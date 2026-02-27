“Aberto a tudo!” – O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, não descarta um retorno surpreendente ao Tottenham neste verão

Frank foi demitido do cargo de técnico do Spurs no início deste mês, após uma derrota por 2 a 1 em casa para o Newcastle. O resultado deixou o time do norte de Londres apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, após uma sequência de apenas duas vitórias em 17 jogos.

Desde então, a diferença para os três últimos colocados foi reduzida para quatro pontos, após o empate de 0 a 0 do West Ham com o Bournemouth no último sábado e a derrota do Tottenham por 4 a 1 no clássico do norte de Londres para o rival e líder da Premier League, o Arsenal, no dia seguinte.

Igor Tudor supervisionou a derrota para os Gunners após assumir o comando do Spurs interinamente na semana passada, quando o croata assinou um contrato de cinco meses na capital. A expectativa agora é que Pochettino assuma o comando do Tottenham pela segunda vez.

E o argentino revelou que está “aberto a tudo” assim que a Copa do Mundo chegar ao fim neste verão.