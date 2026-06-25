A peça final para o título da NBA? Rumores sobre uma troca sensacional envolvendo Kawhi Leonard ganham força

Leonard teve a melhor e mais consistente temporada dos últimos anos, com média de 27,9 pontos, 6,3 rebotes e 3,6 assistências, sem ser constantemente prejudicado por lesões. Na temporada 2024/25, ele havia passado por um ano verdadeiramente desastroso, disputando apenas 37 jogos na temporada regular; agora, o número chegou a 65.

No entanto, a saúde de Kawhi sempre foi um grande ponto de interrogação, razão pela qual os Clippers poderiam considerar dar continuidade ao processo de rejuvenescimento iniciado na data limite para trocas, por meio de uma troca envolvendo Kawhi em troca de jovens talentos e escolhas no draft.

O fato de os Clippers terem mudado de rumo, abandonando a mentalidade de “vencer agora” em favor de um plano de longo prazo e mais sustentável, já ficou evidente nas trocas envolvendo James Harden e Ivica Zubac, em um momento em que a equipe, após um início de temporada desastroso, conseguiu se recuperar e ainda assim chegar aos playoffs.

Harden foi negociado com o Cleveland Cavaliers em troca de uma escolha na segunda rodada e do duas vezes (e consideravelmente mais jovem) All-Star Darius Garland. Zubac foi para o Indiana Pacers em troca de duas escolhas na primeira rodada (a de 2026 protegida, a de 2029 desprotegida), uma escolha na segunda rodada e Bennedict Mathurin. Com a escolha de 2026, os Clippers conseguiram, na quinta posição do draft, Keotan Wagler, um grande talento dessa classe de draft de alta qualidade.

É questionável se Kawhi, aos 34 anos, ainda deve e quer fazer parte desse processo de rejuvenescimento. Talvez os sinais realmente apontem para uma separação.