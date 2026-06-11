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A seleção holandesa enfrenta uma tarefa extremamente difícil: eis o que você pode esperar da máquina de guerra japonesa

Especiais e Opinião
Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo

No domingo, 14 de junho, às 22h, está marcada a partida de estreia da Seleção Holandesa: a Holanda enfrenta o Japão na fase de grupos, em Arlington, no Texas. Após uma preparação medíocre, a equipe de Ronald Koeman quer se livrar logo do nervosismo, mas pode acabar enfrentando o adversário mais difícil do grupo logo de cara.

Nesta análise, vamos dar uma olhada na trajetória do Japão rumo à Copa do Mundo, nos jogadores que devemos acompanhar de perto e na tática do técnico Hajime Moriyasu, que conseguiu chegar à Copa do Mundo com relativa facilidade graças a um jogo organizado e disciplinado.

  • Qualificação soberana

    Quem ainda duvida da qualidade do Japão só precisa dar uma olhada nos números da terceira fase das eliminatórias. O grupo foi conquistado de forma praticamente soberana: em dez partidas, o Japão sofreu apenas uma derrota: um 1 a 0 contra a Austrália no início de junho de 2025. Além disso: dois empates, sete vitórias e 23 pontos, quatro a mais que a segunda colocada, a Austrália.

    O número de pontos impressiona, mas o número de gols marcados e sofridos é que realmente deixa claro com quem a Holanda está lidando. O Japão marcou trinta gols nas eliminatórias e sofreu apenas três. A Indonésia foi derrotada por 4 a 0 na partida de ida, e a de volta terminou com um esmagador 6 a 0. A China sofreu uma goleada de 7 a 0, e o Bahrein também viu seu goleiro sofrer cinco gols. O Japão não foi apenas uma máquina de gols, mas também brilhou na defesa.

    Essa solidez defensiva se manteve na preparação para o torneio. Nos últimos seis jogos-amistosos, apenas um adversário conseguiu marcar: o Brasil, que balançou as redes duas vezes. Gana, Bolívia, Escócia, Inglaterra e Islândia não conseguiram marcar e perderam todas. Até mesmo os brasileiros acabaram por sucumbir. A última derrota do Japão remonta já a setembro de 2025, quando os Estados Unidos se mostraram superiores por 2 a 0.

    A Holanda está, portanto, avisada.

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  • Seleção experiente

    A excelente preparação do Japão não é por acaso, especialmente quando se analisa a seleção de Moriyasu. Ele conta com um elenco experiente, no qual muitos jogadores também possuem experiência no mais alto nível.

    O nome mais marcante talvez seja o de Kaishu Sano, irmão mais velho do meio-campista do NEC, Kodai Sano. O meio-campista defensivo do Eintracht Frankfurt não participou das eliminatórias, mas foi uma peça fundamental nos recentes amistosos. Sua evolução está sendo vertiginosa. No verão de 2024, ele foi contratado do Kashima Antlers por 2,4 milhões de euros, enquanto seu valor de mercado é estimado atualmente em quarenta milhões de euros. Sano é um número seis moderno. Ele não é apenas alguém que rouba bolas ou redistribui o jogo, mas um meio-campista versátil com boa resistência, energia e uma base técnica sólida.

    Outros jogadores a serem observados são o atacante do Real Sociedad, Takefusa Kubo, que perdeu muitos jogos nesta temporada devido a uma lesão muscular, e outros nomes consagrados como Hiroki Ito e Ritsu Doan. No entanto, uma das maiores estrelas está ausente: Kaoru Mitoma se lesionou no início de maio e terá que ficar de fora da Copa do Mundo.

    Um nome menos conhecido que certamente merece atenção é o do lateral-esquerdo Keito Nakamura. O jogador, originalmente ponta-esquerda do Stade Reims, foi transformado em lateral-esquerdo na seleção japonesa. Com sua velocidade, incansável dedicação e jogadas ofensivas, ele é um pesadelo para qualquer ponta-direita ou lateral-direito, como a Inglaterra descobriu recentemente. Mas falaremos mais sobre isso depois.

    Nakamura conseguiu convencer nas últimas partidas como lateral-esquerdo, mas ainda não se sabe se ele vai começar a partida. Afinal, Daizen Maeda também joga regularmente nessa posição. O atacante do Celtic teve que assistir ao último jogo contra a Islândia do banco, mas estava em excelente forma na reta final da temporada. Nos últimos sete jogos pelo clube escocês, ele marcou nove gols e deu duas assistências.

