“Acabamos de perder quatro pontos!” – Liam Rosenior fica furioso com o empate do Chelsea contra o Burnley

Zian Flemming cabeceou para o gol um escanteio cobrado por James Ward-Prowse aos 93 minutos, garantindo um ponto precioso para o Clarets, ameaçado de rebaixamento, em Stamford Bridge, depois que o time da casa havia assumido a liderança no início da partida com um gol de Joao Pedro. A expulsão de Wesley Fofana teve impacto no final nervoso da partida, e o Burnley aproveitou uma oportunidade de última hora para deixar o oeste de Londres com uma parte dos pontos.

O empate significou que o Chelsea perdeu 19 pontos em posições vencedoras no campeonato nesta temporada, 17 deles em casa. O tipo de estatística que transforma uma possível disputa pelo título em uma batalha apenas para se classificar para a Liga dos Campeões, Rosenior ficou furioso com a incapacidade de seu time de segurar os três pontos depois de ficar com dez jogadores a menos a menos de 20 minutos do fim.

O empate em 1 a 1 contra o time de Scott Parker, que ocupa a 19ª posição, veio após uma capitulação de 2 a 0, que viu o Leeds, também lutando contra o rebaixamento, sair de Stamford Bridge com um ponto no início deste mês. Os dois resultados puseram fim ao que tinha sido um início forte sob o comando de Rosenior até aquele momento.