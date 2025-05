ABC x Anápolis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Série C

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), pela 6ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV

O ABC, do Rio Grande do Norte, recebe o Anápolis, de Goiás, na noite desta segunda-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

ABC e Anápolis se enfrentam em realidades opostas, mas compartilham o mesmo objetivo: reagir na Série C e afastar a pressão. Embalado por um triunfo fora de casa sobre o Brusque, o time de Natal tenta transformar o bom momento em uma sequência positiva diante da torcida. Do outro lado, o Anápolis ainda busca seu primeiro triunfo no campeonato e tenta dar fim a uma sequência incômoda de resultados negativos, mesmo longe de casa.