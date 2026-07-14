A seleção não dá trégua às estrelas francesas: Leonardo e Maldini, o modelo a ser seguido é o da Espanha

Uma França irreconhecível em suas estrelas, de repente todas ofuscadas. Uma Espanha superlativa em seu coletivo, independentemente do jovem talento Yamal. Isso acontece pela primeira vez nesta Copa do Mundo; aconteceu na semifinal. No momento menos oportuno e no pior dia do calendário transalpino: 14 de julho, consagrado como feriado nacional. Não havia necessidade de tomar a Bastilha, nem de revolucionar o que se havia visto até então. Bastaria, para a seleção de Deschamps, repetir o desempenho exibido até agora. Em vez disso, a França não conseguiu e agora – supondo que isso tenha importância – poderá, no máximo, conquistar o terceiro lugar: uma medalha de bronze simbólica, um retrocesso em relação ao título de 2018 e à final de 2022.
A história conta que já havia sinais da vitória espanhola na semifinal nas edições mais recentes da Liga das Nações e do Campeonato Europeu. Mas na semifinal disputada em Dallas não foi a história que entrou em campo, e sim o relato do jogo. E é justamente a crônica que relata uma partida muito bem conduzida pelo técnico De la Fuente e desbloqueada pelo desleixo imperdoável de Digne em relação a Yamal, que abriu caminho para o gol de pênalti marcado por Oyarzabal.