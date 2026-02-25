Instagram (@kairooney.10) / Getty Images
A próxima geração do Manchester United! Wayne Rooney está presente quando seu filho Kai entra como substituto no time sub-18 do Manchester United, mas outro jovem prodígio rouba a cena
Wayne assiste ao filho Kai jogar pelo time sub-18 do Manchester United
Wayne estava nas arquibancadas quando o time sub-18 do United derrotou o Derby com facilidade na quarta-feira, com os jovens Red Devils vencendo por 6 a 1. O ex-capitão da Inglaterra estava orgulhoso quando seu filho Kai foi apresentado do banco de reservas, com nomes como o atual técnico Michael Carrick e seu ex-companheiro de equipe John O'Shea também presentes para assistir ao time de Darren Fletcher.
Louie Bradbury deu ao United uma vantagem inicial aos seis minutos, mas Sean Corry empatou para o Derby pouco antes da marca de meia hora. No entanto, JJ Gabriel colocou seu time novamente na frente com um pênalti, antes de Noah Ajayi fazer 3 a 1 no final do primeiro tempo.
Bradbury marcou seu segundo gol aos 67 minutos, enquanto Gabriel e Ayaji também completaram seus duplos na segunda etapa. A vitória colocou o United a um ponto do líder Manchester City na Premier League Sub-18, embora tenha jogado três partidas a mais que seu rival local.
Filho da lenda inglesa ofuscado pelo jovem prodígio do Manchester United
Embora Kai tenha se saído bem durante sua participação, ajudando o United a marcar mais dois gols e dando uma assistência para o sexto, foi outra jovem estrela que ficou na boca de todos, já que Gabriel mais uma vez roubou a cena.
Seu primeiro gol foi relativamente simples, convertido em cobrança de pênalti, mas o segundo da tarde foi uma coisa de beleza. O jogador de 15 anos avançou em direção à área do Derby e disparou um chute imparável que o goleiro adversário Cristiano Dzialuk só pôde ver passar por suas luvas e entrar no canto.
Gabriel é apontado como futura estrela após treinar com o time principal
Gabriel já recebeu o apelido intimidante de “Kid Messi”, mas o adolescente é incrivelmente bem cotado por aqueles em Old Trafford, que acreditam que ele tem uma chance real de converter seu vasto potencial em uma carreira profissional gratificante.
Houve relatos de interesse do rival Arsenal, da Premier League, em outubro, embora se afirmasse que a admiração dos Gunners por Gabriel estava em um estágio “prematuro” e que nenhuma transferência era iminente.
Ele tem se destacado cada vez mais nos últimos meses, estabelecendo um novo recorde do clube ao se tornar o jogador mais jovem amarcar um gol pelo United na FA Youth Cup em dezembro, durante sua primeira partida oficial em Old Trafford.
Chegou-se a falar de uma possível estreia na equipe principal quando Gabriel treinou ao lado de jogadores como Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo e Casemiro no time principal. Ainda parece um pouco cedo para colocar o adolescente no caldeirão do futebol da Premier League, opinião que também é compartilhada pelo técnico da equipe sub-18, Fletcher, mas há todas as chances de Gabriel jogar futebol competitivo no mais alto nível no futuro.
Kai recebeu uma oferta de contrato milionária do Manchester United
Gabriel está causando furor graças aos seis gols marcados nos últimos quatro jogos, mas Rooney júnior também tem muitos admiradores. Kai marcou recentemente quatro gols em uma única partida pelo time sub-16 do United, trazendo de volta memórias do talento clínico do pai para finalizar pelo time principal.
Kai continua com os pés no chão, porém, dizendo na época: “Sou uma pessoa independente. Quero ver como minha carreira vai se desenvolver, obviamente tentar fazer o melhor que puder e tentar chegar aos maiores palcos.
Estou apenas focado em mim mesmo e tentando não deixar que nenhuma pressão me afete, apenas continuando a trabalhar em mim dia após dia, mês após mês.”
O United está interessado em mantê-lo e acredita-se que tenha lhe oferecido um contrato no valor de £ 50.000 por ano, tendo ficado impressionado com suas atuações nas categorias de base.
