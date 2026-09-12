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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

A polêmica contratação do Barcelona se transforma em uma dor de cabeça para os rivais

Especiais e Opinião
A. Gordon
M. Rashford
H. Flick
Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
England
Alemanha
Espanha

Por que a torcida do Barça gritou o nome de Jordan após apenas 5 partidas?

Anthony Gordon não precisou de muito tempo para se impor no cenário do Barcelona. Após disputar apenas cinco partidas desde sua transferência para o gigante catalão em maio passado, o ponta inglês começou a enviar uma mensagem clara à torcida de seu novo clube: a contratação de 70 milhões de libras esterlinas pode ser uma das mais bem-sucedidas do verão.

Gordon, que chegou vindo do Newcastle United, ainda não marcou seu primeiro gol pelo Barcelona, mas compensou isso com números expressivos, ao dar quatro assistências durante suas primeiras partidas, confirmando rapidamente sua capacidade de influenciar o ataque da equipe sob o comando do técnico Hansi Flick.

O que chama a atenção é que o jogador de 25 anos não teve sucesso apenas em se adaptar dentro de campo, mas também começou a conquistar os corações da torcida do Barcelona fora dele. Ele fez seu discurso de apresentação em espanhol, idioma que aprendeu com a ajuda de um dos integrantes da equipe médica espanhola do Newcastle, antes de acrescentar algumas frases em catalão ao falar com os torcedores.

Depois que o valor da negociação levantou diversos questionamentos quando foi concluída, agora ficou fácil entender o motivo pelo qual os torcedores do Barcelona começaram a repetir o nome de Gordon nas arquibancadas, segundo informou a "BBC Sport".

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    De uma transferência polêmica a um início excepcional

    Quando Gordon concluiu sua transferência para o Barcelona neste verão, tornou-se apenas o segundo jogador inglês a se juntar ao clube catalão em uma transferência definitiva, depois da lenda Gary Lineker, que vestiu a camisa do Barcelona em 1986.

    A negociação esteve cercada por muitos pontos de interrogação, especialmente porque o Barcelona pagou cerca de 70 milhões de libras esterlinas para contar com os serviços de um jogador que sofreu certa oscilação em seu desempenho durante seu período na Premier League, apesar de seu brilho marcante na Liga dos Campeões.

    O Newcastle terminou a temporada na décima segunda posição da Premier League, enquanto Gordon marcou apenas seis gols e deu duas assistências em 26 partidas, sendo três de seus seis gols de pênalti.

    Por essa razão, surgiram questionamentos legítimos sobre sua capacidade de entrar diretamente no time titular do Barcelona e lidar com a enorme pressão associada a vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo.

    Mas Gordon, poucos meses antes de sua transferência para o Barcelona, já havia tido uma amostra antecipada da vida que o aguardava na Espanha.

    Quando o Newcastle visitou o estádio do Barcelona na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe inglesa perdeu por um placar duro de 7 a 2, fazendo o agregado das duas partidas ficar em 8 a 3 a favor do Barcelona.

    Apesar da dureza do resultado, aquela noite funcionou como uma experiência antecipada para Gordon dentro do estádio que mais tarde se tornaria o campo de seu novo clube, como se fosse um prenúncio do que o esperava poucos meses depois.

    Mas o mais importante é que seus números europeus foram completamente diferentes de seu saldo doméstico. Na Liga dos Campeões, Gordon marcou 10 gols em 12 partidas e elevou seu nível de forma evidente quando enfrentou os grandes do continente.

    Na disputa pela artilharia da competição, superaram-no apenas Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, com 15 gols, e Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, que marcou 14 gols.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Gordon se adapta rapidamente às ideias de Flick

    Rapidamente, Gordon se encaixou no sistema de Hansi Flick e se tornou um elemento influente no ataque catalão, graças a um conjunto de características que se ajustam perfeitamente ao estilo do Barcelona.

    Sua velocidade, sua capacidade de jogar de forma direta, de se movimentar nas costas dos defensores e de atacar os espaços são fatores que lhe deram uma vantagem clara na posição de ponta-esquerda, posição que foi ocupada por Marcus Rashford em muitas ocasiões na temporada passada, quando estava emprestado ao Barcelona.

    Quando questionado sobre o motivo da escolha de Gordon em vez de Rashford, Deco, o diretor esportivo do Barcelona, respondeu de forma clara que o estilo do jogador inglês se ajusta melhor às ideias que a comissão técnica busca.

    Deco disse que a forma de jogar de Gordon está em sintonia com o que o treinador deseja, algo que os primeiros jogos da nova temporada começaram a confirmar dentro de campo.

    Já o próprio Gordon não escondeu que se sente à vontade desde sua chegada ao Barcelona, afirmando que a cidade é maravilhosa e que os companheiros o ajudaram a se sentir em casa, ressaltando que espera melhorar ainda mais seu nível quanto mais tempo permanecer com a equipe.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Um ponta que faz a diferença sem buscar os holofotes

    Gordon se posiciona na maioria das vezes pelo lado esquerdo, mas não se prende a uma posição fixa ao longo de toda a partida. Ele consegue permanecer na linha para isolar o lateral adversário em um duelo individual, assim como pode disparar por trás da linha defensiva ou entrar no meio para construir uma parceria ofensiva com os companheiros.

