Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Acabaram os pênaltis para o Palmeiras? Abel Ferreira reclama de juízes e aponta marco que mudou as decisões do apito contra seu time

O técnico português reclamou de um pênalti não marcado em Vitor Roque e resgatou a polêmica do Choque-Rei do Brasileirão passado como ponto de virada na relação da arbitragem com o clube

Na avaliação do treinador, o atacante foi derrubado dentro da área, mas o lance sequer foi revisado como ele esperava.

"Desde o jogo contra o São Paulo vão 23 jogos e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras. Não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU, em casa. No Paulista tivemos situações claras e nós temos que ser mais exigentes uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo, e está certo. Mas eu também exijo", afirmou.

Abel reforçou que não vê como crítica isolada, mas como padrão.

"Na minha opinião, tivemos um pênalti claro no Roque. Não é crítica, é constatação. Desde a gritaria com o São Paulo, o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti no Brasileiro. O toque é claro", completou o treinador.

  • Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O Choque-Rei que "mudou tudo"

    O treinador voltou a citar o Choque-Rei disputado em 5 de outubro, no Morumbis, quando o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2. Naquela partida, o Tricolor reclamou de um pênalti não marcado de Allan em Tapia, quando vencia por 2 a 0, além de uma possível expulsão de Andreas Pereira.

    Desde então, Abel entende que o ambiente em torno da arbitragem mudou. Na reta final do Brasileirão passado, quando o Flamengo abriu vantagem na liderança, o técnico chegou a afirmar que “muita coisa mudou” após aquele clássico.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    Os pênaltis para o Palmeiras nos últimos seis meses

    Desde agosto, o Verdão teve sete penalidades marcadas a favor. No mesmo período, porém, também acumulou reclamações de lances não assinalados, especialmente na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, quando Jorginho empurrou Gustavo Gómez dentro da área em lance amplamente debatido.

    Veja as últimas penalidades marcadas para o Palmeiras:

    • 04/08 — Vitória (Brasileirão)
    • 10/08 — Ceará (Brasileirão)
    • 15/08 — Universitário-PER (Libertadores)
    • 31/08 — Corinthians (Brasileirão)
    • 21/09 — Fortaleza (Brasileirão)
    • 25/09 — River Plate-ARG (Libertadores)
    • 31/10 — LDU-EQU (Libertadores)

  • O que vem pela frente?

    Apesar das reclamações, o resultado no Beira-Rio colocou o Palmeiras na liderança do Brasileirão após três rodadas, com sete pontos.

    O próximo compromisso será no domingo, diante do Guarani, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Já classificado, Abel deve preservar titulares e utilizar uma equipe alternativa.

0