Acabou a paz: torcida cobra José Mourinho e jogadores no CT do Benfica

Um grupo de cerca de 200 ultras chegou ao centro de treinamento do clube exigindo uma audiência com figuras importantes. Inicialmente, apenas quatro representantes tiveram permissão para entrar, mas eles insistiram que todo o grupo fosse admitido. As autoridades, receosas de evitar uma situação mais tensa, finalmente concederam o acesso, e os torcedores se reuniram em um dos campos de treinamento, onde Mourinho, Otamendi e Sabrosa os receberam. Os detalhes precisos da conversa, que durou uma hora, não foram divulgados publicamente, mas o clima foi descrito como tenso. Os torcedores expressaram sua "crescente insatisfação" com a trajetória do clube e acabaram deixando o centro de treinamento uma hora após sua chegada, mas a mensagem era clara: os resultados precisam melhorar, e rapidamente, para apaziguar a torcida enfurecida.

Essa demonstração pública de raiva ocorre após um incidente anterior, em que, depois da derrota para o Braga na semifinal da Taça da Liga no início deste mês, Mourinho ordenou que seus jogadores dormissem no centro de treinamento para "refletir bastante" sobre o desempenho, uma punição incomum que atraiu bastante atenção da mídia na época.