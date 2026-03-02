Getty Images Sport
A Premier League foi obrigada a APAGAR um vídeo controverso nas redes sociais que fazia um comentário “descuidado” sobre o goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario
Derrota em Craven Cottage
Os jogadores de Igor Tudor se viram em desvantagem logo no início, perdendo por 2 a 0 nos primeiros 34 minutos, após gols de Harry Wilson e Alex Iwobi darem ao Cottagers uma vantagem confortável. Embora Richarlison tenha conseguido diminuir a diferença com um cabeceio no segundo tempo, o Tottenham não conseguiu encontrar uma maneira de empatar o placar. O resultado marcou a quarta derrota consecutiva na primeira divisão, estendendo a sequência sem vitórias no campeonato para 10 partidas. Com o clube apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, o clima entre a torcida já estava tenso antes que a conta oficial do clube decidisse se pronunciar com uma postagem que não foi bem recebida.
A controversa publicação nas redes sociais
A conta oficial da Premier League, que possui um grande número de seguidores, 44,9 milhões no X, postou um vídeo de 13 segundos na noite de domingo mostrando um momento particularmente desafiador do goleiro italiano. A filmagem capturou Vicario tentando um chute livre longo que saiu diretamente para fora do campo, resultando em um tiro de meta para o Fulham. Embora seja comum que contas de torcedores rivais destaquem tais erros, é altamente incomum que a própria plataforma da liga se junte à “brincadeira” às custas de um dos jogadores de um de seus clubes membros.
A legenda que acompanhava o vídeo foi o que realmente provocou a indignação. Ela dizia: “Exatamente como a jogada foi planejada...” antes de acrescentar: “Um tiro livre interessante de Vicario”, acompanhado de um emoji sorridente. A postagem foi finalizada com a palavra “Opa” seguida por outro emoji sorridente. Ela foi publicada às 22h55 GMT no domingo à noite e rapidamente ganhou força, acumulando quase 400.000 visualizações antes que a hierarquia da liga a retirasse na manhã de segunda-feira, após uma rápida reclamação formal dos dirigentes do Tottenham, que ficaram insatisfeitos com o tom.
Torcedores criticam liga pela falta de neutralidade
A reação da comunidade futebolística foi quase instantânea, com torcedores de vários clubes questionando por que um órgão regulador neutro estava agindo como uma conta paródia. Conforme relatado pelo The Daily Mirror, um observador comentou antes da exclusão: “Eu nem sou torcedor do Spurs, mas isso parece... maldade? Eu entendo e aceito 100% quando uma conta de um time adversário faz piada, mas a conta oficial da PL? Caramba.” O sentimento ecoou por toda a plataforma, com os torcedores exigindo mais decoro do principal canal de comunicação da liga.
Outras respostas foram igualmente contundentes em relação à decisão de publicar o vídeo. “Conta oficial da PL... bom trabalho, rapazes”, comentou um usuário sarcasticamente. Outro acrescentou: “Ser ridicularizado pela conta oficial da PL é loucura”, enquanto um terceiro questionou o papel fundamental da conta: “Vocês não deveriam ser neutros e imparciais?” Um resumo final da situação feito por um torcedor insatisfeito dizia: “Não acho apropriado que a Premier League tente ser uma conta de brincadeiras. Ela deveria estar acima disso.”
A pressão aumenta sobre Igor Tudor e sua equipe do Spurs
Em última análise, a decisão da Premier League de excluir o vídeo serve como uma admissão de um lapso no julgamento editorial. Embora a liga frequentemente use as redes sociais para envolver o público mais jovem com destaques e conteúdo leve, o comentário “whoops” sobre Vicario ultrapassou os limites para muitos. Com o clube agora lidando com uma crise esportiva e uma batalha de relações públicas com a liga, a pressão sobre Igor Tudor e seu time para conquistar uma vitória nunca foi tão grande, já que eles buscam se distanciar dos três últimos colocados.
