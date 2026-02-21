“A última dança de Lionel Messi é possível” – Victor Font, candidato à presidência do Barcelona, faz oferta à lenda do clube

Em declarações citadas pelo AS, Font afirmou: “Durante o período pré-eleitoral, os nomes são lançados ao ar. Tentamos gerar entusiasmo com base em fatos. E a realidade inegável é que essa reconciliação com Messi nunca acontecerá com [Joan] Laporta. Se ganharmos as eleições, a última dança de Messi será possível.

“Messi é um modelo não apenas como jogador de futebol, mas também como pessoa. Messi reflete como nós, torcedores do Barça, somos. Um líder trabalhador, comprometido e honesto que ama o Barça.

Não podemos esquecer que Messi foi enganado duas vezes: em 2021, quando chegou a Barcelona para renovar seu contrato, e em 2023, quando queria voltar ao clube de sua vida com Xavi Hernandez. Depois de alimentar suas esperanças, a diretoria mais uma vez fechou as portas para ele.

“Messi não pode encerrar sua carreira no Barça com uma despedida em uma sala fechada. Isso é impensável. Messi deve se aposentar em campo. Obviamente, a forma como ele fará isso depende de seus desejos e de sua situação no final de 2026. O que queremos dizer é que a única maneira de ele se despedir da forma que merece, com seu uniforme e em campo, é se Joan Laporta não estiver mais no poder após 16 de março.”

Font também revelou o cargo que está disposto a oferecer a Messi, acrescentando: “Propusemos a ele ser presidente honorário do clube.”