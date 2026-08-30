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A sinfonia de Mourinho: as estrelas do Real Madrid brilham no céu do Bernabéu

Especiais e Opinião
Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Mourinho
Espanha

O Real Madrid conquistou uma vitória tranquila sobre o Málaga, por 4 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada de La Liga.

Os Merengues elevaram sua pontuação para 9 pontos, assumindo provisoriamente a liderança de La Liga, à espera do resultado da partida entre Barcelona e Rayo Vallecano.

O jornal As apresentou a avaliação de desempenho dos jogadores do Real Madrid durante o confronto com o Málaga, que ficou da seguinte forma:

Courtois: não precisou intervir durante o primeiro tempo, apesar de o Málaga ter chegado ao gol do Real Madrid em duas ocasiões, mas seus chutes foram para longe da meta. 

Também demonstrou firmeza e segurança na única finalização que teve de defender, e manteve sua meta invicta pela primeira vez nesta temporada.

Trent Alexander-Arnold: a concorrência com Dumfries fez com que ele se superasse em sua primeira partida como titular, e foi um dos jogadores de maior destaque no primeiro tempo. A primeira chance da partida foi dele, com um chute difícil que passou raspando ao lado do gol. 

Também deu a assistência para o terceiro gol de Kylian Mbappé, além de mostrar mais força e empenho em comparação com o que apresentou em sua primeira temporada.

Antonio Rüdiger: demonstrou solidez e firmeza em sua primeira partida como titular no campeonato, e o Málaga não impôs muitos testes aos defensores do Real Madrid. 

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    Cucurella provoca a torcida do Bernabéu

    Huijsen: Segue trilhando o mesmo caminho com que começou a temporada no campeonato, foi extremamente sério na linha defensiva, manteve sua concentração durante toda a partida e ainda demonstrou mais força e agressividade nos duelos.

    Cucurella: A torcida estava empolgada para vê-lo, e ele não decepcionou em sua primeira participação como titular. Juntou-se a Vinícius pelo lado esquerdo, e ambos formaram uma fonte de perigo. 

    Também demonstrou todo o seu potencial defensivo ao recuperar bolas graças à sua força e entusiasmo, e acendeu a empolgação da torcida do Bernabéu.

    Camavinga: Fez um primeiro tempo excelente, foi forte e intenso na recuperação da bola, e de seus pés nasceu o terceiro gol do Real Madrid, depois de dar um passe magnífico que rompeu as linhas do Málaga. 

    Passou por alguns momentos em que se mostrou hesitante, o que provocou alguns murmúrios nas arquibancadas, mas, de modo geral, fez uma boa partida no meio-campo.

    Fede Valverde: Deu ao time controle e equilíbrio. Não foi a partida mais vistosa do jogador uruguaio, mas ele controlou o ritmo do confronto e formou uma dupla confiável com Camavinga.

    Brahim Díaz: Não participou muito das jogadas, mas, assim como Vinícius Júnior, mostrou muito empenho defensivo. No fim do primeiro tempo, disparou com a bola do meio de seu campo em um ataque individual que recebeu os aplausos da torcida presente no estádio.

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bellingham brilha e Vinícius mostra grande empenho defensivo

    Jude Bellingham: sente-se o capitão do Real Madrid, e isso fica bem claro, já que vive uma condição física excelente. Foi o autor do primeiro gol, após uma arrancada de fora da área, na qual driblou vários adversários. 

    Seis minutos depois, aproveitou o rebote do goleiro do Málaga após uma finalização de Mbappé e tentou colocá-la de cabeça dentro do gol. Um dos zagueiros conseguiu afastar a bola, mas ela bateu no goleiro e acabou dentro das redes, deixando o Real Madrid em vantagem por 2 a 0.

    Bellingham esteve perto de marcar seu segundo gol no início do segundo tempo, mas sua finalização acertou a trave.

    Vinicius Junior: foi o menos inspirado entre os jogadores da linha ofensiva no primeiro tempo, mas, em contrapartida, mostrou grande comprometimento defensivo, cobrindo atrás de Cucurella em diversas ocasiões. 

    Tentou várias vezes ao longo do segundo tempo, mas esteve muito impreciso no último passe. No fim, depois de tantas tentativas, deu de presente uma bola para Güler, que marcou um gol.

    Mbappé: quando atinge sua velocidade ideal, não há quem consiga pará-lo. Mostrou-se ativo na marcação e criou quase todo o perigo do Real Madrid, com exceção do perigo de Bellingham. 

    Conseguiu marcar seu gol após um passe preciso de Arnold, que finalizou com a facilidade que só os melhores jogadores possuem. Chegou a 4 gols nesta temporada, seguindo na liderança da lista de artilheiros do campeonato.

    Diomandé: mostrou seu potencial em alguns lances e esteve perto de dar uma assistência para Mbappé na última chance da partida.

    Bernardo Silva: manteve o controle da equipe durante a saída de bola desde o fundo.

    Güler: marcou o último gol após um passe decisivo espetacular de Vinicius Junior.

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