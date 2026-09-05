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imago-sport-1082347824.jpgSports Press Photo
Luis Felipe Gonçalves

Abel Ferreira consegue efeito suspensivo no STJD e comandará Palmeiras contra o Botafogo

Palmeiras
A. Ferreira
Botafogo x Palmeiras
Brasileirão

Treinador irá dirigir o Alviverde na partida deste domingo e aguarda julgamento de recurso após punição de dois jogos

Abel Ferreira estará à beira do campo para comandar o Palmeiras contra o Botafogo neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para o treinador, que havia sido punido com dois jogos de suspensão pelo episódio envolvendo um equipamento de áudio no empate com o Mirassol.

A decisão foi anunciada na tarde deste sábado (5) pela auditora Antonieta da Silva, responsável pela análise do processo no Pleno do STJD.

Ao conceder o efeito suspensivo, Antonieta considerou a divergência registrada no julgamento da Terceira Comissão Disciplinar. O relator do processo havia votado pela absolvição de Abel, enquanto a maioria dos integrantes decidiu pela suspensão de dois jogos.

A auditora entendeu que estavam presentes os requisitos necessários para suspender temporariamente a punição, com base no artigo 147-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O Palmeiras já havia informado que recorreria da decisão. Agora, Abel fica liberado para comandar o time até o julgamento do recurso pelo Pleno, última instância da Justiça Desportiva nacional.

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  • imago-sport-1082217914.jpgSports Press Photo

    O que aconteceu?

    Abel Ferreira foi denunciado pela Procuradoria do STJD após chutar um microfone da imprensa que estava próximo à área técnica durante o empate do Palmeiras com o Mirassol, pelo Brasileirão.

    O treinador foi enquadrado no artigo 258 do CBJD, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

    Por maioria de votos, a Terceira Comissão Disciplinar aplicou dois jogos de suspensão ao técnico. A punição faria com que Abel ficasse fora dos confrontos contra Botafogo e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

    Com o efeito suspensivo, porém, o treinador está liberado para dirigir o Palmeiras neste domingo. A punição só voltará a valer caso o recurso do clube seja rejeitado e a suspensão seja mantida pelo Pleno.

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  • imago-sport-1082025172.jpgFotoarena

    Pensando no Alvinegro

    O Palmeiras realizou na manhã deste sábado a última atividade antes da viagem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo.

    O lateral-esquerdo Arthur, expulso no empate com o Mirassol, será desfalque. Por outro lado, Piquerez e Jhon Arias podem retornar à equipe. Os dois ficaram no banco de reservas no empate sem gols com o Santos, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

    Um provável Palmeiras para o duelo tem: Carlos Miguel; Giay, Gómez (Barboza), Murilo e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Mauricio, Flaco López e Vitor Roque (Evangelista ou Felipe Anderson).

    A partida contra o Botafogo será mais um compromisso importante para o Palmeiras na sequência da temporada. Depois do confronto pelo Brasileirão, o Verdão volta suas atenções para a Libertadores.

    Vale lembrar que as punições aplicadas pelo STJD têm efeito apenas no futebol nacional. Por isso, mesmo que a suspensão de Abel seja mantida, ela não será válida na Libertadores.

    Dessa forma, o treinador estará normalmente à beira do campo nos dois jogos contra a LDU, pelas quartas de final da competição continental.

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