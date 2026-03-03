Getty Images Sport
“A vida tem sido cruel” – Rodrygo fala abertamente sobre sua decepção, enquanto o astro do Real Madrid aceita que seu sonho de disputar a Copa do Mundo acabou devido a uma grave lesão
Diagnóstico devastador confirmado pelo Real Madrid
O Real Madrid confirmou na terça-feira que o atacante Rodrygo sofreu uma lesão que o afastará dos gramados até o final da temporada. Os piores temores se concretizaram após exames médicos detalhados realizados na manhã de terça-feira, que avaliaram o problema no joelho sofrido contra o Getafe. De acordo com o comunicado oficial do clube: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco externo da perna direita”.
A lesão catastrófica ocorreu apenas 11 minutos após ele entrar em campo, quando seu joelho cedeu após uma finta característica na lateral. Rodrygo havia retornado recentemente de um mês de ausência devido a uma tendinite, tornando este revés ainda mais cruel. Ele conseguiu terminar o jogo com dor visível, mas a avaliação subsequente confirmou a verdadeira gravidade da lesão, interrompendo abruptamente sua campanha nacional.
O sonho da Copa do Mundo se despedaçou para o Brasil
O peso emocional desta catástrofe se estende muito além da capital espanhola, já que a grave lesão priva oficialmente Rodrygo de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O jogador da seleção brasileira compartilhou sua imensa tristeza em sua conta no Instagram, descrevendo o momento como um dos dias mais tristes de sua vida. Ele admitiu que esse diagnóstico representa um cenário de pesadelo que sempre temeu profundamente ao longo de toda a sua trajetória profissional.
“Um dos piores dias da minha vida, como sempre temi essa lesão... talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente... Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas eu vivi que também não merecia”, escreveu ele.
“Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, impedindo-me de fazer o que mais amo por um tempo. Estou fora do resto da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. Tudo o que posso fazer é ser forte como sempre, o que não é novidade.”
O Real Madrid e Arbeloa enfrentam uma crise de seleção
De volta a Madri, o momento dessa devastadora contratempo não poderia ser pior para o técnico Álvaro Arbeloa, que já está lidando com uma lista crescente de lesões. À medida que o Real Madrid entra na reta final da temporada competindo em várias frentes, o Los Blancos se vê com uma notável escassez de opções no ataque. A perda repentina de Rodrygo limita severamente sua flexibilidade tática no terço final do campo antes de jogos cruciais, como o próximo confronto contra o Celta Vigo.
O estado atual do elenco provocou uma verdadeira crise de seleção no Santiago Bernabeu. O astro Kylian Mbappé continua indisponível devido a uma lesão, enquanto o talentoso Franco Mastantuono cumprirá suspensão após receber um cartão vermelho recentemente. Isso deixa Arbeloa com apenas Vinicius Júnior e o jovem Gonzalo como atacantes reconhecidos disponíveis, colocando uma pressão imensa sobre o restante do elenco para obter resultados durante este período crítico, enquanto tentam diminuir a diferença de quatro pontos para o Barcelona.
Começa o longo caminho para a recuperação
Embora o futuro imediato esteja fortemente obscurecido pela decepção, Rodrygo já está mudando seu foco para o árduo processo de reabilitação que tem pela frente. O tempo de recuperação para uma lesão combinada do LCA e do menisco geralmente varia entre sete e nove meses, o que significa que ele perderá a reta final crucial da La Liga e da Liga dos Campeões. Ele agora enfrenta uma enorme corrida contra o tempo apenas para estar em forma para a pré-temporada de 2026-27.
Apesar do grande impacto emocional, Rodrygo mostrou uma resiliência notável em seu discurso público. “Obrigado a todos pelas orações, mensagens e carinho! Vocês são muito importantes para mim. Mesmo que este seja um momento muito difícil, prometo não parar por aqui. Acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis para viver e levar alegria a todos que confiam em mim. É só um até logo”, afirmou.
