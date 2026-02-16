À terceira é de vez? O Brighton faz uma oferta oficial pelo astro em ascensão da Bundesliga, Said El Mala, após ter duas ofertas recusadas

Embora o clube continue publicamente desafiador, a situação do jogador em Domstadt está se tornando cada vez mais complexa. Diz-se que pequenos problemas alimentaram a tensão entre El Mala e o técnico Lukas Kwasniok, incluindo comentários públicos e a falta de oportunidades como titular. Apesar de ter contribuído com sete gols e três assistências nesta temporada, o ponta foi utilizado como reserva em 13 das suas 22 partidas na Bundesliga, um papel que, segundo relatos, deixou o talento nascido em Krefeld frustrado e em busca de um novo desafio.

Ao abordar o compromisso de longo prazo do jogador, Kessler observou que o clube deliberadamente vinculou Said a um contrato de longo prazo até 2030, sem cláusula de rescisão. Ele acrescentou: “Deliberadamente vinculamos Said ao clube por um longo prazo antes da temporada, porque estamos convencidos de seu desenvolvimento e temos um plano claro para ele. Ao mesmo tempo, faz parte do nosso negócio lidar com questões relacionadas ao mercado. Fazemos isso com seriedade e com a calma necessária. Para nós, o foco está em Said ser uma parte importante do nosso conceito esportivo, e esperamos que ele continue sua trajetória no FC Koln.”