O “raio” do Bayern, contratado por apenas 10 mil euros, tem sido atormentado por problemas físicos: lateral na Alemanha, atacante no The Canucks, ele já conquistou tudo o que era possível e imaginável na Europa e, com apenas 16 anos, foi o mais jovem estreante da história do Canadá. Também não foi uma temporada de sorte para Jonathan David, atacante que chegou no verão passado à Juventus vindo do Lille como jogador sem contrato e que foi a decepção da temporada da Série A que acabou de terminar, com apenas 6 gols marcados. Aqueles que deveriam ser os dois principais expoentes do Canadá chegam à Copa do Mundo em grande dificuldade, mas justamente por isso têm muita vontade de se redimir. Ao lado deles, alguns jogadores amadureceram: o ex-jogador da Inter Tajon Buchanan, autor de uma boa temporada no Villarreal, o atacante do Southampton Cyle Larin, mas sobretudo o meio-campista do Sassuolo, Ismael Koné, um dos melhores em sua posição na Série A, graças à grande intuição de Giovanni Carnevali, novo CEO da Juventus.







