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imago-sport-1082217914.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

Abel Ferreira pode ser denunciado pelo STJD após chute em microfone

Palmeiras
Mirassol x Palmeiras
Mirassol
Brasileirão
A. Ferreira

Treinador do Palmeiras será alvo da Procuradoria após episódio durante o empate com o Mirassol pelo Brasileirão

Abel Ferreira pode enfrentar um novo problema disciplinar fora das quatro linhas. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve denunciar o técnico do Palmeiras pelo comportamento durante o empate por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

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  • imago-sport-1082216977.jpgRainier Moura

    A denúncia

    Segundo informação publicada pelo colunista Rodrigo Mattos, do UOL, o treinador será enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para atitudes contrárias à disciplina ou à ética esportiva que não estejam previstas de forma específica em outro artigo. A denúncia será baseada nas imagens da partida, que registraram Abel chutando um microfone próximo à área técnica.

    Caso a denúncia seja aceita, o técnico poderá receber suspensão de um a seis jogos. A Procuradoria ainda considerará a súmula da partida no processo, embora o documento não tivesse sido analisado no momento em que a decisão pela denúncia foi tomada.

    Uma eventual denúncia, no entanto, não significa punição automática. O processo ainda precisará ser analisado pela Justiça Desportiva, que decidirá se houve infração e qual sanção deverá ser aplicada ao treinador.

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  • A reclamação

    O episódio aconteceu durante a partida contra o Mirassol, que terminou empatada em 1 a 1. Abel também deixou o gramado após protagonizar outros momentos de irritação durante o confronto e, depois da partida, fez duras críticas à arbitragem.

    O treinador questionou a atuação da arbitragem. Ainda no primeiro tempo, Abel recebeu cartão amarelo por reclamação. Após o jogo, o técnico voltou a manifestar descontentamento com as decisões da equipe de arbitragem, especialmente com o árbitro João Vitor Gobi. Em entrevista coletiva, o português afirmou que esperava profissionais mais preparados para uma partida desse nível.

    "Queremos, para esses jogos, os melhores árbitros. E o critério é inacreditável. Como o Felipe (Anderson) leva uma gravata e nem falta é. Na falta sobre o Marlon, não dá falta e não dá amarelo. Expulsa o Arthur. E segue o critério igual o jogo todo... Não pode. Provoca quem está no banco. Nesse tipo de jogo, tem que ter os árbitros mais preparados", disse.

    O treinador ainda afirmou que conhece o trabalho de Gobi no Campeonato Paulista e avaliou que outros árbitros brasileiros poderiam estar à frente de partidas envolvendo o Palmeiras em competições nacionais: "Esse árbitro apita o Paulistão, eu conheço. Na minha opinião, no Brasil tem árbitros melhores para essas competições. Sim, o Palmeiras tem que produzir mais", completou.

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