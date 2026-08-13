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Gabriel Marin

Abel responde à pressão da torcida do Palmeiras e manda recado: "Busquem o treinador do PSG"

A. Ferreira
Palmeiras

Português valoriza apoio das arquibancadas após empate com o Cerro Porteño, mas faz ressalva sobre a cobrança por títulos e afirma que, para quem exige vitórias constantes, o clube deveria procurar o técnico do Paris Saint-Germain

O empate do Palmeiras com o Cerro Porteño, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, aumentou a pressão sobre o time, mas não mudou o tom de Abel Ferreira ao falar sobre a relação com a torcida. Após a partida, o treinador português afirmou que vê de maneira positiva a postura dos torcedores e destacou a importância do apoio das arquibancadas, principalmente nos momentos de maior dificuldade.

A declaração aconteceu em meio às recentes manifestações da Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras. Na última terça-feira (11), a organizada publicou a mensagem "acabou a paciência", acompanhada dos dizeres "Fora, Abel Ferreira". A publicação repercutiu rapidamente e foi inicialmente interpretada como uma cobrança direta ao treinador e ao elenco.

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  • Abel valoriza apoio da torcida

    Apesar do cenário de pressão, Abel fez questão de destacar o papel da torcida e afirmou que a união entre arquibancadas, jogadores, comissão técnica e diretoria pode ajudar o Palmeiras a reagir dentro de campo.

    "Se a torcida fizer o papel dela, como fez hoje, nós sentimos a energia, e no final os torcedores têm todo o direito de se manifestar da forma que quiserem. Quando estamos todos unidos e lutamos todos para servir o Palmeiras, principalmente nos momentos difíceis, criamos condições internamente, direção, comissão técnica, jogadores e torcida, estamos preparados para ganhar 4 em 4. E é isso o que queremos esse ano".

    A avaliação do treinador é de que a cobrança faz parte da realidade de um clube da dimensão do Palmeiras, mas que o apoio nos momentos decisivos pode fazer diferença na busca por uma reação da equipe.

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  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Mancha esclareceu o alvo da manifestação

    A mensagem publicada pela Mancha Alvi Verde gerou repercussão imediata entre os torcedores. A frase "acabou a paciência", acompanhada de "Fora, Abel Ferreira", foi entendida inicialmente como uma pressão pelo afastamento do técnico português.

    Horas depois, porém, a organizada esclareceu a situação. Em comunicado, a Mancha afirmou que a manifestação havia sido interpretada de maneira equivocada e explicou que o alvo não era Abel nem os jogadores, mas aquilo que classificou como "sistema".

    A torcida manteve a avaliação de que a "paciência acabou", mas ressaltou que, pelo menos naquele momento, a cobrança não era direcionada ao treinador ou ao elenco.

  • Técnico admite cobrança, mas questiona expectativa por vitórias

    Abel também reconheceu que as cobranças fazem parte do futebol e da pressão que envolve comandar o Palmeiras. Ao mesmo tempo, o português fez uma ressalva sobre o nível de exigência por resultados.

    Na avaliação do treinador, se a expectativa for por um comandante que conquiste todos os títulos e praticamente não perca jogos, a solução seria procurar o técnico do Paris Saint-Germain, equipe que, segundo Abel, vem ganhando tudo.

    "Eu como treinador faço uma coisa: servir o Palmeiras da melhor forma que posso. Se estão à espera de um treinador que só ganha tudo, têm que ir buscar o treinador do Paris Saint-Germain, que está ganhando tudo. Eu sei muito bem como é o futebol, lamento que muitas vezes não esteja à altura das expectativas de quem quer que o Palmeiras ganhe sempre, mas fico muito feliz".

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  • Palmeiras v Cerro Porteño - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Palmeiras busca reação na Libertadores

    Em meio à pressão por resultados, Abel reforçou a necessidade de união dentro do clube. Para o treinador, a combinação entre torcida, diretoria, comissão técnica e jogadores pode criar o ambiente necessário para que o Palmeiras volte a apresentar uma sequência positiva.

    O empate com o Cerro Porteño mantém o confronto pela Libertadores em aberto e coloca ainda mais peso sobre os próximos compromissos do Verdão. Enquanto a equipe busca avançar na competição continental, Abel tenta administrar a pressão externa e, ao mesmo tempo, manter o grupo concentrado na busca pelos objetivos da temporada.

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