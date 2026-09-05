Abel Ferreira consegue efeito suspensivo no STJD e comandará Palmeiras contra o Botafogo

Abel Ferreira estará à beira do campo para comandar o Palmeiras contra o Botafogo neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para o treinador, que havia sido punido com dois jogos de suspensão pelo episódio envolvendo um equipamento de áudio no empate com o Mirassol.

A decisão foi anunciada na tarde deste sábado (5) pela auditora Antonieta da Silva, responsável pela análise do processo no Pleno do STJD.

Ao conceder o efeito suspensivo, Antonieta considerou a divergência registrada no julgamento da Terceira Comissão Disciplinar. O relator do processo havia votado pela absolvição de Abel, enquanto a maioria dos integrantes decidiu pela suspensão de dois jogos.

A auditora entendeu que estavam presentes os requisitos necessários para suspender temporariamente a punição, com base no artigo 147-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O Palmeiras já havia informado que recorreria da decisão. Agora, Abel fica liberado para comandar o time até o julgamento do recurso pelo Pleno, última instância da Justiça Desportiva nacional.