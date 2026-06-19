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A temporada sem títulos e Yamal... Olmo surpreende Cocorella e o Real Madrid

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
D. Olmo
Real Madrid
Barcelona
M. Cucurella
L. Yamal
Espanha
Arábia Saudita

As contratações do Real Madrid não nos preocupam

Dani Olmo chegou à Copa do Mundo de 2026 em sua melhor forma, tendo participado de todas as partidas de 2026, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola.

Parece que o técnico Luis de la Fuente vai contar com Olmo para dar à seleção espanhola mais opções ofensivas contra a Arábia Saudita e mudar a imagem que o Matador deixou contra Cabo Verde.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Em entrevista ao jornal “Sport”, Olmo afirmou: “Temos confiança para dar a volta por cima, e isso começa com a vitória sobre a Arábia Saudita”.

E enfatizou: “Estamos convencidos de que somos uma das melhores seleções, e isso não é por acaso. Um único jogo não pode manchar tudo o que fizemos até agora”.

E continuou: “Temos uma ambição enorme. Podemos virar completamente a situação. Se vencermos todos os jogos restantes, seremos campeões do mundo. Por que não?”.

  • dani olmo spanienGetty Images

    Yamal está bem... e Álvarez é de nível mundial

    Sobre as contratações do Real Madrid neste verão, ele comentou: “É natural que, após dois anos sem títulos, eles tenham reforçado o elenco. São jogadores de nível mundial, mas não nos preocupam”.

    Olmo explicou: “Nós também fechamos uma excelente contratação com o Gordon, e estamos felizes com isso”.

    Ele destacou: “Não esperávamos a transferência de Marc Cucurella para o Real Madrid... Ele manteve isso em segredo. Se era isso que ele queria, fico feliz por ele, pois é meu amigo”.

    E acrescentou: “Mas agora ele vai ter que se esforçar na La Liga, e nós também. Por exemplo, ele vai ter que enfrentar Lamine Yamal”.

    Ele destacou: “Yamal está bem, mas sua participação depende do técnico Luis de la Fuente, e dele também. Ele vai nos ajudar muito, é um jogador de quem precisamos durante toda a competição, e estamos felizes por ele estar em sua melhor forma”.

    Ele disse: “Como você avalia a contratação de Gordon? Ele dará mais dinamismo ao Barcelona e também contribuirá muito na defesa. Ele eleva o nível da equipe”.

    E concluiu: “Álvarez? Não é apropriado falar sobre um jogador que ainda está em outro clube; ele é um jogador de nível mundial e um dos melhores do mundo. Além disso, é uma pessoa maravilhosa, embora ainda seja reserva de Messi”.

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