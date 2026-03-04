A transferência de Antoine Griezmann fica em espera, já que a vitória contra o Barcelona provoca uma mudança nos planos de transferência do astro do Atlético de Madrid para o Orlando City

De acordo com a ESPN, Griezmann suspendeu uma possível transferência para o clube da MLS Orlando City nesta temporada. O time da Flórida vinha pressionando por um acordo imediato, com uma oferta supostamente condicionada à chegada do jogador de 34 anos antes do prazo final da janela de transferências da MLS, em 26 de março.

No entanto, a classificação do Atlético de Madrid para a final da Copa del Rey, que acontece em 18 de abril, criou um conflito direto de agenda. Sabendo que o Orlando pode explorar outras alternativas quando a janela de transferências de verão abrir em julho, Griezmann ainda optou por priorizar seus compromissos esportivos atuais na capital espanhola.