    Por fim, também estarão presentes os rostos conhecidos da Eredivisie: o artilheiro Ayase Ueda, seu companheiro de equipe no Feyenoord, Tsuyoshi Watanabe, e os jogadores do Ajax, Takehiro Tomiyasu e Ko Itakura.

  • Organização defensiva

    O fato de o Japão sofrer tão poucos gols não é por acaso: tudo começa com uma sólida organização defensiva. O Japão joga de forma compacta e disciplinada, alternando períodos de alta pressão com fases em que se posiciona coletivamente atrás da bola.

    Defensivamente, Moriyasu posiciona sua equipe geralmente em um 5-2-3, em que os laterais avançam para cobrir quando os zagueiros adversários sobem e ameaçam receber a bola, como mostrado no exemplo abaixo.

    O atacante tem a tarefa de cobrir a linha de passe para o meio-campista controlador, enquanto os dois atacantes ao seu lado se posicionam para dentro e — sempre que possível — mantêm a pressão sobre os zagueiros centrais. Com esse 5-2-3 compacto, o Japão tenta fechar o eixo para bloquear a rota mais perigosa para o gol. Assim, os adversários precisam jogar com paciência ao redor do bloco.

    Se um adversário passar a bola para o lateral livre, um dos laterais da equipe avança para recebê-la e afastá-la. Assim, eles tentam forçar a bola de volta para a defesa, após o que a equipe pode avançar para pressionar mais adiante no campo.

    Engeland - Japan Analyse 1Youtube: British Elite ScoutJapan Analyse 2Youtube: British Elite Scout

    Nos exemplos acima, é possível ver como o Japão mantém a organização compacta e, na verdade, força a Inglaterra para as laterais, para então poder pressionar. A Inglaterra jogou esta partida em um ritmo bastante lento, o que fez com que o Japão praticamente não tivesse dificuldades. Certamente o meio-campo, com jogadores criativos como Anthony Gordon, Phil Foden e Cole Palmer, mal tocou na bola. A seleção holandesa também terá que estar atenta a isso.

    Especialmente na última imagem, vê-se que Foden fica livre, mas que a linha de passe é fechada. Com isso, Foden praticamente não foi alcançado durante toda a partida. No entanto, se o jogador do Manchester City decidisse subir mais no campo, ele poderia ser facilmente marcado por um zagueiro central na defesa de cinco. Esse é o mesmo problema que a seleção holandesa frequentemente enfrenta contra adversários que jogam com cinco defensores. Como a seleção holandesa, na verdade, também joga com cinco atacantes, é fácil fazer uma marcação homem a homem.

    Abaixo, pode-se ver qual é o objetivo da seleção japonesa. O Japão espera cortar todas as linhas de passe para a frente, após o que ou os laterais ficam livres — e podem ser pressionados — ou a bola precisa voltar totalmente para trás. Isso é um sinal para a equipe avançar em bloco e pressionar mais adiante no campo.

    Japan Analyse 3Youtube: Britsh Elite Scout

  • Intenções ofensivas

    Quando estão com a posse de bola, os dois zagueiros centrais laterais abrem bastante o campo, permitindo que os laterais se posicionem mais adiante. Dessa forma, formam uma espécie de 3-2-5. Os dois meio-campistas de controle, por outro lado, tentam abrir o meio-campo posicionando-se ambos — ou apenas um jogador — mais recuados no campo, criando assim espaço ao se envolverem ativamente na construção do jogo. Sano, em particular, desempenha um papel importante nisso.

    Essas movimentações dos meio-campistas de controle criam espaço imediato para o atacante. Caso o adversário exerça uma pressão alta e eficaz e os meio-campistas não possam ser alcançados, o passe em profundidade para o atacante também é uma opção. Isso ocorreu com frequência na partida contra a Inglaterra, quando Ueda atuava como atacante. A equipe de Moriyasu tem a intenção de construir jogadas, mas também não tem medo de jogar em profundidade quando o adversário pressiona alto. Isso fica bem claro no exemplo abaixo. Com o movimento do meio-campo, as linhas da Escócia são esticadas, permitindo que Ueda receba a bola com mais facilidade e que o Japão se torne perigoso em um cinco contra cinco.