    E essa versatilidade dá a Flick uma arma a mais no terço ofensivo, especialmente com a presença de Lamine Yamal e Raphinha. Além disso, as movimentações de Gordon sem a bola abrem espaços para os companheiros, enquanto sua velocidade ajuda a transformar a posse em ataques mais perigosos.

    E seu impacto não se limita ao momento em que está com a bola, pois ele também se destaca pela vontade de pressionar imediatamente o adversário após a perda da bola, um dos pontos que se alinham em grande medida à filosofia de Flick.

    O treinador alemão explicou que o atacante naturalmente quer marcar gols, e que Gordon já teve algumas chances e as desperdiçou, mas, em contrapartida, deu o último passe que contribuiu para a criação dos gols, algo extremamente importante para a equipe.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mensagem antecipada na partida do Elche

    Talvez a partida contra o Elche tenha sido o momento que revelou muito à torcida do Barcelona sobre a personalidade de Gordon. Em seu primeiro jogo pelo Campeonato Espanhol, o ponta inglês conseguiu dar duas assistências em apenas quatro minutos, iniciando sua aventura catalã de maneira perfeita.

    Gordon poderia ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Barcelona quando ficou cara a cara com o goleiro do Elche, mas o jogador tomou uma decisão que revelou muito sobre sua mentalidade.

    Em vez de finalizar em busca da glória pessoal e de um gol em sua estreia, ele optou por cruzar a bola em frente ao gol para Fermín López, que não teve dificuldade em mandá-la às redes.

    Gordon poderia ter escolhido a solução individual, mas preferiu a opção que serve ao time. Após a partida, o jogador afirmou que o objetivo, para ele, é conquistar a vitória, e que o interesse da equipe vem sempre em primeiro lugar, especialmente quando se trata de um clube do tamanho do Barcelona.

    Esse momento, especificamente, trouxe uma mensagem importante para a torcida: Gordon não parece um jogador que busca apenas os números pessoais ou os holofotes, mas sim fazer aquilo que serve ao grupo e leva o time ao sucesso.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    22 gols em 5 partidas: Barcelona explode no ataque

    O forte início de Gordon não esteve dissociado do panorama geral do Barcelona. A equipe de Flick começou a temporada com um desempenho ofensivo impressionante, marcando 22 gols nas cinco primeiras partidas, contra apenas três gols sofridos.

    Este é o início ofensivo mais forte do Barcelona desde que Flick assumiu o comando da equipe em maio de 2024, e o brilho ofensivo veio de mais de um jogador.

    Raphinha lidera a lista de artilheiros da equipe com oito gols, seguido por Lamine Yamal, com cinco, mas Gordon começou a provar que seu impacto não depende necessariamente de marcar gols.

    Sua capacidade de arrancar por trás dos defensores, a pressão constante, a ocupação de espaços e a criação de oportunidades dão ao Barcelona múltiplas opções no último terço.

    Ele pode manter-se pela ponta e obrigar o lateral a recuar, atacar o espaço atrás da defesa ou movimentar-se para dentro para criar superioridade numérica perto do gol.

    E quando o Barcelona perde a bola, Gordon transforma-se rapidamente em elemento de pressão, o que ajuda a equipe a recuperar a posse em zonas adiantadas.


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A pergunta mudou: Gordon merece seu lugar no Barcelona?

    Ainda é cedo para emitir um veredicto definitivo sobre a experiência de Gordon no Barcelona após apenas cinco partidas. A temporada é longa, e manter o mesmo nível de velocidade, energia e concentração ao longo de meses de competições será um desafio completamente diferente.

    Além disso, marcar quatro gols e dar quatro assistências, ou mesmo apresentar um começo forte, não significa que todas as perguntas relacionadas à contratação tenham desaparecido para sempre. Mas o certo é que a pergunta mudou claramente.

    Antes de sua transferência, o debate girava em torno da capacidade de Gordon de jogar pelo Barcelona, e se o clube havia pago uma quantia exagerada para contar com seus serviços. Agora, porém, o debate migrou para outro ponto mais empolgante: até que ponto Gordon pode se tornar um jogador importante no projeto de Flick?

    Cinco partidas foram suficientes para dar à torcida catalã motivos reais para o otimismo. O ponta inglês ainda não marcou seu primeiro gol, mas vem dando os passes decisivos, corre, pressiona, abre espaços e coloca o interesse da equipe acima da glória pessoal.

    E embora ainda tenha muito a provar, parece que Gordon já começou a escrever um novo capítulo dentro do Barcelona, um capítulo que pode transformar uma contratação que inicialmente gerou dúvidas em uma das mais impactantes da temporada.

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