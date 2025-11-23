Abel Ferreira "desiste" de título brasileiro - Do que o Palmeiras precisa nas últimas rodadas para ultrapassar o Flamengo?

O Campeonato Brasileiro de 2025 se aproxima do seu momento decisivo, e o Palmeiras vive uma situação delicada na disputa pela taça. Abel Ferreira, que já liderou o Verdão no topo da tabela, agora depende de um cenário quase perfeito para voltar a encostar no Flamengo na corrida pelo título. Com 70 pontos após 35 rodadas, quatro a menos que o rival rubro-negro, o alviverde precisa encontrar forças para uma arrancada final precisa — e torcer por tropeços do líder.

As próximas três partidas do Palmeiras são cruciais: enfrenta o Grêmio, depois o Atlético-MG e, por fim, o Ceará. Cada confronto carrega um peso distinto, exigindo planejamento, atenção máxima e, para Abel, precisão de cirurgião. A missão é clara, embora difícil: somar o máximo de pontos possível e esperar por deslizes do Flamengo para manter viva a chance de uma virada na tabela.