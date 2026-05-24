"Absolutamente ridículo!" - O atraso na segunda parte do jogo entre Tottenham e Everton deixa Gary Neville "furioso"

O atraso no início da partida criou um final bizarro. O West Ham conquistou uma vitória fácil por 3 a 0 sobre o Leeds, com gols de Valentin Castellanos, Jarrod Bowen e Callum Wilson. No entanto, a partida terminou antes do fim do tempo regulamentar em Londres. Devido ao atraso, o árbitro acrescentou nove minutos de acréscimos para o Tottenham, que começaram após o apito final para os Hammers. Isso deixou o West Ham parado nos 39 pontos, esperando impotente enquanto o Spurs se agarrava à vantagem de 1 a 0. Neville acrescentou: “Há um elemento de sempre começar ao mesmo tempo quando se está lutando por algo. É absolutamente ridículo, hoje é um dia quente, mas poderia ser inverno e estar fazendo -2 °C com os jogadores andando por aí. Isso não é bom o suficiente.”