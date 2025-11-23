+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pedro Augusto Dias

Abel Ferreira "desiste" de título brasileiro - Do que o Palmeiras precisa nas últimas rodadas para ultrapassar o Flamengo?

Mesmo sem depender apenas de si, o Palmeiras ainda sonha com o título e precisa de uma reta final perfeita enquanto torce por tropeços do Flamengo nas últimas rodadas do Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 se aproxima do seu momento decisivo, e o Palmeiras vive uma situação delicada na disputa pela taça. Abel Ferreira, que já liderou o Verdão no topo da tabela, agora depende de um cenário quase perfeito para voltar a encostar no Flamengo na corrida pelo título. Com 70 pontos após 35 rodadas, quatro a menos que o rival rubro-negro, o alviverde precisa encontrar forças para uma arrancada final precisa — e torcer por tropeços do líder.

As próximas três partidas do Palmeiras são cruciais: enfrenta o Grêmio, depois o Atlético-MG e, por fim, o Ceará. Cada confronto carrega um peso distinto, exigindo planejamento, atenção máxima e, para Abel, precisão de cirurgião. A missão é clara, embora difícil: somar o máximo de pontos possível e esperar por deslizes do Flamengo para manter viva a chance de uma virada na tabela.

    Duelo contra o Grêmio na 36ª rodada

    No confronto contra o Grêmio, fora de casa, o Palmeiras terá a primeira oportunidade de mostrar que ainda mantém a ambição viva pelo título do Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, não está na briga direta, o que dá uma vantagem estratégica ao Verdão. Um triunfo aqui seria vital, não apenas pelos três pontos, mas também para ganhar ânimo e confiança rumo à final da Copa Libertadores, que acontece entre os jogos finais do Campeonato Brasileiro. Além disso, a vitória deixaria o Palmeiras em situação mais confortável para os duelos decisivos da reta final.

  • O duelo atrasado da 34ª rodada

    Na rodada seguinte, o Verdão encara o Atlético-MG, em um duelo que promete ser um verdadeiro “jogo de seis pontos”, já que o Galo ainda luta por uma vaga na Copa Sul-Americana. É uma oportunidade de ouro para Abel Ferreira: uma vitória não apenas representaria um avanço direto na tabela, como também pressionaria o Flamengo na briga pelo título.

    Última rodada fora de casa

    Por fim, o Ceará fecha a sequência de jogos do Palmeiras. Embora pareça teoricamente mais leve, nenhum confronto pode ser subestimado nesta fase. Se o Verdão chegar a essa última rodada com chances matemáticas — especialmente se o Flamengo vacilar —, a vitória sobre o Vozão será indispensável, podendo o campeonato ser decidido somente na última rodada.

  • Do que o Palmeiras precisa para ultrapassar o Flamengo?

    Agora, o que exatamente o Palmeiras precisa para ultrapassar o Flamengo? Vamos destrinchar os cenários:

    • Vencer todos os três jogos: essa é a condição mais segura para manter viva a esperança do título. Somando nove pontos, o Verdão chegaria a 79 pontos, mantendo-se em posição concreta de disputa até a última rodada.
    • Torcer por tropeços do Flamengo: Abel Ferreira depende também de eventuais deslizes do líder. Se o Flamengo não vencer seus compromissos contra Atlético-MG, Ceará ou Mirassol, cada ponto conquistado pelo Palmeiras se torna ainda mais valioso na briga pelo troféu.
    • Caso o Flamengo conquiste quatro pontos em três jogos, o Palmeiras sai da disputa do título.

    No panorama das probabilidades, os números são desafiadores. Segundo projeções da UFMG, o Verdão ainda mantém 12,3% de chances de título — um percentual baixo, mas que mantém a equipe oficialmente na disputa.

    Se Abel não conseguir somar os nove pontos ou se o Flamengo for consistente até o final, o título poderá escapar. Apesar do otimismo da torcida, existe um cenário em que o treinador parece “desistir” da briga. Na última coletiva de imprensa, ele disse: “Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro.”