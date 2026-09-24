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Ahmed Mansy
Traduzido por

Abdulqadous Attiyah: o discípulo de Oliver Kahn que a provocação de Ronaldo levou à glória da Arábia Saudita

Especiais e Opinião
A. Atiah
C. Ronaldo
O. Kahn
Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Gulf Cup
Arábia Saudita
Portugal
Alemanha
Omã

O goleiro saudita vive momentos históricos

A notícia da convocação de Abdulqadous Attia, goleiro do Al-Ula, para a lista da seleção saudita no torneio da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27" não foi uma notícia comum, mas sim o desfecho de uma longa história que começou do fundo do poço até levá-lo ao topo da glória.

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, anunciou a convocação de Attia para a lista da Arábia Saudita na Golfo 27, para suprir a ausência de Nawaf Al-Aqidi, cortado por causa de uma lesão.

  • De Golfo a Golfo

    A presença no torneio do Golfo não será novidade para Atiyah, pois foi nessa competição que ele recebeu sua primeira convocação para a seleção da Arábia Saudita, quando tinha apenas 20 anos.

    Na Copa do Golfo 23, no Kuwait, em 2017, o croata Kronoslav Jurcic, que comandou a seleção saudita de forma interina no torneio, decidiu convocar o jovem goleiro, entre seis jovens jogadores da seleção de talentos.

    É verdade que Abdulqudus não disputou nenhuma partida naquele torneio, mas ele permaneceu como um marco em sua carreira, especialmente no cenário internacional.

    Após o término do torneio, Atiyah disputou sua primeira partida com a seleção da Arábia Saudita, sob o comando do técnico argentino Juan Antonio Pizzi, entrando como reserva na derrota em amistoso para o Iraque por 4 a 1, em Basra, em fevereiro de 2018.

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  • Ex-aluno de Oliver Kahn

    Nesse período, a seleção da Arábia Saudita organizou um campo de treinamento para seus goleiros na Alemanha, sob o comando de Oliver Kahn, lenda do Bayern de Munique e da seleção alemã.

    O campo de treinamento foi realizado na cidade alemã de Stuttgart, durante o mês de janeiro de 2018, após o fim da Copa do Golfo 23 e antes do amistoso histórico contra o Iraque para o jovem goleiro.

    E assim, Abdulqudus Attiah se viu, de repente, no caminho das lendas, aprendendo com Oliver Kahn e jogando pela seleção da Arábia Saudita aos 20 anos de idade, sendo contratado pelo Al-Feiha como um novo passo em sua trajetória de evolução.

  • A zombaria de Ronaldo

    Mas, ao contrário do esperado, a trajetória de Abdulqadous Attiah esmoreceu de forma significativa, e seu nome deixou de receber a mesma atenção que tinha antes, quando era um jovem goleiro apontado como o futuro guardião das metas da Arábia Saudita por muitos anos.

    Após apenas meia temporada com o Al-Feiha, Abdulqadous Attiah transferiu-se para o Al-Wehda, onde permaneceu por 6 anos, contribuindo para o retorno do clube à Roshn Saudi League, período que incluiu um empréstimo de uma única temporada ao Al-Adalah.

    Tudo isso era comum, até o dia 9 de fevereiro de 2023, quando o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, escreveu a história com o super hat-trick mais rápido na história do Campeonato Saudita, justamente às custas de Abdulqadous Attiah.

    O Al-Wehda perdeu para o Al-Nassr com os quatro gols de Ronaldo, mas o maior perdedor foi o goleiro saudita, que sofreu duras críticas da torcida e da imprensa local e internacional, chegando ao ponto do escárnio.

    Naquela época, surgiram diversas campanhas para apoiar e respaldar Attiah, mas o maior apoio a ele foi a própria campanha de zombaria, que o impulsionou alguns passos adiante, até chegar aonde está agora.

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  • Substituto de Al-Owais

    Após o fim de seu contrato com o Al-Wahda em 2024, Abdulqudus Atiyah transferiu-se para o Al-Taawoun em uma negociação de transferência livre, mas não permaneceu por muito tempo, tendo saído após duas temporadas.

    A saída de Atiyah não foi para qualquer clube, pois ele foi o goleiro escolhido pelo Al-Ula, que disputa a segunda divisão do Campeonato Saudita, para ser o substituto do experiente goleiro Mohammed Al-Owais, após sua transferência para o Al-Hilal.

    O Al-Ula aposta no goleiro saudita para conduzi-lo à Roshn League pela primeira vez em sua história, depois de ter estado próximo disso na temporada passada, antes da derrota para o Al-Diriyah na partida decisiva.

  • A descoberta de Denis

    Desde sua chegada ao cargo de treinador da seleção da Arábia Saudita, Deschamps demonstrou uma convicção clara nas qualidades de Abdulqadous Atiyah, tanto que o convocou para o último período de treinamentos da Arábia Saudita antes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

    A convocação de Atiyah foi surpreendente, sobretudo por ele ser o jogador com o menor número de minutos na lista da seleção da Arábia Saudita, já que atuou pelo Al-Taawoun na temporada passada por apenas 90 minutos.

    Apesar de ter ficado de fora da lista final para o Mundial, ele voltou rapidamente a ela na Copa do Golfo 27, logo após a lesão do goleiro Nawaf Al-Aqidi, comprovando a convicção de Deschamps nele.

    O goleiro de 29 anos retorna à lista da seleção da Arábia Saudita depois de uma ausência de 8 anos completos, provando que os sonhos podem se transformar em realidade e que a zombaria pode ser o primeiro passo rumo ao topo.

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