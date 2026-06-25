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Kawhi LeonardGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

A peça final para o título da NBA? Rumores sobre uma troca sensacional envolvendo Kawhi Leonard ganham força

Depois que o Los Angeles Clippers, antes do prazo final para trocas, abriu mão de James Harden e Ivica Zubac — dois pilares fundamentais para a campanha pelo título que havia sido planejada —, agora também se multiplicam os rumores de que Kawhi Leonard poderia deixar o time.

Conforme relata Brian Windhorst, da ESPN Insider, não seria improvável que ocorresse uma troca sensacional envolvendo o “Klaue” neste verão. Nesse sentido, ele citou especialmente o Detroit Pistons como o destino mais provável para Leonard, em troca de escolhas no draft, Ron Holland e Marcus Sasser.

O colega de Windhorst na ESPN, Bobby Marks, foi além e também colocou os antigos times de Leonard, o San Antonio Spurs e o Toronto Raptors, como possíveis interessados. 

  • Os Spurs, com um núcleo jovem e altamente talentoso liderado por Victor Wembanyama, chegaram recentemente às finais da NBA, mas acabaram sendo derrotados pelo New York Knicks. Com sua experiência em campeonatos, Leonard poderia ser a peça que faltava para a investida definitiva ao trono da NBA.

    Os Raptors, que o jogador de 34 anos levou ao primeiro título da NBA da história da franquia em 2019, também estariam interessados em reunir Kawhi com Scottie Barnes e Brandon Ingram. Como moeda de troca, Marks colocou RJ Barrett em jogo.

    Por trás dos rumores crescentes sobre uma possível troca envolvendo “The Claw” estão as seguintes especulações: Kawhi está entrando em seu último ano de contrato garantido com os Clippers e receberá 50,3 milhões de dólares na próxima temporada. Ele está de olho em seu último grande contrato e, após a temporada que acabou de terminar, tem novamente argumentos válidos a seu favor.

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  • Harden ZubacIMAGO / ZUMA Press Wire

    Kawhi Leonard, dos Clippers, será a próxima vítima do processo de rejuvenescimento?

    Leonard teve a melhor e mais consistente temporada dos últimos anos, com média de 27,9 pontos, 6,3 rebotes e 3,6 assistências, sem ser constantemente prejudicado por lesões. Na temporada 2024/25, ele havia passado por um ano verdadeiramente desastroso, disputando apenas 37 jogos na temporada regular; agora, o número chegou a 65.

    No entanto, a saúde de Kawhi sempre foi um grande ponto de interrogação, razão pela qual os Clippers poderiam considerar dar continuidade ao processo de rejuvenescimento iniciado na data limite para trocas, por meio de uma troca envolvendo Kawhi em troca de jovens talentos e escolhas no draft.

    O fato de os Clippers terem mudado de rumo, abandonando a mentalidade de “vencer agora” em favor de um plano de longo prazo e mais sustentável, já ficou evidente nas trocas envolvendo James Harden e Ivica Zubac, em um momento em que a equipe, após um início de temporada desastroso, conseguiu se recuperar e ainda assim chegar aos playoffs.

    Harden foi negociado com o Cleveland Cavaliers em troca de uma escolha na segunda rodada e do duas vezes (e consideravelmente mais jovem) All-Star Darius Garland. Zubac foi para o Indiana Pacers em troca de duas escolhas na primeira rodada (a de 2026 protegida, a de 2029 desprotegida), uma escolha na segunda rodada e Bennedict Mathurin. Com a escolha de 2026, os Clippers conseguiram, na quinta posição do draft, Keotan Wagler, um grande talento dessa classe de draft de alta qualidade. 

    É questionável se Kawhi, aos 34 anos, ainda deve e quer fazer parte desse processo de rejuvenescimento. Talvez os sinais realmente apontem para uma separação.