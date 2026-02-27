Getty Images Sport
“Aberto a tudo!” – O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, não descarta um retorno surpreendente ao Tottenham neste verão
Tudor assume o comando do Tottenham
Frank foi demitido do cargo de técnico do Spurs no início deste mês, após uma derrota por 2 a 1 em casa para o Newcastle. O resultado deixou o time do norte de Londres apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, após uma sequência de apenas duas vitórias em 17 jogos.
Desde então, a diferença para os três últimos colocados foi reduzida para quatro pontos, após o empate de 0 a 0 do West Ham com o Bournemouth no último sábado e a derrota do Tottenham por 4 a 1 no clássico do norte de Londres para o rival e líder da Premier League, o Arsenal, no dia seguinte.
Igor Tudor supervisionou a derrota para os Gunners após assumir o comando do Spurs interinamente na semana passada, quando o croata assinou um contrato de cinco meses na capital. A expectativa agora é que Pochettino assuma o comando do Tottenham pela segunda vez.
E o argentino revelou que está “aberto a tudo” assim que a Copa do Mundo chegar ao fim neste verão.
“Aberto a tudo!”
Pochettino disse à estação de rádio espanhola Radiogaceta de los Deportes que está focado na Copa do Mundo, começando: “Sempre há rumores, estou sempre ligado [a clubes]. Ao Tottenham, assim como em certa época fui ligado ao Espanyol ou a outros clubes.
No final, especialmente por causa do meu passado nesses clubes, quando as coisas não estão indo bem, as pessoas tendem a recorrer às emoções e dizer: 'Bem, com Mauricio jogávamos um bom futebol', ou algo do tipo.
Mas não. Estamos focados na Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Meu contrato vai até depois da Copa do Mundo, então depois disso veremos o que pode acontecer. Aberto a tudo, certo?”
Os EUA foram sorteados para um grupo bastante navegável em sua Copa do Mundo em casa e jogarão contra a Austrália, o Paraguai e um dos seguintes países: Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo, enquanto buscam aproveitar a vantagem de jogar em casa neste verão.
Pochettino deixou o Spurs em 2019.
Pochettino assumiu o cargo de técnico do Spurs em 2014, após chamar a atenção durante sua breve passagem pelo Southampton. Durante sua passagem pelo norte de Londres, Pochettino levou o Spurs ao melhor resultado da história do clube, o segundo lugar na temporada 2016-17, além de conquistar a vice-campeonato na final da EFL Cup de 2015 e na final da Liga dos Campeões de 2019.
No entanto, o Spurs teve um início vacilante na temporada 2019-20 da Premier League sob o comando de Pochettino, o que lhe custou o emprego em novembro de 2019. Pouco mais de um ano após sua saída do Tottenham, Pochettino foi nomeado técnico do PSG, levando o gigante francês ao título do Troféu dos Campeões de 2020, da Copa da França de 2021 e da Ligue 1 de 2021-22.
E um ano após deixar o PSG em 2022, Pochettino assumiu o cargo de técnico do Chelsea, embora tenha deixado o comando do Stamford Bridge após apenas um ano no cargo, antes de assumir sua função atual na seleção dos Estados Unidos em setembro de 2024.
O que vem a seguir?
Nos anos desde que Pochettino saiu, no entanto, o Spurs caiu gradualmente na tabela da Premier League sob uma sucessão de treinadores, incluindo José Mourinho, Nuno Espírito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou e, mais recentemente, Frank.
O dinamarquês sucedeu Postecoglou no norte de Londres no verão passado, apesar do australiano ter conquistado a Liga Europa, acabando com a longa espera do clube por um título. No entanto, Postecoglou ficou em 17º lugar na temporada passada, com as três equipes promovidas - Leicester, Ipswich e Southampton - lutando para se manter na primeira divisão.
O Spurs, porém, agora se encontra atolado em uma batalha contra o rebaixamento e espera melhorar sua recente queda de rendimento. De fato, o Spurs ainda não venceu nenhuma partida do campeonato em 2026, somando apenas quatro pontos em nove jogos disputados até agora neste ano, antes do jogo de domingo contra o Fulham.
