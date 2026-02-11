IMAGO
A saga da Superliga finalmente chega ao fim com o Real Madrid a chegar a um acordo com a UEFA para o “bem-estar do futebol europeu de clubes”.
Superliga finalmente extinta
O projeto da Superliga chegou oficialmente ao fim, com a UEFA anunciando que ela e o Real Madrid encerraram sua disputa judicial sobre a possível criação de uma liga separatista. O clube espanhol era o único time que restava no projeto condenado ao fracasso, depois que o Barcelona se retirou na semana passada.
Uma declaração conjunta da UEFA, do Real e dos Clubes Europeus de Futebol dizia: “A UEFA, os Clubes Europeus de Futebol e o Real Madrid CF chegaram a um acordo para o bem do futebol de clubes europeu.
Este acordo de princípios também servirá para resolver suas disputas legais relacionadas à Superliga Europeia, uma vez que tais princípios sejam executados e implementados.
Após meses de discussões conduzidas no melhor interesse do futebol europeu, a UEFA, os Clubes Europeus de Futebol (EFC) e o Real Madrid CF anunciam que chegaram a um acordo de princípios para o bem-estar do futebol europeu, respeitando o princípio do mérito esportivo, com ênfase na sustentabilidade dos clubes a longo prazo e na melhoria da experiência dos torcedores através do uso da tecnologia.
Este acordo de princípios também servirá para resolver as disputas legais relacionadas à Superliga Europeia, uma vez que tais princípios sejam executados e implementados.”
- AFP
O Real segue o exemplo do Barça... eventualmente
Os clubes da Premier League Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur estiveram todos envolvidos na proposta inicial da Superliga e aderiram a ela em 2021. No entanto, uma intensa reação negativa dos torcedores na Inglaterra levou os seis clubes a retirarem seu apoio em menos de 72 horas.
O Barcelona demorou até a semana passada para desistir da ideia. Na época, Joan Laporta, presidente do clube, afirmou que o Barça agora buscará construir laços mais estreitos com a UEFA.
Ele disse: “O presidente da UEFA e o presidente da ECA, agora EFC, nos convidaram para ir a Roma. Participei de várias reuniões. Foi maravilhoso, emocionante, e discutimos muitas questões. Sabem, estamos empenhados em construir pontes entre a Superliga e a UEFA. O Barça tem uma posição clara, e os afetados e os responsáveis já a conhecem. Somos a favor da paz, porque há espaço para explorar em conjunto o regresso dos clubes da Superliga à UEFA. Sentimo-nos muito próximos da UEFA e da EFC.
Estamos prestes a chegar a um acordo com a UEFA. Tanto Aleksander Ceferin quanto Nasser Al-Khelaifi estão em posição de promover o acordo e nos receber na UEFA e na EFC. Estamos determinados a dar esse passo porque beneficia o futebol europeu e os clubes. É uma estrutura muito ampla, pois também beneficia os jogadores.”
Uma declaração do clube dizia: “O FC Barcelona anuncia que hoje notificou formalmente a European Super League Company e os clubes envolvidos da sua retirada do projeto da Superliga Europeia.”
A reviravolta de Perez
Florentino Perez, presidente do Real Madrid, havia afirmado que o clube lutaria pela Superliga, mas a declaração conjunta com a UEFA equivale a um armistício.
Ele disse, ao saber da desistência do Barça: “Ainda insistimos que [a Superliga] é um projeto essencial para o futebol. Com a decisão histórica do tribunal europeu e duas decisões adicionais do tribunal de Madri, a situação é muito diferente. Tivemos nosso direito de criar nossas próprias competições reconhecido. Também podemos reivindicar indenização multimilionária pela conduta da UEFA. Temos dois direitos: ser indenizados por nossas perdas e organizar uma competição no futuro, e vamos perseguir incansavelmente ambos.”
- Getty Images
O que vem a seguir para o Real Madrid?
O Real Madrid enfrenta a Real Sociedad neste fim de semana na La Liga, antes de disputar a repescagem da Liga dos Campeões contra o Benfica. A primeira partida será realizada no dia 17 de fevereiro, em Portugal.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade