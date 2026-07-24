O Palmeiras voltou da pausa para a Copa do Mundo em grande estilo: venceu o Coritiba por 3 a 1, fora de casa, e segue como líder isolado do Brasileirão com 44 pontos, sete à frente do Flamengo, vice-líder com 37. Mas o retorno já trouxe problemas. Para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo (26), às 19h30, no Nubank Parque, pela 20ª rodada, Abel Ferreira pode ter até nove desfalques.
Abel Ferreira ganha dor de cabeça no Palmeiras com onda de desfalques contra o Atlético-MG
- Brazil Photo Press
Baixas significativas
Contra o Coritiba, o árbitro Anderson Daronco aplicou três cartões amarelos no Palmeiras, e, por coincidência, os três atingiram jogadores que estavam pendurados: Alexander Barboza, Ramón Sosa e Khellven. Todos cumprem suspensão automática e estão fora do duelo contra o Galo.
O caso de Barboza é o mais emblemático. O zagueiro estreou com a camisa alviverde no Couto Pereira e foi amplamente elogiado pelo auxiliar João Martins, que comandou o time na ausência de Abel. "Parece um veterano no elenco, se adaptou muito bem ao estilo Palmeiras", afirmou Martins. Mesmo assim, Barboza terá que esperar mais uma semana para jogar diante de sua nova torcida: o cartão em Curitiba somou-se a dois que já havia recebido pelo Botafogo no primeiro semestre, gerando a suspensão automática.
Allan também segue fora, cumpre o segundo e último jogo de suspensão pelo STJD, punição recebida após expulsão contra a Chapecoense na última rodada antes da pausa.
No departamento médico, os laterais Jefté e Giay seguem em tratamento. Flaco López ainda está de férias após a campanha da Argentina na Copa do Mundo.
- Reprodução/Palmeiras
Soluções na base
Com tantas baixas, a comissão técnica pode recorrer à base. Segundo a ESPN, existe a possibilidade de João Gabriel, lateral-direito do sub-20, ser relacionado ao menos para o banco de reservas. O garoto já atuou na função durante jogos-treino do time principal em janeiro.
Sem um lateral-direito de ofício disponível e sem Barboza, o Palmeiras pode entrar em campo com uma linha defensiva incomum: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo formando um trio de zagueiros, justamente o esquema que Abel Ferreira vinha testando desde a chegada do argentino.
- Getty Images Sport
Retornos esperados
Nem tudo são más notícias. O Palmeiras contará com dois retornos importantes para encarar o Atlético-MG. Paulinho, suspenso contra o Coritiba, volta a ficar à disposição. E Abel Ferreira retorna ao banco após também cumprir suspensão na última rodada.
Outros dois nomes permanecem como dúvida: o atacante Vitor Roque, em transição física, e o meia-atacante Felipe Anderson, que sentiu um edema na coxa esquerda contra o Coritiba. Ambos participaram normalmente do treino de reapresentação desta quinta-feira (23), mas ainda não têm presença confirmada.
Devem estar disponíveis caso sigam evoluindo das respectivas lesões. Se confirmados, reforçam um time que, apesar dos problemas, mantém a liderança e a ambição intactas.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.