“A última dança de Lionel Messi é possível” – Victor Font, candidato à presidência do Barcelona, faz oferta à lenda do clube
A saída de Messi causada por dificuldades financeiras
Messi se estabeleceu como uma lenda moderna durante uma passagem icônica pelo Barcelona, quebrando todos os tipos de recordes de gols e conquistando uma série de troféus durante um período brilhante na história do gigante catalão. No entanto, apesar de parecer prestes a encerrar sua carreira no clube, dificuldades financeiras fizeram com que o vencedor da Copa do Mundo saísse como agente livre em 2021, indo para o Paris Saint-Germain e, posteriormente, para o Inter Miami.
Ele tem sido constantemente associado a um retorno ao Barcelona desde que saiu, e Font, candidato à presidência nas próximas eleições do clube, insistiu que pode trazer o jogador de 38 anos de volta para garantir que ele receba uma despedida digna de seu status como o maior jogador de todos os tempos do clube.
Fonte: “A última dança de Messi é possível”
Em declarações citadas pelo AS, Font afirmou: “Durante o período pré-eleitoral, os nomes são lançados ao ar. Tentamos gerar entusiasmo com base em fatos. E a realidade inegável é que essa reconciliação com Messi nunca acontecerá com [Joan] Laporta. Se ganharmos as eleições, a última dança de Messi será possível.
“Messi é um modelo não apenas como jogador de futebol, mas também como pessoa. Messi reflete como nós, torcedores do Barça, somos. Um líder trabalhador, comprometido e honesto que ama o Barça.
Não podemos esquecer que Messi foi enganado duas vezes: em 2021, quando chegou a Barcelona para renovar seu contrato, e em 2023, quando queria voltar ao clube de sua vida com Xavi Hernandez. Depois de alimentar suas esperanças, a diretoria mais uma vez fechou as portas para ele.
“Messi não pode encerrar sua carreira no Barça com uma despedida em uma sala fechada. Isso é impensável. Messi deve se aposentar em campo. Obviamente, a forma como ele fará isso depende de seus desejos e de sua situação no final de 2026. O que queremos dizer é que a única maneira de ele se despedir da forma que merece, com seu uniforme e em campo, é se Joan Laporta não estiver mais no poder após 16 de março.”
Font também revelou o cargo que está disposto a oferecer a Messi, acrescentando: “Propusemos a ele ser presidente honorário do clube.”
Kane para o Barcelona, proposto por outro candidato
Enquanto Font tem como objetivo uma reunião emocionante com Messi, o outro candidato, Xavier Vilajoana, revelou que gostaria de contratar o atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, se fosse eleito.
Ele disse: “O que nos falta é um atacante. Um centroavante capaz de articular o jogo, mas que também seja um matador na área. Acho que também precisamos de um bom zagueiro central. Não estou dizendo que os que temos não sejam bons, mas precisamos de um zagueiro central que equilibre a juventude e a inexperiência.
Acho que, com essas duas contratações, com os jogadores que estão subindo nas categorias de base e com o que já temos no time, não precisaríamos fazer tantas mudanças.
Há um. Na verdade, já entramos em contato e acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo da situação contratual dele: é Harry Kane.
Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente no nosso estilo de jogo. É um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros. Também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador.
Ele é um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”
Eleições presidenciais marcadas para março
Font não é o único candidato que planeja trazer Messi de volta de alguma forma, com Marc Ciria recentemente desfraldando uma enorme faixa com a lenda do clube comemorando um gol contra o Real Madrid.
Os candidatos finais à presidência devem ser confirmados no início de março, antes da eleição que ocorrerá no dia 13 do mesmo mês, mesmo dia do confronto do Barcelona com o Sevilla pela La Liga.