    Japan Analyse 6Youtube: Scotland National Team

    Nesse aspecto, o Japão é uma equipe bastante moderna e flexível, com muita dinâmica e movimentação. Eles jogam alto no campo, assim como muitas outras equipes atualmente, em uma estrutura clara de 3-2-5, na qual dois jogadores se movimentam nos espaços laterais ao redor do atacante para se livrarem entre as linhas. A seleção holandesa, no entanto, joga com quatro defensores, o que talvez torne mais sensato, por exemplo, recuar um meio-campista, para que a defesa possa ser feita homem a homem.

    Os laterais, como mencionado anteriormente, atuam geralmente como alas disfarçados. Isso, no entanto, acarreta um risco para o Japão, que deixa muito espaço nas laterais durante as transições. A seleção holandesa pode tirar proveito disso.

    Japan Analyse 4Youtube: SIAN SPORTS

    Para a Holanda, é especialmente importante ficar de olho no lateral-esquerdo Nakamura, principalmente quando a bola é perdida. O lateral foi uma ameaça constante contra a Inglaterra, especialmente quando tinha muito espaço à sua frente. A Holanda, que deixa muito espaço para Dumfries, parece precisar tomar cuidado com isso. As estatísticas de Nakamura nesta temporada também dizem muito: ele marcou nada menos que 14 gols na Ligue 2 e criou inúmeras chances.

    Japan analyse 5Youtube: British Elite Scout


  • A que a Holanda deve estar atenta e onde estão as oportunidades?

    A análise do Japão deixa claro que Moriyasu montou uma equipe bem organizada, que se defende de forma compacta e disciplinada e demonstra grande dinamismo quando está com a posse de bola. Para a seleção holandesa, no entanto, há pontos positivos, embora a Oranje certamente não tenha uma tarefa fácil pela frente.

    Isso fica evidente nos resultados recentes. A Inglaterra jogou com um “quadrado” semelhante no meio-campo, teve 70% de posse de bola, mas não conseguiu criar nenhuma grande chance: um xG de apenas 0,89 diz tudo. O Brasil passou pela mesma situação em outubro, com 67% de posse de bola e apenas duas grandes chances, o que resultou em um xG de 1,27. O Japão, em geral, deixa os adversários “melhores” com a bola de forma consciente e, ao mesmo tempo, fecha todas as opções no eixo central, muitas vezes com sucesso.

    A seleção holandesa terá, portanto, que ter paciência, mas, ao mesmo tempo, não cair na armadilha de uma posse de bola monótona e sem profundidade. O Japão força os adversários a jogarem pelas laterais com seu bloco compacto 5-2-3, mantendo o centro consistentemente fechado. É verdade que os laterais costumam ser o jogador livre, mas é justamente ali que o Japão pressiona imediatamente. A Holanda terá, portanto, que, com um ritmo de jogo acelerado, trocas rápidas de lado, muita dinâmica e movimentações inteligentes, forçar a organização japonesa a tomar decisões e evitar cair na armadilha do passe paciente que prejudicou a Inglaterra.

    A maior chance para a Oranje está na transição. Quando tem a posse de bola, o Japão deixa deliberadamente muito espaço nas laterais, atrás dos laterais, que jogam avançados como alas disfarçados. Ao recuperar a bola, a Holanda deve fazer uma transição imediata e vertical para explorar esses espaços, antes que o Japão consiga se reorganizar no 5-2-3.

    Ao mesmo tempo, esse risco também vale para o contrário, e esse talvez seja o maior perigo para a Oranje. O Japão provavelmente deixará a Oranje com a posse de bola de forma deliberada e esperará por um contra-ataque rápido, principalmente através da velocidade de Nakamura ou Maeda pelo lado esquerdo. Certamente em momentos em que Dumfries estiver um pouco mais avançado em campo, isso pode causar situações delicadas. Os números dos dois laterais esquerdos dizem tudo.

    No geral, o Japão apresenta um padrão de jogo claro e reconhecível, mas também com vulnerabilidades evidentes. A Seleção Holandesa, que faz transições rápidas e diretas e consegue desorganizar o bloco japonês com movimentação e velocidade de bola, pode causar problemas ao Japão, desde que não seja surpreendida pelos perigosos contra-ataques japoneses.

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