1. FC Köln v VfL Wolfsburg - Bundesliga
À terceira é de vez? O Brighton faz uma oferta oficial pelo astro em ascensão da Bundesliga, Said El Mala, após ter duas ofertas recusadas

O Brighton se recusa a aceitar um não como resposta em sua busca pelo sensacional Said El Mala, do Colônia. O clube, sempre mestre em identificar os jovens talentos mais promissores da Europa, apresentou uma nova oferta formal pelo ala de 19 anos. Apesar da relutância anterior do time da Bundesliga em vender, a equipe de Fabian Hurzeler está se esforçando mais do que nunca para garantir a contratação do adolescente antes que seu valor dispare e fique fora de alcance.

  • Uma busca persistente

    O interesse do clube inglês não é novidade. O Brighton já estava interessado em El Mala no verão passado, mas sua busca se intensificou após sua rápida ascensão nesta temporada.

    Em janeiro, o time da Premier League estava supostamente pronto para oferecer um pacote total de até € 30 milhões — um valor que teria feito com que o jogador permanecesse na Alemanha por empréstimo até o final da temporada atual. No entanto, a diretoria do Colônia se manteve firme, com o diretor esportivo Thomas Kessler rejeitando de imediato a lucrativa proposta da Inglaterra.

  1. FC Köln v FC Bayern München - Bundesliga

    Os detalhes da megaoferta rejeitada

    De acordo com a Sky Sport, a oferta inicial do Brighton em janeiro foi substancial, com uma taxa de transferência garantida de aproximadamente € 25-26 milhões. O acordo também incluía uma cláusula de revenda de 10% e teria rendido a El Mala um salário bruto de até € 3,5 milhões por temporada na Premier League. Em uma reviravolta única, o Seagulls chegou a oferecer a contratação de seu irmão, Malek, que atualmente joga pela equipe reserva do Colônia, mas Kessler se recusou a entrar em negociações para evitar perturbar o elenco durante a batalha contra o rebaixamento.

    Kessler tem sido franco sobre seu desejo de manter o jovem, afirmando: “Como regra, não comento especulações como essa em detalhes. O que importa para nós é que Said fez um progresso muito positivo em pouco tempo e contribuiu significativamente para nossa temporada até agora com seu desempenho. É importante para nós apoiá-lo de perto, proporcionar-lhe estabilidade e dar os próximos passos juntos para que ele continue nos ajudando na segunda metade da temporada.”

  • Tensão aumentando nos bastidores

    Embora o clube continue publicamente desafiador, a situação do jogador em Domstadt está se tornando cada vez mais complexa. Diz-se que pequenos problemas alimentaram a tensão entre El Mala e o técnico Lukas Kwasniok, incluindo comentários públicos e a falta de oportunidades como titular. Apesar de ter contribuído com sete gols e três assistências nesta temporada, o ponta foi utilizado como reserva em 13 das suas 22 partidas na Bundesliga, um papel que, segundo relatos, deixou o talento nascido em Krefeld frustrado e em busca de um novo desafio.

    Ao abordar o compromisso de longo prazo do jogador, Kessler observou que o clube deliberadamente vinculou Said a um contrato de longo prazo até 2030, sem cláusula de rescisão. Ele acrescentou: “Deliberadamente vinculamos Said ao clube por um longo prazo antes da temporada, porque estamos convencidos de seu desenvolvimento e temos um plano claro para ele. Ao mesmo tempo, faz parte do nosso negócio lidar com questões relacionadas ao mercado. Fazemos isso com seriedade e com a calma necessária. Para nós, o foco está em Said ser uma parte importante do nosso conceito esportivo, e esperamos que ele continue sua trajetória no FC Koln.”

  • Said El MalaGetty

    Brighton enfrenta concorrência de gigantes europeus

    Apesar da oferta oficial, o Brighton está pressionando por uma decisão rápida, pois teme que o preço do ala possa disparar para € 40 milhões no verão. Há uma sensação crescente dentro do clube alemão de que ofertas ainda mais lucrativas podem chegar durante a próxima janela de transferências, especialmente do gigante nacional Bayern de Munique. O clube recordista de títulos está de olho em El Mala como um potencial substituto de longo prazo para Luis Díaz, o que significa que o Brighton deve agir rapidamente para evitar perder o jogador.

    A saga está prestes a ter um desfecho dramático neste verão. Se a situação de El Mala em relação ao tempo de jogo não melhorar sob o comando de Kwasniok, espera-se que o atacante pressione por uma transferência. Quer ele vá para a Inglaterra ou permaneça na Bundesliga, está claro que a determinação do Colônia será testada mais uma vez. O Brighton já fez sua jogada, mas com os maiores clubes do mundo de olho, a disputa por um dos maiores talentos da Alemanha está apenas começando.

