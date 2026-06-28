A primeira Copa do Mundo de Fabio Cannavaro como técnico termina com zero pontos em três partidas. Seu Uzbequistão manteve a vantagem dos 10' aos 68' contra a República Democrática do Congo e sonhou com uma classificação histórica para as oitavas de final. No final, porém, Wissa é o herói da noite: com dois gols (intercalados pelo gol de Mayele), ele define o placar em 3 a 1 e leva os africanos para a fase seguinte como o melhor terceiro colocado, com 4 pontos em 3 partidas do Grupo K.
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A República Democrática do Congo vence o Uzbequistão e faz história: nas oitavas de final, enfrentará a Inglaterra; Cannavaro é eliminado
A PARTIDA
O gol de Shomurodov traz uma grande esperança ao Uzbequistão, que, caso vencesse, poderia se classificar para as oitavas de final entre as oito melhores terceiras colocadas. A vantagem da seleção comandada por Cannavaro dura quase uma hora, antes que o pênalti de Wissa restabeleça o empate.
Nesse momento — estamos aos 68' — o ritmo da partida pende para o lado da República Democrática do Congo, que marca o 2 a 1 aos 78' com Mayele. Os africanos sentem que estão perto de uma conquista histórica e não dão trégua aos adversários, fechando a partida aos 91' novamente com Wissa, o verdadeiro herói da noite.
A República Democrática do Congo agora enfrentará a Inglaterra nas oitavas de final e, caso passe de fase, terá que enfrentar o México ou o Equador.
O PLACAR
RD CONGO x UZBEQUISTÃO 3 a 1
GOLS: 10' Shomurodov (U), 69' Wissa (pênalti) (C), 78' Mayele (C), 90'+1 Wissa (C)
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (4-4-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83' Kayembe); Mbuku (72' Elia), Moutoussamy (72' Mukau), Sadiki, Cipenga (72' Bongonda); Wissa, Bakambu (51' Mayele). Técnico: Desabre
UZBEQUISTÃO (3-4-3): Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Urozov (82' Sergeyev); Alijonov, Shukurov (59' Hamrobekov), Mozgovoy (82' Iskanderov), Nasrullayev; Fayzullayev (73' Urunov), Shomurodov, Hamdamov (59' Ganiev). Técnico: Cannavaro ÁRBITRO: Felix Zwayer
ADVERTIDOS: Sadiki (C), Mbuku (C), Moutoussamy (C), Khusanov (U), Nasrullayev (U)