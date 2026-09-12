A tríplice coroa consecutiva já está ao alcance do Barcelona, mas o mês de outubro pode mudar tudo.
O argumento mais forte contra a capacidade de Mourinho de parar o Barcelona é muito simples: o Barcelona parece melhor no momento.
A equipe venceu todas as suas partidas no Campeonato Espanhol e marcou 17 gols. Flick agora conta com dois anos de experiência institucional com esse grupo e, o mais importante, o Barcelona já provou sua capacidade de conquistar o campeonato sob o comando de Flick.
O clube venceu o título com quatro pontos de vantagem na temporada 2024-2025 e com oito pontos de vantagem na temporada 2025-2026. Além disso, superou o Real Madrid por larga margem em número de gols ao longo das duas temporadas.
O contexto histórico torna o desafio ainda maior, já que o Barcelona se tornaria o primeiro clube espanhol a vencer o campeonato por três temporadas consecutivas desde o Barcelona de Pep Guardiola, entre 2008 e 2011.
Isso dá a Flick a oportunidade de inscrever seu nome ao lado de um dos períodos de comando mais dominantes na história do futebol espanhol, mas há motivos para acreditar que a disputa pode ficar muito mais equilibrada.
O primeiro deles é a transformação ofensiva no Barcelona, pois a equipe enfrenta uma grande lacuna após a saída de duas fontes garantidas de gols: Robert Lewandowski e Ferran Torres.
Gabriel Jesus é o substituto mais óbvio, mas seus números recentes não garantem de forma alguma outra temporada farta em gols. Ele marcou apenas 3 gols no Campeonato Inglês e não deu nenhuma assistência pelo Arsenal na temporada passada, além de dois gols na Liga dos Campeões, depois de ter retornado de uma grave lesão no joelho apenas em dezembro.
Isso deixa Flick mais dependente de Yamal, Raphinha e de suas novas opções ofensivas. Se, juntos, conseguirem compensar os quarenta gols, o Barcelona pode se tornar mais difícil de prever. Mas, se isso não acontecer, Mourinho terá um ponto fraco evidente para atacar.
Jesus já marcou seu primeiro gol pelo Barcelona diante do Feyenoord, um começo animador, mas compensar a produção ofensiva de jogadores acostumados a marcar gols ao longo de 38 partidas no campeonato representa um desafio completamente diferente.
O Barcelona também precisa agora administrar um grupo de jogadores montado não apenas para vencer o Campeonato Espanhol, mas para finalmente conquistar a Liga dos Campeões.
Yamal definiu com clareza a mais importante competição europeia como seu objetivo principal, após os recentes fracassos do Barcelona na competição. A equipe de Flick perdeu para a Inter nas semifinais da Liga dos Campeões na temporada passada e já havia sofrido antes outra difícil eliminação europeia.
É aí que reside a chance de Mourinho: se o Barcelona for obrigado a priorizar a Europa, o Real Madrid deve tornar cada jogo doméstico desgastante, forçando o Barcelona a despender um esforço maior na disputa. Isso significa, às vezes, vencer de maneira não bonita e reduzir o número de pontos desperdiçados diante das equipes menores.
Significa também transformar os jogos fora de casa em armadilhas táticas e, acima de tudo, garantir que o Clássico de outubro não seja tratado como apenas mais uma partida.
O Barcelona será o anfitrião da partida, no estádio Camp Nou, no dia 25 de outubro, depois de as duas equipes disputarem jogos pela Liga dos Campeões na mesma semana. O Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain no dia 20 de outubro, enquanto o Real Madrid joga contra o Leipzig no dia 21 de outubro.
Mourinho entende, mais do que qualquer outra pessoa, que o Clássico muitas vezes é decidido pela identificação dos pontos de fragilidade física e psicológica do adversário, e o estilo de alta intensidade do Barcelona lhe dá algo para atacar.