Rosario Abisso foi reintegrado à função de árbitro, como anunciado em uma nota do Tribunal Federal Nacional: "O Tribunal Federal Nacional, Seção Disciplinar, em decisão definitiva, acolhe o recurso e declara a ilegitimidade da deliberação constante no Comunicado Oficial da Associação Italiana de Árbitros nº 1, de 1º de julho de 2026, na parte em que determina o desligamento do sr. Rosario Abisso".





Vale lembrar que Abisso havia sido excluído do quadro da AIA no último dia 1º de julho por "limites de permanência na função", mas, graças à decisão, pôde participar da pré-temporada dos árbitros da CAN, ainda que em número excedente.



