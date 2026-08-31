Abel Ferreira pode ser denunciado pelo STJD após chute em microfone

O episódio aconteceu durante a partida contra o Mirassol, que terminou empatada em 1 a 1. Abel também deixou o gramado após protagonizar outros momentos de irritação durante o confronto e, depois da partida, fez duras críticas à arbitragem.

O treinador questionou a atuação da arbitragem. Ainda no primeiro tempo, Abel recebeu cartão amarelo por reclamação. Após o jogo, o técnico voltou a manifestar descontentamento com as decisões da equipe de arbitragem, especialmente com o árbitro João Vitor Gobi. Em entrevista coletiva, o português afirmou que esperava profissionais mais preparados para uma partida desse nível.

"Queremos, para esses jogos, os melhores árbitros. E o critério é inacreditável. Como o Felipe (Anderson) leva uma gravata e nem falta é. Na falta sobre o Marlon, não dá falta e não dá amarelo. Expulsa o Arthur. E segue o critério igual o jogo todo... Não pode. Provoca quem está no banco. Nesse tipo de jogo, tem que ter os árbitros mais preparados", disse.

O treinador ainda afirmou que conhece o trabalho de Gobi no Campeonato Paulista e avaliou que outros árbitros brasileiros poderiam estar à frente de partidas envolvendo o Palmeiras em competições nacionais: "Esse árbitro apita o Paulistão, eu conheço. Na minha opinião, no Brasil tem árbitros melhores para essas competições. Sim, o Palmeiras tem que produzir mais", completou.