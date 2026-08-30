A sinfonia de Mourinho: as estrelas do Real Madrid brilham no céu do Bernabéu

O Real Madrid conquistou uma vitória tranquila sobre o Málaga, por 4 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada de La Liga.

Os Merengues elevaram sua pontuação para 9 pontos, assumindo provisoriamente a liderança de La Liga, à espera do resultado da partida entre Barcelona e Rayo Vallecano.

O jornal As apresentou a avaliação de desempenho dos jogadores do Real Madrid durante o confronto com o Málaga, que ficou da seguinte forma:

Courtois: não precisou intervir durante o primeiro tempo, apesar de o Málaga ter chegado ao gol do Real Madrid em duas ocasiões, mas seus chutes foram para longe da meta.

Também demonstrou firmeza e segurança na única finalização que teve de defender, e manteve sua meta invicta pela primeira vez nesta temporada.

Trent Alexander-Arnold: a concorrência com Dumfries fez com que ele se superasse em sua primeira partida como titular, e foi um dos jogadores de maior destaque no primeiro tempo. A primeira chance da partida foi dele, com um chute difícil que passou raspando ao lado do gol.

Também deu a assistência para o terceiro gol de Kylian Mbappé, além de mostrar mais força e empenho em comparação com o que apresentou em sua primeira temporada.

Antonio Rüdiger: demonstrou solidez e firmeza em sua primeira partida como titular no campeonato, e o Málaga não impôs muitos testes aos defensores do Real Madrid.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora.