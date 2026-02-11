Getty Images Sport
“A reconciliação com Lionel Messi deve ser uma prioridade!” – O candidato à presidência do Barcelona promete enviar uma oferta de transferência “tripla” para o astro do Inter Miami voltar ao clube.
Font critica o erro “imperdoável” de Laporta
Font aumentou a pressão sobre o atual presidente do Barcelona, Laporta, acusando a direção do clube de cometer um pecado capital ao alienar o maior jogador da sua história. Em entrevista à Cadena SER, o ex-candidato à presidência criticou a atual diretoria por priorizar uma aliança estratégica com o Real Madrid em vez de reparar as relações com Messi.
Font, que ficou em segundo lugar atrás de Laporta nas eleições de 2021, destacou o forte contraste entre a relação amigável de Laporta com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez — em grande parte devido aos seus interesses comuns na Superliga — e a distância fria que permanece entre o clube e seu ex-capitão.
“O fato de ele ter que entrar escondido no Camp Nou, de termos rompido relações com Leo e não com o Real Madrid, é imperdoável”, declarou, acrescentando que “a reconciliação com Messi deveria ser uma prioridade desde que ele saiu”.
- Getty Images Sport
Um plano “triplo” para o retorno de Messi
Font não se limitou a criticar; ele ofereceu uma visão concreta para uma reconciliação. Ele revelou que sua equipe tem trabalhado em uma proposta “tripla” destinada a atrair Messi de volta à Catalunha, abrangendo funções institucionais, comerciais e esportivas. Embora Messi esteja atualmente sob contrato com o Inter Miami na MLS, Font insiste que a porta não está fechada para um capítulo final no Barcelona.
“É algo que vai animar os torcedores do Barça”, disse ele sobre seu plano para “o melhor jogador da história”.
A campanha de Font tem o apoio do lendário ex-meio-campista e técnico Xavi, que, segundo ele, vê a necessidade de uma reformulação completa da liderança do clube.
“Ele está muito decepcionado com a atual diretoria. Xavi se sente muito traído e o que ele quer é uma mudança de modelo, uma modernização do clube e que a presidência deixe de ser tão personalista”, acrescentou.
“O Real Madrid sempre foi o meu time favorito.”
Na entrevista, Font também fez uma crítica furiosa ao arquirrival Real Madrid e à arbitragem na La Liga, apontando o que ele considera um claro viés a favor do Los Blancos.
“É evidente que os árbitros sempre favoreceram o Real Madrid”, afirmou. “Mesmo antes da RMTV existir, sim. Desde criança, sofro com decisões arbitrais que favorecem o Real Madrid. Estes são os fatos: o Madrid recebeu 16 pênaltis em 23 jogos. Refiro-me a realidades históricas, e o que não faz sentido é a retórica populista, a retórica de enganar os sócios do Barcelona.”
- Getty Images Sport
Sonhando com Haaland e apoiando Flick
Olhando para o futuro, Font delineou sua visão esportiva caso venha a assumir o comando do Camp Nou. Ele apoiou Hansi Flick para permanecer como técnico, mas especificou que não manteria Deco como diretor esportivo.
No entanto, a parte mais chamativa de seus planos futuros envolvia o atacante do Manchester City, Erling Haaland. Font citou o artilheiro norueguês como o “atacante típico” que ele teria como alvo como presidente, enquanto o clube se prepara para a vida após o veterano atacante Robert Lewandowski. No entanto, ele admitiu que o City não vai querer vender o prolífico atacante.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade