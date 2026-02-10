A posição do Newcastle sobre Sandro Tonali revelada em meio a rumores de uma transferência de £ 100 milhões para o Manchester United no verão

Enquanto o Newcastle permanece desafiador, seus rivais parecem estar se posicionando para uma possível batalha no verão. O Manchester United teria incluído Tonali em uma “longa lista” de possíveis substitutos para o veterano Casemiro. Enquanto isso, o Chelsea teria recebido “incentivo” em relação a uma possível contratação do jogador da seleção italiana. Para o clube londrino, Tonali é visto como uma alternativa de alta qualidade a outros alvos, como o sensacional Kees Smit, do AZ, que por coincidência também está na mira do Newcastle.

Os Magpies estão bem cientes do “fator Isak” que paira sobre essas negociações. A incapacidade do clube de convencer o craque Isak a ficar no verão passado foi um golpe significativo que colocou a hierarquia em desvantagem em termos de retenção do elenco. Há uma determinação dentro do clube para garantir que Tonali não siga um caminho semelhante. O surgimento destas ligações de transferência, que começou com uma alegação no último dia do prazo de que ele tinha sido oferecido ao Arsenal - uma alegação descrita pelos responsáveis do clube como "totalmente infundada" - sugere que os clubes rivais acreditam que o Newcastle poderá ser forçado a vender para satisfazer os regulamentos financeiros.

Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha previsões de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com o GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!