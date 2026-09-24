Mas, ao contrário do esperado, a trajetória de Abdulqadous Attiah esmoreceu de forma significativa, e seu nome deixou de receber a mesma atenção que tinha antes, quando era um jovem goleiro apontado como o futuro guardião das metas da Arábia Saudita por muitos anos.
Após apenas meia temporada com o Al-Feiha, Abdulqadous Attiah transferiu-se para o Al-Wehda, onde permaneceu por 6 anos, contribuindo para o retorno do clube à Roshn Saudi League, período que incluiu um empréstimo de uma única temporada ao Al-Adalah.
Tudo isso era comum, até o dia 9 de fevereiro de 2023, quando o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, escreveu a história com o super hat-trick mais rápido na história do Campeonato Saudita, justamente às custas de Abdulqadous Attiah.
O Al-Wehda perdeu para o Al-Nassr com os quatro gols de Ronaldo, mas o maior perdedor foi o goleiro saudita, que sofreu duras críticas da torcida e da imprensa local e internacional, chegando ao ponto do escárnio.
Naquela época, surgiram diversas campanhas para apoiar e respaldar Attiah, mas o maior apoio a ele foi a própria campanha de zombaria, que o impulsionou alguns passos adiante, até chegar aonde está agora.