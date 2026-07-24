Abel Ferreira ganha dor de cabeça no Palmeiras com onda de desfalques contra o Atlético-MG

Contra o Coritiba, o árbitro Anderson Daronco aplicou três cartões amarelos no Palmeiras, e, por coincidência, os três atingiram jogadores que estavam pendurados: Alexander Barboza, Ramón Sosa e Khellven. Todos cumprem suspensão automática e estão fora do duelo contra o Galo.

O caso de Barboza é o mais emblemático. O zagueiro estreou com a camisa alviverde no Couto Pereira e foi amplamente elogiado pelo auxiliar João Martins, que comandou o time na ausência de Abel. "Parece um veterano no elenco, se adaptou muito bem ao estilo Palmeiras", afirmou Martins. Mesmo assim, Barboza terá que esperar mais uma semana para jogar diante de sua nova torcida: o cartão em Curitiba somou-se a dois que já havia recebido pelo Botafogo no primeiro semestre, gerando a suspensão automática.

Allan também segue fora, cumpre o segundo e último jogo de suspensão pelo STJD, punição recebida após expulsão contra a Chapecoense na última rodada antes da pausa.

No departamento médico, os laterais Jefté e Giay seguem em tratamento. Flaco López ainda está de férias após a campanha da Argentina na Copa do Mundo.