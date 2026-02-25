A próxima geração do Manchester United! Wayne Rooney está presente quando seu filho Kai entra como substituto no time sub-18 do Manchester United, mas outro jovem prodígio rouba a cena

Wayne estava nas arquibancadas quando o time sub-18 do United derrotou o Derby com facilidade na quarta-feira, com os jovens Red Devils vencendo por 6 a 1. O ex-capitão da Inglaterra estava orgulhoso quando seu filho Kai foi apresentado do banco de reservas, com nomes como o atual técnico Michael Carrick e seu ex-companheiro de equipe John O'Shea também presentes para assistir ao time de Darren Fletcher.

Louie Bradbury deu ao United uma vantagem inicial aos seis minutos, mas Sean Corry empatou para o Derby pouco antes da marca de meia hora. No entanto, JJ Gabriel colocou seu time novamente na frente com um pênalti, antes de Noah Ajayi fazer 3 a 1 no final do primeiro tempo.

Bradbury marcou seu segundo gol aos 67 minutos, enquanto Gabriel e Ayaji também completaram seus duplos na segunda etapa. A vitória colocou o United a um ponto do líder Manchester City na Premier League Sub-18, embora tenha jogado três partidas a mais que seu rival local.