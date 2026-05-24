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"Absolutamente ridículo!" - O atraso na segunda parte do jogo entre Tottenham e Everton deixa Gary Neville "furioso"
Um início atrasado do segundo tempo
O último dia da temporada da Premier League foi marcado pelo caos, pois problemas com o equipamento do VAR atrasaram o reinício da partida decisiva do Tottenham contra o Everton. Devido ao atraso, o jogo não pôde recomeçar ao mesmo tempo que a partida do West Ham contra o Leeds United. O Tottenham, que abriu o placar no primeiro tempo com um gol de João Palhinha, lutava para garantir sua permanência na primeira divisão. A falha em sincronizar o reinício das partidas no segundo tempo, em uma tarde de domingo tão decisiva, gerou imediatamente críticas severas.
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Neville expressa sua indignação
Ao atuar como co-comentarista da Sky Sports, Neville não hesitou em expressar sua imensa frustração com a falta de sincronização entre os dois jogos decisivos. O ex-zagueiro do Manchester United não conseguiu esconder sua raiva pelo fato de o árbitro Michael Oliver ter sido obrigado a interromper a partida devido aos problemas técnicos do VAR. Neville afirmou com veemência: “Por que deram o pontapé inicial lá se estão sincronizando os jogos? Não acho que uma partida de futebol deva ser interrompida por isso. Isso não é aceitável, eu entendo que vocês tenham problemas técnicos. A torcida está vaiando, e com razão. Estou furioso com isso, não apenas porque é a última partida da temporada, mas pela integridade esportiva.”
Final dramática na disputa contra o rebaixamento
O atraso no início da partida criou um final bizarro. O West Ham conquistou uma vitória fácil por 3 a 0 sobre o Leeds, com gols de Valentin Castellanos, Jarrod Bowen e Callum Wilson. No entanto, a partida terminou antes do fim do tempo regulamentar em Londres. Devido ao atraso, o árbitro acrescentou nove minutos de acréscimos para o Tottenham, que começaram após o apito final para os Hammers. Isso deixou o West Ham parado nos 39 pontos, esperando impotente enquanto o Spurs se agarrava à vantagem de 1 a 0. Neville acrescentou: “Há um elemento de sempre começar ao mesmo tempo quando se está lutando por algo. É absolutamente ridículo, hoje é um dia quente, mas poderia ser inverno e estar fazendo -2 °C com os jogadores andando por aí. Isso não é bom o suficiente.”
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E agora?
O Tottenham conseguiu manter sua vantagem mínima sobre o Everton e garantiu a permanência na Premier League com 41 pontos, o que significa que o West Ham sofreu a amarga derrota do rebaixamento, apesar de sua vitória esmagadora. O West Ham precisa se reorganizar durante o verão para a Championship, enquanto o Spurs buscará desesperadamente reconstruir seu elenco sob o comando de Roberto De Zerbi para evitar mais uma temporada desastrosa.