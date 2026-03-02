A Premier League foi obrigada a APAGAR um vídeo controverso nas redes sociais que fazia um comentário “descuidado” sobre o goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario

A conta oficial da Premier League, que possui um grande número de seguidores, 44,9 milhões no X, postou um vídeo de 13 segundos na noite de domingo mostrando um momento particularmente desafiador do goleiro italiano. A filmagem capturou Vicario tentando um chute livre longo que saiu diretamente para fora do campo, resultando em um tiro de meta para o Fulham. Embora seja comum que contas de torcedores rivais destaquem tais erros, é altamente incomum que a própria plataforma da liga se junte à “brincadeira” às custas de um dos jogadores de um de seus clubes membros.

A legenda que acompanhava o vídeo foi o que realmente provocou a indignação. Ela dizia: “Exatamente como a jogada foi planejada...” antes de acrescentar: “Um tiro livre interessante de Vicario”, acompanhado de um emoji sorridente. A postagem foi finalizada com a palavra “Opa” seguida por outro emoji sorridente. Ela foi publicada às 22h55 GMT no domingo à noite e rapidamente ganhou força, acumulando quase 400.000 visualizações antes que a hierarquia da liga a retirasse na manhã de segunda-feira, após uma rápida reclamação formal dos dirigentes do Tottenham, que ficaram insatisfeitos com o tom.