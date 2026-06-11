A análise do Japão deixa claro que Moriyasu montou uma equipe bem organizada, que se defende de forma compacta e disciplinada e demonstra grande dinamismo quando está com a posse de bola. Para a seleção holandesa, no entanto, há pontos positivos, embora a Oranje certamente não tenha uma tarefa fácil pela frente.
Isso fica evidente nos resultados recentes. A Inglaterra jogou com um “quadrado” semelhante no meio-campo, teve 70% de posse de bola, mas não conseguiu criar nenhuma grande chance: um xG de apenas 0,89 diz tudo. O Brasil passou pela mesma situação em outubro, com 67% de posse de bola e apenas duas grandes chances, o que resultou em um xG de 1,27. O Japão, em geral, deixa os adversários “melhores” com a bola de forma consciente e, ao mesmo tempo, fecha todas as opções no eixo central, muitas vezes com sucesso.
A seleção holandesa terá, portanto, que ter paciência, mas, ao mesmo tempo, não cair na armadilha de uma posse de bola monótona e sem profundidade. O Japão força os adversários a jogarem pelas laterais com seu bloco compacto 5-2-3, mantendo o centro consistentemente fechado. É verdade que os laterais costumam ser o jogador livre, mas é justamente ali que o Japão pressiona imediatamente. A Holanda terá, portanto, que, com um ritmo de jogo acelerado, trocas rápidas de lado, muita dinâmica e movimentações inteligentes, forçar a organização japonesa a tomar decisões e evitar cair na armadilha do passe paciente que prejudicou a Inglaterra.
A maior chance para a Oranje está na transição. Quando tem a posse de bola, o Japão deixa deliberadamente muito espaço nas laterais, atrás dos laterais, que jogam avançados como alas disfarçados. Ao recuperar a bola, a Holanda deve fazer uma transição imediata e vertical para explorar esses espaços, antes que o Japão consiga se reorganizar no 5-2-3.
Ao mesmo tempo, esse risco também vale para o contrário, e esse talvez seja o maior perigo para a Oranje. O Japão provavelmente deixará a Oranje com a posse de bola de forma deliberada e esperará por um contra-ataque rápido, principalmente através da velocidade de Nakamura ou Maeda pelo lado esquerdo. Certamente em momentos em que Dumfries estiver um pouco mais avançado em campo, isso pode causar situações delicadas. Os números dos dois laterais esquerdos dizem tudo.
No geral, o Japão apresenta um padrão de jogo claro e reconhecível, mas também com vulnerabilidades evidentes. A Seleção Holandesa, que faz transições rápidas e diretas e consegue desorganizar o bloco japonês com movimentação e velocidade de bola, pode causar problemas ao Japão, desde que não seja surpreendida pelos perigosos contra-ataques japoneses.