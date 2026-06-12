A polêmica sobre a arbitragem começa cedo... O trio que abriu a Copa do Mundo merecia ser expulso?

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul foi marcada por várias decisões arbitrais controversas, depois que o árbitro brasileiro Wiltom Sampaio mostrou três cartões vermelhos, em um jogo que foi o primeiro teste real da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) no torneio.

Enquanto algumas decisões arbitrais na partida foram amplamente consensuais, outras geraram grande debate sobre a correção da aplicação das regras do jogo, especialmente no que diz respeito às duas expulsões sofridas por dois jogadores da seleção da África do Sul, bem como pelo zagueiro mexicano César Montes.

Com o término da partida com três expulsões, um recorde em jogos de abertura ao longo da história, o confronto entre México e África do Sul apresentou um exemplo precoce dos desafios que os árbitros e a tecnologia de vídeo poderão enfrentar durante a maior edição da história da Copa do Mundo, que conta com 48 seleções e 104 partidas, em meio a expectativas de que as polêmicas arbitrais continuem à medida que o torneio avança.