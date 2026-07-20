Wayne Rooney estava certo, mas, infelizmente, Christoph Kramer também. A lenda da Inglaterra, atuando como comentarista da BBC, disse sobre o grotesco show do intervalo, que durou 27 minutos (!), durante a final da Copa do Mundo entre a Espanha — que acabaria sendo campeã — e a Argentina, que sua cena favorita foi “quando tudo acabou”. E acrescentou: “Gosto de muitos desses artistas, mas acho que foi uma porcaria.”
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A transformação em evento é insuportável! A FIFA já destruiu o futebol - e a Alemanha deveria, a todo custo, aprender com isso
Kramer, o colega de Rooney na ZDF, agiu de forma mais diplomática. “Acho que o futebol precisa se acostumar com isso, mesmo que seja com o coração pesado”, disse ele. “O espetáculo está tudo bem, mas os preços dos ingressos, não.”
Dá vontade de sacudir Kramer e responder: Não, um espetáculo desses não está certo — e não precisamos nos acostumar com esses excessos da transformação do esporte em um evento exagerado! Isso não é uma tendência inofensiva da época, mas sim o próximo estágio de escalada de uma evolução que vem corroendo o futebol em sua essência há anos.
Mas, claro, Kramer não está errado, não devemos nos iludir: isso vai continuar em nível global. A espiral do gigantismo continuará a se intensificar nas próximas ocasiões. Cada grande evento parece precisar superar o anterior.
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A FIFA sob a liderança de Gianni Infantino: o futebol como veículo para maximizar a comercialização
Justamente a FIFA, sob o comando do autocrata Gianni Infantino, vem agindo há anos de forma totalmente alheia à realidade e à base. Como uma empresa que vê o futebol apenas como um veículo para maximizar a comercialização. O presidente cria suas próprias verdades, conforme lhe convém e, acima de tudo, conforme lhe é útil. Não há resistência alguma; um possível ponto culminante dessa loucura não está à vista no universo de Infantino.
Nesse sentido, os gritos de alerta ainda perceptíveis por parte dos torcedores — de que o futebol está sendo destruído pelo dinheiro, pelo comercialismo e pelo capitalismo — caem no vazio; afinal, com a Copa do Mundo de 2026, a FIFA provou de forma impressionante que isso já aconteceu.
Lá, sem mais nem menos, inventam-se e introduzem-se “pausas para hidratação”, que nada mais são do que janelas publicitárias adicionais para maximizar o lucro. Com isso, o jogo é fragmentado artificialmente. E, na final, a federação mundial simplesmente viola seus próprios estatutos, segundo os quais a duração do intervalo entre os tempos deve ser de 15 minutos. Quando até mesmo as próprias regras atrapalham o entretenimento, elas são simplesmente adaptadas.
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A FIFA age de forma a prejudicar a essência do futebol
A final da Copa do Mundo, com seus preços distópicos dos ingressos, parecia, até pouco antes do apito inicial, um musical sem alma, um megaconcerto exagerado — incluindo playback mal disfarçado dos artistas e emoções artificialmente encenadas. Os cantos estrondosos da torcida argentina foram silenciados por um controle de volume. O ator Tom Cruise, o membro mais proeminente da Cientologia, leu um discurso vazio que, em sua irrelevância, parecia ter sido escrito por uma IA.
Isso não gerou entusiasmo genuíno nem um clima apaixonado de futebol nas arquibancadas. Obviamente, isso nem é o que se busca; pelo contrário, é sacrificado de forma totalmente consciente. O jogo em si e os torcedores, que lhe dão vida, ficam assim completamente em segundo plano e se tornam meros figurantes de uma festa global de marketing.
Então, para que serve tudo isso, em sua totalidade? Afinal, as reações são inequívocas, seja na internet ou em pesquisas representativas. Quase ninguém deseja mais “eventização”. Quase ninguém clama por espetáculos mais longos, mais celebridades ou interrupções adicionais. A FIFA não age no interesse do futebol, mas sim de forma consistente contra sua essência.
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O que devemos aprender na Alemanha com a final da Copa do Mundo de 2026
É justamente por isso que, na Alemanha — e, além disso, na Europa —, devemos ficar bem atentos. A Copa do Mundo de 2026 mostrou como fica o futebol quando os interesses econômicos não conhecem mais limites e não há medidas corretivas eficazes. Quando não houver mais vozes contrárias em alto e bom som nem protestos inflexíveis. Se, por exemplo, a regra 50+1 na Alemanha fosse revogada e investidores ricos se instalassem nos clubes para concretizar sua versão do jogo. Nesse caso, exageros ao estilo da FIFA se tornariam altamente prováveis também no dia a dia do futebol de clubes.
Portanto, devemos aprender com isso e tirar as lições corretas. Que a regra 50+1 deve permanecer, por exemplo: há anos que a totalidade dos grupos organizados de torcedores se une em torno dessa ideia — e isso, de longe, não apenas na Alemanha. A luta das torcidas radicais contra essas tendências, muitas vezes vista com olhos críticos devido aos meios empregados, merece apoio em todos os locais e vale a pena.
Afinal, é um bem extremamente valioso poder se tornar sócio de um clube e se envolver ativamente, a fim de ter a possibilidade de se opor a desenvolvimentos indesejáveis. Essa participação não é um anacronismo nostálgico, mas sim um dos últimos corretivos eficazes contra um futebol que se afasta cada vez mais de suas raízes.
O poder dos sócios e das torcidas é grande e já impediu que alguns limites fossem ultrapassados. É preciso estar ciente disso e garantir que continue assim — para que a alma do futebol, já bastante abalada, não seja ainda mais esvaziada.
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