Acabaram os pênaltis para o Palmeiras? Abel Ferreira reclama de juízes e aponta marco que mudou as decisões do apito contra seu time

Na avaliação do treinador, o atacante foi derrubado dentro da área, mas o lance sequer foi revisado como ele esperava.

"Desde o jogo contra o São Paulo vão 23 jogos e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras. Não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU, em casa. No Paulista tivemos situações claras e nós temos que ser mais exigentes uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo, e está certo. Mas eu também exijo", afirmou.

Abel reforçou que não vê como crítica isolada, mas como padrão.

"Na minha opinião, tivemos um pênalti claro no Roque. Não é crítica, é constatação. Desde a gritaria com o São Paulo, o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti no Brasileiro. O toque é claro", completou o treinador.