À terceira é de vez? O Brighton faz uma oferta oficial pelo astro em ascensão da Bundesliga, Said El Mala, após ter duas ofertas recusadas
Uma busca persistente
O interesse do clube inglês não é novidade. O Brighton já estava interessado em El Mala no verão passado, mas sua busca se intensificou após sua rápida ascensão nesta temporada.
Em janeiro, o time da Premier League estava supostamente pronto para oferecer um pacote total de até € 30 milhões — um valor que teria feito com que o jogador permanecesse na Alemanha por empréstimo até o final da temporada atual. No entanto, a diretoria do Colônia se manteve firme, com o diretor esportivo Thomas Kessler rejeitando de imediato a lucrativa proposta da Inglaterra.
Os detalhes da megaoferta rejeitada
De acordo com a Sky Sport, a oferta inicial do Brighton em janeiro foi substancial, com uma taxa de transferência garantida de aproximadamente € 25-26 milhões. O acordo também incluía uma cláusula de revenda de 10% e teria rendido a El Mala um salário bruto de até € 3,5 milhões por temporada na Premier League. Em uma reviravolta única, o Seagulls chegou a oferecer a contratação de seu irmão, Malek, que atualmente joga pela equipe reserva do Colônia, mas Kessler se recusou a entrar em negociações para evitar perturbar o elenco durante a batalha contra o rebaixamento.
Kessler tem sido franco sobre seu desejo de manter o jovem, afirmando: “Como regra, não comento especulações como essa em detalhes. O que importa para nós é que Said fez um progresso muito positivo em pouco tempo e contribuiu significativamente para nossa temporada até agora com seu desempenho. É importante para nós apoiá-lo de perto, proporcionar-lhe estabilidade e dar os próximos passos juntos para que ele continue nos ajudando na segunda metade da temporada.”
Tensão aumentando nos bastidores
Embora o clube continue publicamente desafiador, a situação do jogador em Domstadt está se tornando cada vez mais complexa. Diz-se que pequenos problemas alimentaram a tensão entre El Mala e o técnico Lukas Kwasniok, incluindo comentários públicos e a falta de oportunidades como titular. Apesar de ter contribuído com sete gols e três assistências nesta temporada, o ponta foi utilizado como reserva em 13 das suas 22 partidas na Bundesliga, um papel que, segundo relatos, deixou o talento nascido em Krefeld frustrado e em busca de um novo desafio.
Ao abordar o compromisso de longo prazo do jogador, Kessler observou que o clube deliberadamente vinculou Said a um contrato de longo prazo até 2030, sem cláusula de rescisão. Ele acrescentou: “Deliberadamente vinculamos Said ao clube por um longo prazo antes da temporada, porque estamos convencidos de seu desenvolvimento e temos um plano claro para ele. Ao mesmo tempo, faz parte do nosso negócio lidar com questões relacionadas ao mercado. Fazemos isso com seriedade e com a calma necessária. Para nós, o foco está em Said ser uma parte importante do nosso conceito esportivo, e esperamos que ele continue sua trajetória no FC Koln.”
Brighton enfrenta concorrência de gigantes europeus
Apesar da oferta oficial, o Brighton está pressionando por uma decisão rápida, pois teme que o preço do ala possa disparar para € 40 milhões no verão. Há uma sensação crescente dentro do clube alemão de que ofertas ainda mais lucrativas podem chegar durante a próxima janela de transferências, especialmente do gigante nacional Bayern de Munique. O clube recordista de títulos está de olho em El Mala como um potencial substituto de longo prazo para Luis Díaz, o que significa que o Brighton deve agir rapidamente para evitar perder o jogador.
A saga está prestes a ter um desfecho dramático neste verão. Se a situação de El Mala em relação ao tempo de jogo não melhorar sob o comando de Kwasniok, espera-se que o atacante pressione por uma transferência. Quer ele vá para a Inglaterra ou permaneça na Bundesliga, está claro que a determinação do Colônia será testada mais uma vez. O Brighton já fez sua jogada, mas com os maiores clubes do mundo de olho, a disputa por um dos maiores talentos da Alemanha está apenas começando.
