A transferência de Antoine Griezmann fica em espera, já que a vitória contra o Barcelona provoca uma mudança nos planos de transferência do astro do Atlético de Madrid para o Orlando City
A transferência da MLS em pausa
De acordo com a ESPN, Griezmann suspendeu uma possível transferência para o clube da MLS Orlando City nesta temporada. O time da Flórida vinha pressionando por um acordo imediato, com uma oferta supostamente condicionada à chegada do jogador de 34 anos antes do prazo final da janela de transferências da MLS, em 26 de março.
No entanto, a classificação do Atlético de Madrid para a final da Copa del Rey, que acontece em 18 de abril, criou um conflito direto de agenda. Sabendo que o Orlando pode explorar outras alternativas quando a janela de transferências de verão abrir em julho, Griezmann ainda optou por priorizar seus compromissos esportivos atuais na capital espanhola.
Em busca do troféu final
A principal motivação por trás da decisão de Griezmann é seu profundo desejo de conquistar um título importante sob o comando de Diego Simeone. Apesar de ter marcado um recorde de 210 gols pelo clube, a última grande conquista do francês com o Los Rojiblancos foi a Supercopa da UEFA de 2018, tendo perdido o triunfo da equipe na LaLiga de 2021 durante sua passagem pelo Barcelona.
O Atlético chegou à final apesar da derrota por 3 a 0 para o Barcelona na partida de volta das semifinais, no Camp Nou, na terça-feira, e agora enfrentará o Real Sociedad ou o Athletic Club. Permanecer no clube permite que Griezmann persiga essa busca profundamente pessoal por títulos e desfrute de uma despedida potencialmente poética.
Simeone respeita a decisão
Simeone tem sido extremamente sincero sobre o futuro de seu craque, reconhecendo que Griezmann conquistou o direito de ditar o rumo de sua carreira. Após o intenso confronto contra o Barcelona, o técnico argentino expressou seu profundo carinho pelo jogador. “Espero que ele jogue na final; ele merece mais do que ninguém”, afirmou Simeone.
A diretoria do clube compartilha desse sentimento. O diretor de futebol Mateu Alemany insistiu recentemente que o jogador está comprometido com os objetivos imediatos, incluindo a partida da Liga dos Campeões contra o Tottenham. “Antoine tem esta temporada e mais dois anos de contrato conosco, e está totalmente focado no que está por vir”, observou Alemany.
Os colegas de equipe aguardam sua escolha
A incerteza sobre o futuro de Griezmann permeou o vestiário do Atlético de Madrid, com figuras importantes admitindo que continuam sem saber o que vai acontecer. O capitão do clube, Koke, confessou: “Não sei o que vai acontecer com Antoine. Todos nós queremos que ele termine a carreira no Atlético de Madrid, mas essa é uma decisão que ele tem que tomar.”
Outros companheiros de equipe enfatizaram seu apoio incondicional ao experiente atacante. O zagueiro Marcos Llorente comentou: “Ele decidirá o que é melhor para ele, e nós o apoiaremos”. Enquanto isso, o goleiro Juan Musso elogiou seu legado, acrescentando: “Faça o que fizer, serei grato a ele por toda a vida. Por tudo o que ele nos deu”.
