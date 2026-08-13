Abel responde à pressão da torcida do Palmeiras e manda recado: "Busquem o treinador do PSG"

O empate do Palmeiras com o Cerro Porteño, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, aumentou a pressão sobre o time, mas não mudou o tom de Abel Ferreira ao falar sobre a relação com a torcida. Após a partida, o treinador português afirmou que vê de maneira positiva a postura dos torcedores e destacou a importância do apoio das arquibancadas, principalmente nos momentos de maior dificuldade.
A declaração aconteceu em meio às recentes manifestações da Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras. Na última terça-feira (11), a organizada publicou a mensagem "acabou a paciência", acompanhada dos dizeres "Fora, Abel Ferreira". A publicação repercutiu rapidamente e foi inicialmente interpretada como uma cobrança direta ao treinador e ao elenco.