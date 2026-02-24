A segurança do Everton quase expulsou o filho do técnico do Manchester United, Michael Carrick, em meio à confusão sobre sua identidade

Carrick pai teve um início incrível como técnico interino do United, com muitos observadores se perguntando se ele assumirá o cargo permanentemente caso continue com o bom desempenho.

Ele foi elogiado por Matheus Cunha, que recentemente relembrou como ficou impressionado com a coragem do ex-meio-campista antes da vitória sobre o Arsenal no final de janeiro.

Ele disse: “Ele é alguém que foi várias vezes campeão com o Manchester United como jogador. Ganhou a Premier League várias vezes. Foi treinado por Alex Ferguson, que é uma lenda do esporte. Ele sabe o que é preciso para vencer aqui. Acredito que, mais do que questões táticas, Carrick acrescenta muito do ponto de vista de alguém que conhece os caminhos que representam o clube.

“Eles [Arsenal] são um time muito forte, mas jogamos com muita coragem no Emirates. Mesmo quando ficamos atrás no placar, em nenhum momento baixamos a cabeça ou desistimos do nosso plano de jogo. Trata-se de mentalidade vencedora, de acreditar no que o técnico preparou durante a semana. Precisamos disso, acreditar que podemos enfrentar qualquer um. Foi um daqueles jogos que marcam uma carreira. Nunca vou esquecer.”

Carrick certamente espera que os bons momentos continuem até o final da temporada. O próximo compromisso do United é um confronto com o Crystal Palace no Old Trafford, antes de visitar o Newcastle United no St James' Park.