A temporada de Jeremy Jacquet, que vai jogar pelo Liverpool, está praticamente encerrada, já que o Rennes confirmou a cirurgia do zagueiro lesionado

A lesão ocorreu durante a derrota do Rennes por 3 a 1 para o Lens, uma partida que se revelou devastadora para o jovem zagueiro. Jacquet foi forçado a deixar o campo visivelmente abalado após uma dividida que o deixou segurando o ombro com muita dor. Após extensas avaliações médicas e consultas com especialistas, os piores temores da equipe médica foram confirmados.

O jogador de 20 anos, que os dirigentes do Anfield disputaram com o Chelsea para contratar, agora deve passar por uma intervenção cirúrgica que praticamente encerra sua temporada 2025-26. É um golpe duro para um jogador que estava começando a finalizar seus preparativos para uma transferência dos sonhos para a Premier League.

O Rennes divulgou um comunicado oficial sobre o estado do zagueiro, que diz: “Jeremy Jacquet será submetido a uma cirurgia. Em campo contra o Lens, em 7 de fevereiro, Jeremy Jacquet foi forçado a deixar o jogo mais cedo devido a uma lesão no ombro esquerdo. Após exames médicos, a cirurgia foi marcada para os próximos dias. O Stade Rennais F.C. deseja-lhe uma rápida recuperação.”