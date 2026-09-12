Quando Gordon concluiu sua transferência para o Barcelona neste verão, tornou-se apenas o segundo jogador inglês a se juntar ao clube catalão em uma transferência definitiva, depois da lenda Gary Lineker, que vestiu a camisa do Barcelona em 1986.

A negociação esteve cercada por muitos pontos de interrogação, especialmente porque o Barcelona pagou cerca de 70 milhões de libras esterlinas para contar com os serviços de um jogador que sofreu certa oscilação em seu desempenho durante seu período na Premier League, apesar de seu brilho marcante na Liga dos Campeões.

O Newcastle terminou a temporada na décima segunda posição da Premier League, enquanto Gordon marcou apenas seis gols e deu duas assistências em 26 partidas, sendo três de seus seis gols de pênalti.

Por essa razão, surgiram questionamentos legítimos sobre sua capacidade de entrar diretamente no time titular do Barcelona e lidar com a enorme pressão associada a vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo.

Mas Gordon, poucos meses antes de sua transferência para o Barcelona, já havia tido uma amostra antecipada da vida que o aguardava na Espanha.

Quando o Newcastle visitou o estádio do Barcelona na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe inglesa perdeu por um placar duro de 7 a 2, fazendo o agregado das duas partidas ficar em 8 a 3 a favor do Barcelona.

Apesar da dureza do resultado, aquela noite funcionou como uma experiência antecipada para Gordon dentro do estádio que mais tarde se tornaria o campo de seu novo clube, como se fosse um prenúncio do que o esperava poucos meses depois.

Mas o mais importante é que seus números europeus foram completamente diferentes de seu saldo doméstico. Na Liga dos Campeões, Gordon marcou 10 gols em 12 partidas e elevou seu nível de forma evidente quando enfrentou os grandes do continente.

Na disputa pela artilharia da competição, superaram-no apenas Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, com 15 gols, e Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, que marcou 14 gols.