nesta temporada. E quando pressionado se o clube poderia demitir Mourinho, ele disse: "Não. Ele é um excelente treinador e já provou isso. Não é uma temporada fácil. Trocar de treinador? Isso está fora de questão." E sobre novas contratações, Costa acrescentou: "Não posso prometer nada, mas veremos até o final da janela de transferências. Como vocês sabem, já falamos sobre o lado esportivo. Não é um ano positivo. Lutaremos até o último segundo pelos nossos objetivos. Ainda temos o campeonato em disputa."

  • FBL-BEL-REAL-MADRIDAFP

    O Benfica conseguirá vencer o Real Madrid?

    Mourinho, que assinou contrato com o clube de sua infância até 2027 em setembro passado, comandará sua equipe nos próximos jogos cruciais, incluindo um confronto da Liga dos Campeões contra seu ex-clube, o Real Madrid. A pressão aumentará consideravelmente se o desempenho não melhorar. Falando antes do confronto decisivo contra o Real Madrid, que precisa da vitória para ter chances de terminar entre os oito primeiros e evitar os playoffs, Mourinho disse: "Embora seja praticamente impossível, praticamente não impossível, a cultura que temos neste grupo é que, independentemente dos objetivos, quando o Benfica joga, você tem que dar o seu melhor, jogar com a responsabilidade de ser o Benfica e dar o seu melhor, então não muda muito se é praticamente possível ou não. Sabemos que é o Real Madrid, obviamente. Sabemos que, no momento, somos um Benfica com limitações, mas daremos tudo de nós."

