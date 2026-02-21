Getty Images Sport
Traduzido por
“Acabamos de perder quatro pontos!” – Liam Rosenior fica furioso com o empate do Chelsea contra o Burnley
Chelsea sofre revés na corrida pela Liga dos Campeões
Zian Flemming cabeceou para o gol um escanteio cobrado por James Ward-Prowse aos 93 minutos, garantindo um ponto precioso para o Clarets, ameaçado de rebaixamento, em Stamford Bridge, depois que o time da casa havia assumido a liderança no início da partida com um gol de Joao Pedro. A expulsão de Wesley Fofana teve impacto no final nervoso da partida, e o Burnley aproveitou uma oportunidade de última hora para deixar o oeste de Londres com uma parte dos pontos.
O empate significou que o Chelsea perdeu 19 pontos em posições vencedoras no campeonato nesta temporada, 17 deles em casa. O tipo de estatística que transforma uma possível disputa pelo título em uma batalha apenas para se classificar para a Liga dos Campeões, Rosenior ficou furioso com a incapacidade de seu time de segurar os três pontos depois de ficar com dez jogadores a menos a menos de 20 minutos do fim.
O empate em 1 a 1 contra o time de Scott Parker, que ocupa a 19ª posição, veio após uma capitulação de 2 a 0, que viu o Leeds, também lutando contra o rebaixamento, sair de Stamford Bridge com um ponto no início deste mês. Os dois resultados puseram fim ao que tinha sido um início forte sob o comando de Rosenior até aquele momento.
- Getty Images Sport
Rosenior enfurecido com o Blues desperdiçando novamente
Citado pelo The Standard, Rosenior disse aos repórteres no final do jogo no sábado: “Perdemos quatro pontos em dois jogos em casa.
“Após o primeiro gol, faltou-nos incisividade. Fomos demasiado cautelosos na posse de bola. Para um clube deste nível, não basta eu vir aqui e dizer que fomos a melhor equipa. Precisamos de ganhar jogos. Sei qual é a resposta e vamos abordá-la durante a semana.”
Ele continuou: “Há muitos casos, mesmo durante o meu tempo aqui, em que sofremos gols por falta de concentração, falta de responsabilidade. Fora de casa contra o Wolves, fora de casa contra o Crystal Palace, em casa contra o Leeds, hoje.
“Os times que ganham títulos vencem os jogos por 1 a 0, mesmo quando não estão em sua melhor forma. Hoje, o resultado deveria ter sido pelo menos 1 a 0.”
Rosenior fala sobre a má marcação no gol de empate no último minuto
Rosenior continuou a afirmar que a fraca marcação custou caro à sua equipe, já que Flemming subiu mais alto para empatar sem pressão aos 94 minutos.
Frustrado, Rosenior disse: “Uma tarefa foi perdida. Uma tarefa — uma tarefa de marcação — não foi cumprida. Flemming, sabemos, é o melhor cabeceador deles.
E havia um jogador que eu não vou... Não estou aqui para criticar os jogadores, sempre vou protegê-los, vou lidar com isso durante a semana. Havia um jogador a quem atribuímos essa tarefa e que marcou o jogador errado. Há muitos casos em que sofremos gols por falta de concentração e responsabilidade.
“Você precisa ter jogadores em quem possa confiar no momento para fazer um trabalho. Existem certos valores que você precisa ter em sua equipe. Depende de avaliar os jogadores e aqueles que você avalia no momento certo. Precisamos de jogadores que, em momentos-chave, possam levar as coisas adiante.”
- AFP
O Chelsea volta ao top quatro, mas uma sequência desafiadora está por vir
O Chelsea subiu para a quarta posição na tabela da Premier League com o ponto conquistado, mas ficará três pontos atrás do Manchester United se os Red Devils vencerem o Everton na segunda-feira. O Liverpool também pode empatar em pontos com os Blues se vencer o Nottingham Forest.
Com apenas 11 jogos restantes na corrida pela Liga dos Campeões, há pouco espaço para deslizes custosos como os que o Chelsea sofreu nas últimas duas semanas – algo que Rosenior sem dúvida martelará em seus jogadores antes de uma sequência difícil de jogos, incluindo confrontos com Arsenal, Aston Villa, Newcastle e Manchester City.
Publicidade