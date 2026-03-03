“A vida tem sido cruel” – Rodrygo fala abertamente sobre sua decepção, enquanto o astro do Real Madrid aceita que seu sonho de disputar a Copa do Mundo acabou devido a uma grave lesão

O peso emocional desta catástrofe se estende muito além da capital espanhola, já que a grave lesão priva oficialmente Rodrygo de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O jogador da seleção brasileira compartilhou sua imensa tristeza em sua conta no Instagram, descrevendo o momento como um dos dias mais tristes de sua vida. Ele admitiu que esse diagnóstico representa um cenário de pesadelo que sempre temeu profundamente ao longo de toda a sua trajetória profissional.

“Um dos piores dias da minha vida, como sempre temi essa lesão... talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente... Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas eu vivi que também não merecia”, escreveu ele.

“Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, impedindo-me de fazer o que mais amo por um tempo. Estou fora do resto da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. Tudo o que posso fazer é ser forte como sempre, o que não é novidade.”