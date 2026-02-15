Goal.com
A passagem de Oleksandr Zinchenko pelo Ajax pode já ter chegado ao fim após sofrer uma lesão devastadora aos dois minutos de sua estreia em casa

A passagem de Oleksandr Zinchenko pelo Ajax pode já ter chegado ao fim, depois de o ucraniano ter sofrido o que parece ser uma lesão grave na sua primeira partida em casa pelo gigante holandês. Zinchenko foi escalado no time titular do clube da Eredivisie pela primeira vez desde que chegou do Arsenal, no início de fevereiro, mas sua estreia foi interrompida quando ele foi forçado a sair de campo poucos minutos após o início da partida.

    Ajax “não tem certeza” sobre a gravidade da lesão de Zinchenko

    Zinchenko lesionou o joelho esquerdo aos dois minutos e meio de jogo na vitória do Ajax por 4 a 1 sobre o Fortuna Sittard na noite de sábado, após uma colisão com Dimitrios Limnios. O jogador precisou de atendimento médico em campo antes de ser retirado para o vestiário. A equipe de Fred Grim conquistou a vitória com facilidade após a saída de Zinchenko, graças aos gols de Jorthy Mokio, Rayane Bounida e dois de Mika Godts.

    No entanto, a saída precoce do jogador de 29 anos manchou o retumbante sucesso em casa, embora Grim, após a vitória, tenha admitido que não sabia a gravidade da lesão.

    “No momento, não está claro a gravidade da lesão de Oleksandr Zinchenko”, disse o técnico do Ajax. “Ele fará uma ressonância magnética amanhã ou depois de amanhã. Esperamos saber mais em breve e que não seja nada muito grave.”

    Zinchenko teria aceitado uma redução salarial significativa para assinar com o Ajax, na tentativa de manter vivas suas esperanças de disputar a Copa do Mundo, já que ele pretende ser o capitão da Ucrânia na América do Norte neste verão. No entanto, há preocupações de que ele agora perca completamente o torneio, caso a Ucrânia se classifique para a competição.

  • A mudança para o Ajax encerrou uma parceria de três anos e meio com o Arsenal.

    Zinchenko deixou o Arsenal para se transferir para o Ajax com um contrato de curto prazo, após ter enfrentado dificuldades para obter tempo de jogo durante um período de empréstimo pouco memorável ao Nottingham Forest no início desta temporada. O jogador da seleção ucraniana disputou apenas quatro partidas da liga pelo Tricky Trees devido a uma lesão, a mais recente delas na derrota por 2 a 0 em casa para o Everton, no final de dezembro.

    A transferência para o Ajax encerrou a passagem de três anos e meio de Zinchenko pelo Arsenal, clube para o qual ele havia se transferido do Manchester City em 2022. Na época de sua transferência para o gigante de Amsterdã, Zinchenko postou uma mensagem de despedida aos torcedores em sua página oficial no Instagram.

    “Aos Gunners”, começou Zinchenko. “Nunca esquecerei a forma como me receberam. Ainda me lembro dos arrepios que senti no primeiro jogo depois de ouvir o seu ‘Always beliiiiiieeeve’.

    Eu nem poderia sonhar com isso. Do fundo do meu coração, gostaria de agradecer imensamente por tudo o que vocês fizeram por mim e pela minha família. À comissão técnica, obrigado pela oportunidade de fazer parte deste clube incrível.

    Aos jogadores, obrigado pela experiência inestimável, pelas memórias fantásticas e por se tornarem amigos para a vida toda. A todos os funcionários, obrigado pela ajuda e por cuidarem de mim e da minha família.

    E, claro, aos torcedores, pelo amor, apoio e críticas que nós, jogadores, precisamos aceitar e trabalhar ainda mais. Só quero desejar tudo de bom a todos vocês e espero que alcancem tudo o que desejam.

    Uma vez Gunner, sempre Gunner. Obrigado. @arsenal [emoji de coração]."

    Ajax invicto há 10 jogos após vitória no sábado

    A vitória expressiva do Ajax sobre o Fortuna Sittard ampliou sua sequência invicta para 10 partidas, embora tenha vencido apenas seis dessas 10 e apenas duas das últimas cinco, deixando a equipe de Grim 17 pontos atrás do líder da liga, o PSV, que sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o FC Volendam na sexta-feira.

    Grim assumiu o comando do Ajax em novembro, depois que John Heitinga foi demitido no início da temporada, antes de o ex-zagueiro ser nomeado parte da comissão técnica do Tottenham no mês passado, antes da demissão de Thomas Frank.

    O próximo compromisso de Grim e seu time do Ajax será receber o NEC Nijmegen no próximo fim de semana, quando o time da Eredivisie buscará ampliar sua sequência invicta.

  • O que vem a seguir para Zinchenko?

    Muitos especulam que Zinchenko sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, embora o clube só tenha mais informações depois que o versátil meio-campista passar por uma ressonância magnética para determinar a gravidade do problema.

    No entanto, se Zinchenko tiver sofrido uma lesão grave no joelho, sua passagem pelo Ajax chegará ao fim, assim como seu sonho de disputar a Copa do Mundo. A Ucrânia enfrenta a Suécia em Valência na eliminatória da Copa do Mundo no mês que vem, e o vencedor enfrentará a Polônia ou a Albânia na disputa por uma vaga nos Estados Unidos.

