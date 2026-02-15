AFP
A passagem de Oleksandr Zinchenko pelo Ajax pode já ter chegado ao fim após sofrer uma lesão devastadora aos dois minutos de sua estreia em casa
Ajax “não tem certeza” sobre a gravidade da lesão de Zinchenko
Zinchenko lesionou o joelho esquerdo aos dois minutos e meio de jogo na vitória do Ajax por 4 a 1 sobre o Fortuna Sittard na noite de sábado, após uma colisão com Dimitrios Limnios. O jogador precisou de atendimento médico em campo antes de ser retirado para o vestiário. A equipe de Fred Grim conquistou a vitória com facilidade após a saída de Zinchenko, graças aos gols de Jorthy Mokio, Rayane Bounida e dois de Mika Godts.
No entanto, a saída precoce do jogador de 29 anos manchou o retumbante sucesso em casa, embora Grim, após a vitória, tenha admitido que não sabia a gravidade da lesão.
“No momento, não está claro a gravidade da lesão de Oleksandr Zinchenko”, disse o técnico do Ajax. “Ele fará uma ressonância magnética amanhã ou depois de amanhã. Esperamos saber mais em breve e que não seja nada muito grave.”
Zinchenko teria aceitado uma redução salarial significativa para assinar com o Ajax, na tentativa de manter vivas suas esperanças de disputar a Copa do Mundo, já que ele pretende ser o capitão da Ucrânia na América do Norte neste verão. No entanto, há preocupações de que ele agora perca completamente o torneio, caso a Ucrânia se classifique para a competição.
A mudança para o Ajax encerrou uma parceria de três anos e meio com o Arsenal.
Zinchenko deixou o Arsenal para se transferir para o Ajax com um contrato de curto prazo, após ter enfrentado dificuldades para obter tempo de jogo durante um período de empréstimo pouco memorável ao Nottingham Forest no início desta temporada. O jogador da seleção ucraniana disputou apenas quatro partidas da liga pelo Tricky Trees devido a uma lesão, a mais recente delas na derrota por 2 a 0 em casa para o Everton, no final de dezembro.
A transferência para o Ajax encerrou a passagem de três anos e meio de Zinchenko pelo Arsenal, clube para o qual ele havia se transferido do Manchester City em 2022. Na época de sua transferência para o gigante de Amsterdã, Zinchenko postou uma mensagem de despedida aos torcedores em sua página oficial no Instagram.
“Aos Gunners”, começou Zinchenko. “Nunca esquecerei a forma como me receberam. Ainda me lembro dos arrepios que senti no primeiro jogo depois de ouvir o seu ‘Always beliiiiiieeeve’.
Eu nem poderia sonhar com isso. Do fundo do meu coração, gostaria de agradecer imensamente por tudo o que vocês fizeram por mim e pela minha família. À comissão técnica, obrigado pela oportunidade de fazer parte deste clube incrível.
Aos jogadores, obrigado pela experiência inestimável, pelas memórias fantásticas e por se tornarem amigos para a vida toda. A todos os funcionários, obrigado pela ajuda e por cuidarem de mim e da minha família.
E, claro, aos torcedores, pelo amor, apoio e críticas que nós, jogadores, precisamos aceitar e trabalhar ainda mais. Só quero desejar tudo de bom a todos vocês e espero que alcancem tudo o que desejam.
Uma vez Gunner, sempre Gunner. Obrigado. @arsenal [emoji de coração]."
Ajax invicto há 10 jogos após vitória no sábado
A vitória expressiva do Ajax sobre o Fortuna Sittard ampliou sua sequência invicta para 10 partidas, embora tenha vencido apenas seis dessas 10 e apenas duas das últimas cinco, deixando a equipe de Grim 17 pontos atrás do líder da liga, o PSV, que sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o FC Volendam na sexta-feira.
Grim assumiu o comando do Ajax em novembro, depois que John Heitinga foi demitido no início da temporada, antes de o ex-zagueiro ser nomeado parte da comissão técnica do Tottenham no mês passado, antes da demissão de Thomas Frank.
O próximo compromisso de Grim e seu time do Ajax será receber o NEC Nijmegen no próximo fim de semana, quando o time da Eredivisie buscará ampliar sua sequência invicta.
O que vem a seguir para Zinchenko?
Muitos especulam que Zinchenko sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, embora o clube só tenha mais informações depois que o versátil meio-campista passar por uma ressonância magnética para determinar a gravidade do problema.
No entanto, se Zinchenko tiver sofrido uma lesão grave no joelho, sua passagem pelo Ajax chegará ao fim, assim como seu sonho de disputar a Copa do Mundo. A Ucrânia enfrenta a Suécia em Valência na eliminatória da Copa do Mundo no mês que vem, e o vencedor enfrentará a Polônia ou a Albânia na disputa por uma vaga nos Estados Unidos.
