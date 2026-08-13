Abel responde à pressão da torcida do Palmeiras e manda recado: "Busquem o treinador do PSG"

Apesar do cenário de pressão, Abel fez questão de destacar o papel da torcida e afirmou que a união entre arquibancadas, jogadores, comissão técnica e diretoria pode ajudar o Palmeiras a reagir dentro de campo.

"Se a torcida fizer o papel dela, como fez hoje, nós sentimos a energia, e no final os torcedores têm todo o direito de se manifestar da forma que quiserem. Quando estamos todos unidos e lutamos todos para servir o Palmeiras, principalmente nos momentos difíceis, criamos condições internamente, direção, comissão técnica, jogadores e torcida, estamos preparados para ganhar 4 em 4. E é isso o que queremos esse ano".

A avaliação do treinador é de que a cobrança faz parte da realidade de um clube da dimensão do Palmeiras, mas que o apoio nos momentos decisivos pode fazer diferença na busca por uma reação da equipe.