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Sabatini Spagna Francia
Sandro Sabatini

Traduzido por

A seleção não dá trégua às estrelas francesas: Leonardo e Maldini, o modelo a ser seguido é o da Espanha

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

As Furie Rosse dominam os Bleus e avançam para a final: não houve jogo.

Uma França irreconhecível em suas estrelas, de repente todas ofuscadas. Uma Espanha superlativa em seu coletivo, independentemente do jovem talento Yamal. Isso acontece pela primeira vez nesta Copa do Mundo; aconteceu na semifinal. No momento menos oportuno e no pior dia do calendário transalpino: 14 de julho, consagrado como feriado nacional. Não havia necessidade de tomar a Bastilha, nem de revolucionar o que se havia visto até então. Bastaria, para a seleção de Deschamps, repetir o desempenho exibido até agora. Em vez disso, a França não conseguiu e agora – supondo que isso tenha importância – poderá, no máximo, conquistar o terceiro lugar: uma medalha de bronze simbólica, um retrocesso em relação ao título de 2018 e à final de 2022.


A história conta que já havia sinais da vitória espanhola na semifinal nas edições mais recentes da Liga das Nações e do Campeonato Europeu. Mas na semifinal disputada em Dallas não foi a história que entrou em campo, e sim o relato do jogo. E é justamente a crônica que relata uma partida muito bem conduzida pelo técnico De la Fuente e desbloqueada pelo desleixo imperdoável de Digne em relação a Yamal, que abriu caminho para o gol de pênalti marcado por Oyarzabal.







  • É justamente Oyarzabal que representa o segredo oculto de uma Espanha que é celebrada sobretudo pelo esplêndido passe dos meio-campistas, com Rodri como mestre e tanto Olmo quanto Fabián como excelentes alunos. Mas o centroavante é fundamental, pois traz harmonia e praticidade ao jogo, colocando em prática em campo o que o técnico sugere do banco. Algo bonito, mas não impossível. Pelo contrário. O técnico De la Fuente formou e cuidou de Oyarzabal desde as categorias de base, aliás, junto com outro elemento pouco destacado, mas fundamental: o “goleiro voador” Unai Simón. Junto com eles, há outros também, o que comprova que a formação espanhola, das categorias de base até a seleção principal, funcionou bem. Ótimo. E é um modelo que nós também deveríamos tomar como exemplo. De la Fuente é um técnico da federação, que cresceu passando pelas várias categorias de base. Ao chegar à seleção principal, ele se viu comandando seus ex-jovens jogadores, que agora se tornaram adultos. Alguns deles, verdadeiros craques.


    Eis o verdadeiro modelo a ser seguido também na Itália. É o espanhol. Não tanto no estilo de jogo – que depende do talento –, mas na abordagem: a partir dos dezesseis anos, os potenciais jogadores da seleção italiana devem ser acompanhados, orientados, integrados e treinados para, posteriormente, serem incorporados ao time principal. Sem pressa e sem exageros, mas com um projeto de verdade, que Maldini e Leonardo deveriam aplicar imediatamente, organizando o trabalho em Coverciano como se fazia antigamente, com os antigos Bearzot e Vicini que chegavam ao topo trazendo consigo os conhecimentos adquiridos desde a base, ou seja, desde quando criavam e formavam os talentos nas categorias de base.



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  • Resta saber se o modelo espanhol será realmente uma referência para a Itália. Por enquanto, ainda não se sabe quem será o técnico, embora as chances de Pirlo estejam aumentando. Seja quem for, merece um sincero e apaixonado “boa sorte”. Enquanto isso, a Espanha de De la Fuente igualou o recorde de 37 partidas sem derrotas, que pertencia à Itália de Roberto Mancini — de quem agora muita gente se teima em lembrar apenas e exclusivamente pela traição de 15 de agosto de 2023. Veremos… Enquanto isso, vamos aproveitar a maravilhosa Espanha na final e a França irreconhecível na “pequena final”. Um resultado que ninguém realmente havia previsto.

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