“A reconciliação com Lionel Messi deve ser uma prioridade!” – O candidato à presidência do Barcelona promete enviar uma oferta de transferência “tripla” para o astro do Inter Miami voltar ao clube.

Font aumentou a pressão sobre o atual presidente do Barcelona, Laporta, acusando a direção do clube de cometer um pecado capital ao alienar o maior jogador da sua história. Em entrevista à Cadena SER, o ex-candidato à presidência criticou a atual diretoria por priorizar uma aliança estratégica com o Real Madrid em vez de reparar as relações com Messi.

Font, que ficou em segundo lugar atrás de Laporta nas eleições de 2021, destacou o forte contraste entre a relação amigável de Laporta com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez — em grande parte devido aos seus interesses comuns na Superliga — e a distância fria que permanece entre o clube e seu ex-capitão.

“O fato de ele ter que entrar escondido no Camp Nou, de termos rompido relações com Leo e não com o Real Madrid, é imperdoável”, declarou, acrescentando que “a reconciliação com Messi deveria ser uma prioridade desde que ele saiu”.