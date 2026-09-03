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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Abisso reintegrado ao cargo de árbitro: seu recurso foi aceito

Campeonato Italiano

Chegou a nota do Tribunal Federal Nacional

Rosario Abisso foi reintegrado à função de árbitro, como anunciado em uma nota do Tribunal Federal Nacional: "O Tribunal Federal Nacional, Seção Disciplinar, em decisão definitiva, acolhe o recurso e declara a ilegitimidade da deliberação constante no Comunicado Oficial da Associação Italiana de Árbitros nº 1, de 1º de julho de 2026, na parte em que determina o desligamento do sr. Rosario Abisso".


Vale lembrar que Abisso havia sido excluído do quadro da AIA no último dia 1º de julho por "limites de permanência na função", mas, graças à decisão, pôde participar da pré-temporada dos árbitros da CAN, ainda que em número excedente.


  • O árbitro da seção de Palermo, assistido pelo advogado Andrea Capone, havia apresentado recurso após a decisão que o havia retirado do quadro de árbitros efetivos para o campeonato de 2026-27. O Tribunal Federal Nacional considerou ilegítima essa medida, e o nascido em 1985 será, portanto, reintegrado ao quadro.

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