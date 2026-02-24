Getty Images Sport
A segurança do Everton quase expulsou o filho do técnico do Manchester United, Michael Carrick, em meio à confusão sobre sua identidade
O Manchester United aumenta as esperanças de qualificação para a Liga dos Campeões
O United continua firme na briga pela classificação para a Liga dos Campeões após uma vitória dramática sobre o Everton na segunda-feira. O jogo estava sem gols até os 71 minutos, quando o substituto Sesko marcou após entrar em campo e levou os Red Devils para o top 4, três pontos à frente do Chelsea e do Liverpool, que ocupam a quinta e a sexta posição, respectivamente.
A vitória deu continuidade à invencibilidade de Carrick após ser nomeado técnico do United até o final da temporada, após a demissão de Ruben Amorim, tendo vencido cinco dos seis jogos comandados até agora.
O filho de Carrick quase foi expulso do estádio
Entre aqueles que testemunharam as comemorações na área do United estava Jacey Carrick, que faz parte do time sub-18 do United e viajou para assistir ao time principal em Merseyside.
Após o término da partida, o jovem de 15 anos aguardava seu pai terminar suas obrigações pós-jogo quando foi abordado por um membro da equipe de segurança do Everton, que questionou se ele tinha as credenciais corretas para estar presente no local.
Durante o encontro um tanto constrangedor, Jacey simplesmente respondeu: “Estou com Michael Carrick”. Ele teria sido levado para um local separado por um breve período antes de ser autorizado a voltar para comemorar a vitória com seu pai.
Jacey espera seguir os passos da impressionante carreira do pai
Jacey tem muito a fazer se quiser ter uma carreira profissional tão boa quanto a de seu pai. Michael ganhou fama inicialmente no West Ham United antes de se juntar ao Tottenham Hotspur, onde permaneceu por duas temporadas antes de assinar com o United em 2006.
Carrick conquistou cinco títulos da Premier League com o United, sob o comando de Sir Alex Ferguson, além da Liga dos Campeões de 2007-08 e vários outros troféus. Ele também disputou 34 partidas pela seleção inglesa, e muitos torcedores acreditam que ele deveria ter disputado mais partidas pela seleção.
Jacey, por sua vez, já foi capitão do time sub-16 do United e jogou ao lado de Kai Rooney, filho do lendário jogador do United e da Inglaterra, Wayne.
A “coragem” de Michael elogiada pela estrela do United
Carrick pai teve um início incrível como técnico interino do United, com muitos observadores se perguntando se ele assumirá o cargo permanentemente caso continue com o bom desempenho.
Ele foi elogiado por Matheus Cunha, que recentemente relembrou como ficou impressionado com a coragem do ex-meio-campista antes da vitória sobre o Arsenal no final de janeiro.
Ele disse: “Ele é alguém que foi várias vezes campeão com o Manchester United como jogador. Ganhou a Premier League várias vezes. Foi treinado por Alex Ferguson, que é uma lenda do esporte. Ele sabe o que é preciso para vencer aqui. Acredito que, mais do que questões táticas, Carrick acrescenta muito do ponto de vista de alguém que conhece os caminhos que representam o clube.
“Eles [Arsenal] são um time muito forte, mas jogamos com muita coragem no Emirates. Mesmo quando ficamos atrás no placar, em nenhum momento baixamos a cabeça ou desistimos do nosso plano de jogo. Trata-se de mentalidade vencedora, de acreditar no que o técnico preparou durante a semana. Precisamos disso, acreditar que podemos enfrentar qualquer um. Foi um daqueles jogos que marcam uma carreira. Nunca vou esquecer.”
Carrick certamente espera que os bons momentos continuem até o final da temporada. O próximo compromisso do United é um confronto com o Crystal Palace no Old Trafford, antes de visitar o Newcastle United no St James' Park.
