A temporada de Jeremy Jacquet, que vai jogar pelo Liverpool, está praticamente encerrada, já que o Rennes confirmou a cirurgia do zagueiro lesionado
Jacquet pronto para cirurgia
A lesão ocorreu durante a derrota do Rennes por 3 a 1 para o Lens, uma partida que se revelou devastadora para o jovem zagueiro. Jacquet foi forçado a deixar o campo visivelmente abalado após uma dividida que o deixou segurando o ombro com muita dor. Após extensas avaliações médicas e consultas com especialistas, os piores temores da equipe médica foram confirmados.
O jogador de 20 anos, que os dirigentes do Anfield disputaram com o Chelsea para contratar, agora deve passar por uma intervenção cirúrgica que praticamente encerra sua temporada 2025-26. É um golpe duro para um jogador que estava começando a finalizar seus preparativos para uma transferência dos sonhos para a Premier League.
O Rennes divulgou um comunicado oficial sobre o estado do zagueiro, que diz: “Jeremy Jacquet será submetido a uma cirurgia. Em campo contra o Lens, em 7 de fevereiro, Jeremy Jacquet foi forçado a deixar o jogo mais cedo devido a uma lesão no ombro esquerdo. Após exames médicos, a cirurgia foi marcada para os próximos dias. O Stade Rennais F.C. deseja-lhe uma rápida recuperação.”
Preparado para recuperar o atraso na pré-temporada
Os torcedores do Liverpool acompanhavam ansiosamente o progresso de Jacquet na França, considerando o jovem um elemento fundamental para a evolução defensiva do clube a longo prazo. Embora se espere que a cirurgia resolva o problema com sucesso, o longo período de recuperação significa que o francês chegará a Merseyside neste verão depois de ter perdido vários meses de competição.
Isso coloca uma ênfase significativa em seu próximo programa de preparação física na pré-temporada, já que ele precisará se recuperar para se integrar aos seus novos companheiros de equipe. O Reds comprometeu-se a pagar a impressionante quantia de £ 60 milhões para garantir sua contratação, um valor que o torna a saída mais cara da história do Rennes, superando os £ 55,5 milhões que o Manchester City pagou por Jeremy Doku em 2023. Apesar do revés, o Liverpool continua totalmente comprometido com o jogador de 20 anos e acompanhará sua recuperação.
A batalha pela elite europeia
Antes do Liverpool fechar o acordo para trazer Jacquet para a Inglaterra, o zagueiro era alvo de intenso interesse por parte do Stamford Bridge. O Chelsea era amplamente considerado o favorito para contratar o jovem promissor durante a janela de transferências de inverno, já que buscava reforçar sua defesa. No entanto, o clube inglês acabou recusando o preço pedido pelo time francês e não aceitou pagá-lo, permitindo que o Liverpool entrasse em cena e fechasse a transferência.
Após a decisão de desistir da disputa por Jacquet, o Chelsea optou por confiar em sua profundidade interna e na estratégia de recrutamento existente, em vez de gastar muito com o jogador do Rennes. Enquanto isso, Jacquet é visto como uma aquisição de longo prazo para a defesa do Liverpool, atualmente liderada por Virgil van Dijk. Embora sua chegada seja considerada um passo significativo para manter os padrões de rotação defensiva dos Reds, ele deve primeiro superar um obstáculo físico antes de poder disputar uma vaga no time titular.
O longo caminho para a recuperação
O futuro imediato de Jacquet envolve um período de repouso pós-operatório, seguido por um rigoroso programa de reabilitação na França. A equipe médica do Liverpool supervisionará o processo para garantir que ele esteja pronto para os rigores do futebol inglês quando a temporada 2026-27 começar. O objetivo é que o zagueiro esteja em forma para se juntar ao time no início da turnê de verão.
