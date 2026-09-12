A primeira razão que torna a disputa pelo título interessante é que o Barcelona reforçou a equipe que venceu o Campeonato Espanhol na temporada passada.

Rodri é uma das contratações mais importantes, e o Barcelona gastou cerca de 174 milhões de euros em suas contratações do verão, com a chegada de Rodri, vindo do Manchester City, além de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus e outros. Trata-se de um luxo excepcional para Flick, pois, na temporada passada, a maior vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid consistia justamente na sua capacidade de afogar os adversários com pressão ofensiva e uma grande quantidade de movimentações ofensivas. E agora ele adicionou um dos melhores jogadores do mundo no controle do ritmo de jogo no meio-campo.

É provável que Rodri permita a Pedri avançar de forma mais intensa e com maior liberdade, ao mesmo tempo em que oferece ao Barcelona outro jogador capaz de controlar o ritmo das partidas quando a intensidade inicial da equipe já não for suficiente, e já vimos indícios disso. O desempenho do Barcelona no início da temporada foi o melhor durante a era Flick, e Raphinha começou a temporada de forma brilhante, mas o mais importante é que ele se tornou, de repente, a solução para o problema do atacante que se esperava que o Barcelona enfrentasse após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres.

Raphinha marcou 8 gols em suas primeiras 5 partidas nesta temporada, sendo seis gols nas primeiras quatro partidas do Campeonato Espanhol, e, aos 19 anos, Yamal já se tornou um dos líderes do Barcelona, depois que seus companheiros lhe concederam essa responsabilidade. Ele também declarou com clareza que a Liga dos Campeões da Europa é seu principal objetivo, numa indicação de que as ambições do Barcelona ultrapassaram a mera dominação sobre a Espanha.

Mas o maior ponto fraco potencial do Barcelona consiste na sua capacidade de manter essa intensidade excepcional ao longo de uma temporada em que a Liga dos Campeões da Europa se tornou uma prioridade muito clara, e é aqui que entra o papel de Mourinho, pois o Real Madrid pode ter de superar o Barcelona transformando a disputa pelo título em um teste de resistência.

Mourinho já mostrou indícios de que percebe a importância de controlar as partidas em vez de simplesmente impor a dominação sobre elas, já que a equipe de Mourinho no Real Madrid parece, em seu início, mais complexa do que a imagem estereotipada habitual sobre ele. Diante do Málaga, ele ficou satisfeito em permitir que o Real Madrid se apoiasse nos contra-ataques em vez de insistir na posse de bola, e ainda assim a equipe criou nove chances perigosas e venceu por 4 a 0.

Já a partida contra a Inter de Milão apresentou o exemplo oposto, pois o Real Madrid voltou a atacar com força nas transições ofensivas e criou nove chances perigosas contra quatro da Inter, mas também permitiu que o adversário finalizasse 21 vezes, e teve de recorrer a sete defesas de Thibaut Courtois.

Mourinho admitiu depois disso que não gostou do estado de caos, e disse que preferia que sua equipe marcasse cinco ou seis gols tendo controle absoluto sobre a partida, e essa é a imagem mais clara do que ele tenta construir, pois ele fica satisfeito que o Real Madrid se apoie nos contra-ataques para punir seus adversários, mas não quer que essas transições se transformem em partidas abertas semelhantes a uma troca de gols.

E diante do Barcelona, esse equilíbrio pode ser decisivo, porque o Real Madrid possui a velocidade necessária para ferir o Barcelona nos contra-ataques, mas permitir a Yamal, Raphinha e Pedri essa mesma liberdade seria pedir por problemas, e Mourinho elogiou especificamente a coesão de sua equipe merengue, e explicou como a organização contribuiu para a construção do gol de Valverde, e este pode ser o ponto mais importante no Real Madrid atual.