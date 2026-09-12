Anthony Gordon não precisou de muito tempo para se impor no cenário do Barcelona. Após disputar apenas cinco partidas desde sua transferência para o gigante catalão em maio passado, o ponta inglês começou a enviar uma mensagem clara à torcida de seu novo clube: a contratação de 70 milhões de libras esterlinas pode ser uma das mais bem-sucedidas do verão.
Gordon, que chegou vindo do Newcastle United, ainda não marcou seu primeiro gol pelo Barcelona, mas compensou isso com números expressivos, ao dar quatro assistências durante suas primeiras partidas, confirmando rapidamente sua capacidade de influenciar o ataque da equipe sob o comando do técnico Hansi Flick.
O que chama a atenção é que o jogador de 25 anos não teve sucesso apenas em se adaptar dentro de campo, mas também começou a conquistar os corações da torcida do Barcelona fora dele. Ele fez seu discurso de apresentação em espanhol, idioma que aprendeu com a ajuda de um dos integrantes da equipe médica espanhola do Newcastle, antes de acrescentar algumas frases em catalão ao falar com os torcedores.
Depois que o valor da negociação levantou diversos questionamentos quando foi concluída, agora ficou fácil entender o motivo pelo qual os torcedores do Barcelona começaram a repetir o nome de Gordon nas arquibancadas, segundo informou a "BBC Sport".