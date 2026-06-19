A temporada sem títulos e Yamal... Olmo surpreende Cocorella e o Real Madrid

Dani Olmo chegou à Copa do Mundo de 2026 em sua melhor forma, tendo participado de todas as partidas de 2026, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola.

Parece que o técnico Luis de la Fuente vai contar com Olmo para dar à seleção espanhola mais opções ofensivas contra a Arábia Saudita e mudar a imagem que o Matador deixou contra Cabo Verde.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Em entrevista ao jornal “Sport”, Olmo afirmou: “Temos confiança para dar a volta por cima, e isso começa com a vitória sobre a Arábia Saudita”.

E enfatizou: “Estamos convencidos de que somos uma das melhores seleções, e isso não é por acaso. Um único jogo não pode manchar tudo o que fizemos até agora”.

E continuou: “Temos uma ambição enorme. Podemos virar completamente a situação. Se vencermos todos os jogos restantes, seremos campeões do mundo. Por que não?”.