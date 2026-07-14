A seleção não dá trégua às estrelas francesas: Leonardo e Maldini, o modelo a ser seguido é o da Espanha

É justamente Oyarzabal que representa o segredo oculto de uma Espanha que é celebrada sobretudo pelo esplêndido passe dos meio-campistas, com Rodri como mestre e tanto Olmo quanto Fabián como excelentes alunos. Mas o centroavante é fundamental, pois traz harmonia e praticidade ao jogo, colocando em prática em campo o que o técnico sugere do banco. Algo bonito, mas não impossível. Pelo contrário. O técnico De la Fuente formou e cuidou de Oyarzabal desde as categorias de base, aliás, junto com outro elemento pouco destacado, mas fundamental: o “goleiro voador” Unai Simón. Junto com eles, há outros também, o que comprova que a formação espanhola, das categorias de base até a seleção principal, funcionou bem. Ótimo. E é um modelo que nós também deveríamos tomar como exemplo. De la Fuente é um técnico da federação, que cresceu passando pelas várias categorias de base. Ao chegar à seleção principal, ele se viu comandando seus ex-jovens jogadores, que agora se tornaram adultos. Alguns deles, verdadeiros craques.





Eis o verdadeiro modelo a ser seguido também na Itália. É o espanhol. Não tanto no estilo de jogo – que depende do talento –, mas na abordagem: a partir dos dezesseis anos, os potenciais jogadores da seleção italiana devem ser acompanhados, orientados, integrados e treinados para, posteriormente, serem incorporados ao time principal. Sem pressa e sem exageros, mas com um projeto de verdade, que Maldini e Leonardo deveriam aplicar imediatamente, organizando o trabalho em Coverciano como se fazia antigamente, com os antigos Bearzot e Vicini que chegavam ao topo trazendo consigo os conhecimentos adquiridos desde a base, ou seja, desde quando criavam e formavam os talentos nas categorias de base.







