A posição do Newcastle sobre Sandro Tonali revelada em meio a rumores de uma transferência de £ 100 milhões para o Manchester United no verão
A postura firme do Newcastle de “não está à venda”
O Newcastle agiu de forma decisiva para acabar com as especulações crescentes sobre o futuro do seu meio-campista estrela. Apesar de uma enxurrada de notícias sobre transferências sugerindo que o italiano poderia estar se preparando para uma saída de alto nível neste verão, o clube rejeitou firmemente a narrativa de que eles são um “clube vendedor” vulnerável a movimentos predatórios dos rivais da Premier League. Rumores sugerindo que o Magpies colocou um preço de £ 100 milhões no jogador foram descartados como imprecisos, relata o INews, com figuras importantes do St James' Park afirmando tanto em público quanto em privado que ele simplesmente não está à venda.
O clube está passando por uma temporada de transição difícil, mas continua firme em seu compromisso com o jogador de 25 anos. A hierarquia do Newcastle vê Tonali como um pilar de sua visão de longo prazo e não está disposta a considerar ofertas, independentemente dos valores envolvidos. Essa postura rígida é vista como um teste crítico à autoridade do clube, especialmente porque ele busca superar os erros recentes na contratação de jogadores e se estabelecer como uma força consistente no topo do futebol inglês.
Manchester United e Chelsea em alerta máximo
Enquanto o Newcastle permanece desafiador, seus rivais parecem estar se posicionando para uma possível batalha no verão. O Manchester United teria incluído Tonali em uma “longa lista” de possíveis substitutos para o veterano Casemiro. Enquanto isso, o Chelsea teria recebido “incentivo” em relação a uma possível contratação do jogador da seleção italiana. Para o clube londrino, Tonali é visto como uma alternativa de alta qualidade a outros alvos, como o sensacional Kees Smit, do AZ, que por coincidência também está na mira do Newcastle.
Os Magpies estão bem cientes do “fator Isak” que paira sobre essas negociações. A incapacidade do clube de convencer o craque Isak a ficar no verão passado foi um golpe significativo que colocou a hierarquia em desvantagem em termos de retenção do elenco. Há uma determinação dentro do clube para garantir que Tonali não siga um caminho semelhante. O surgimento destas ligações de transferência, que começou com uma alegação no último dia do prazo de que ele tinha sido oferecido ao Arsenal - uma alegação descrita pelos responsáveis do clube como "totalmente infundada" - sugere que os clubes rivais acreditam que o Newcastle poderá ser forçado a vender para satisfazer os regulamentos financeiros.
A lealdade de Tonali aos Magpies
Um dos fatores mais significativos a favor do Newcastle é a postura do próprio jogador. Tonali teria recentemente tranquilizado o clube quanto ao seu foco, felicidade e intenções futuras. Grande parte dessa lealdade decorre do apoio incondicional que recebeu do clube e da torcida durante sua suspensão global de 10 meses por apostas. Tonali está profundamente grato pela forma como o clube o apoiou durante o período mais difícil de sua carreira, mesmo que parte da hierarquia que o apoiou inicialmente tenha mudado desde então.
Além disso, o Newcastle está bem protegido pela situação contratual. O meio-campista está vinculado a um contrato de longo prazo que foi prorrogado durante sua suspensão, dando ao clube controle total sobre seu futuro. Mesmo que a postura pessoal de Tonali mudasse, o Magpies não está sob pressão imediata para vender um jogador que é considerado essencial para sua identidade tática. Por enquanto, Tonali parece satisfeito em continuar sendo o coração do meio-campo do Newcastle, que busca reencontrar a forma que o levou à Liga dos Campeões.
Protegendo o projeto Newcastle
A luta para manter Tonali faz parte de uma batalha mais ampla para preservar o projeto do Newcastle em 2026. Não é apenas o futuro do italiano que está sob os holofotes; o clube também está lidando com negociações contratuais paralisadas com Tino Livramento e o interesse contínuo da elite europeia em Anthony Gordon. Para que o Newcastle seja levado a sério como um projeto capaz de competir por títulos importantes, eles acreditam que é absolutamente fundamental reter seus melhores talentos.
Para aumentar a incerteza, há a posição precária do técnico Eddie Howe. Após uma derrota decepcionante para o Brentford, Howe admitiu que “se afastaria” do clube se não se sentisse mais o homem certo para liderá-lo. Os proprietários estão atualmente apoiando Howe, mas o clima em Tyneside continua tenso. Em meio a esse cenário de dúvidas sobre a gestão e transição do elenco, manter um jogador do calibre de Tonali é visto como um “trunfo” vital tanto para os jogadores quanto para os torcedores, à medida que se aproximam de uma janela de transferências crucial no verão.
