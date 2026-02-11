A saga da Superliga finalmente chega ao fim com o Real Madrid a chegar a um acordo com a UEFA para o “bem-estar do futebol europeu de clubes”.

O projeto da Superliga chegou oficialmente ao fim, com a UEFA anunciando que ela e o Real Madrid encerraram sua disputa judicial sobre a possível criação de uma liga separatista. O clube espanhol era o único time que restava no projeto condenado ao fracasso, depois que o Barcelona se retirou na semana passada.

Uma declaração conjunta da UEFA, do Real e dos Clubes Europeus de Futebol dizia: “A UEFA, os Clubes Europeus de Futebol e o Real Madrid CF chegaram a um acordo para o bem do futebol de clubes europeu.

Este acordo de princípios também servirá para resolver suas disputas legais relacionadas à Superliga Europeia, uma vez que tais princípios sejam executados e implementados.

Após meses de discussões conduzidas no melhor interesse do futebol europeu, a UEFA, os Clubes Europeus de Futebol (EFC) e o Real Madrid CF anunciam que chegaram a um acordo de princípios para o bem-estar do futebol europeu, respeitando o princípio do mérito esportivo, com ênfase na sustentabilidade dos clubes a longo prazo e na melhoria da experiência dos torcedores através do uso da tecnologia.

