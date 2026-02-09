Goal.com
Chris Burton

A opinião do Manchester United sobre a chance de contratar Cristiano Ronaldo pela terceira vez

Cristiano Ronaldo está gerando especulações sobre uma possível transferência do Al Nassr, após ter entrado em greve na Liga Saudita, com um retorno do craque português à Europa sendo cogitado

Houve ainda a sugestão que o atacante de 41 anos poderia ser alvo do Manchester United para uma terceira passagem por Old Trafford, mas a posição dos Red Devils sobre uma possível negociação surpreendente já foi revelada.

  • Por que CR7 entrou em greve no Al Nassr

    Apesar de ter o contrato mais lucrativo do futebol mundial — que, segundo relatos, vale cerca de 570 mil euros por dia —, Cristiano está cada vez mais frustrado no Oriente Médio. Ele está decepcionado com a forma como os investimentos são distribuídos entre as equipes controladas pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

    CR7 ficou de fora de duas partidas do Al Nassr - que venceram sem ele - e enfrentou críticas por tentar exercer forte influência na liga que domina desde que completou uma transferência que marcou tendência em 2023.

    A Liga Saudita deixou claro para Cristiano que ele não poderá ditar as regras dentro e fora de campo, com o Al Nassr controlando suas próprias contratações. Caberá a eles encontrar os fundos para contratar mais jogadores de renome.

    Cláusula de rescisão: Termos do contrato de Cristiano

    É possível que Cristiano Ronaldo saia na metade de 2026, já que há relatos de que há uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (R$ 313 milhões) em seu contrato que pode ser acionada na próxima janela de transferências. Apesar de estar na reta final de sua carreira recordista, muitos clubes ao redor do mundo ainda estariam dispostos a investir em Cristiano como uma entidade esportiva e comercial.

    De acordo com a Sky Sports, CR7 “alertou" o Fundo de Investimento Público (PIF) e a Liga Profissional Saudita sobre sua intenção de deixar o reino se não receber mais garantias esportivas. 

    Ele ainda conta com o apoio fiel de muitos fãs na Arábia, com faixas ostentando o número sete sendo exibidas a partir do sétimo minuto das partidas em que ele esteve ausente. A Sky Sports destaca que "muitos ainda o consideram o maior de todos os tempos".

  • MLS com Messi ou retorno ao Manchester United? Rumores sobre CR7

    Os rumores sobre uma possível saída, no entanto, estão se intensificando. Um retorno às suas raízes no Sporting tem sido cogitado para Ronaldo, enquanto torcedores ao redor do mundo gostariam de vê-lo se juntar ao eterno rival Lionel Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup.

    Muitos torcedores do United também gostariam de vê-lo de volta a Old Trafford, apesar de sua última passagem pela Inglaterra ter chegado a um fim dramático em novembro de 2022, quando um contrato milionário foi rescindido.

    A Sky Sports afirma que um retorno emocionante a Manchester é improvável, já que "essa opção parece estar definitivamente descartada". Eles prosseguem afirmando que o United "não tem interesse em trazer Cristiano de volta para uma terceira passagem".

    Os Red Devils estão construindo o que esperam ser um futuro mais brilhante, e CR7 seria uma solução de curto prazo aos 41 anos de idade. Mesmo aqueles que já jogaram ao lado dele no “Teatro dos Sonhos” duvidam que um acordo possa ser fechado.

    Em busca da Copa do Mundo: Um grande sonho para Cristiano

    O ex-zagueiro do United Wes Brown disse: “Ele não está feliz, mas será que Cristiano Ronaldo voltaria ao Manchester United pela terceira vez? Eu diria que não. Não consigo imaginar como isso poderia acontecer. Uma transferência para a MLS? Talvez. Talvez ele volte para Portugal e jogue lá. Tenho certeza de que ele ainda terá muitas opções.

    O principal é que ele ainda quer jogar na Copa do Mundo e teríamos que continuar jogando e garantir que ele se mantenha em forma para isso. É um choque para todos ver Cristiano em greve, mas sinceramente acho que isso vai se resolver. Teremos que esperar para ver o que vai acontecer a partir daqui.”

    Cristiano Ronaldo pode esperar até depois da Copa do Mundo para decidir seu próximo passo. Ele certamente desejará evitar distrações enquanto busca o tão desejado título mundial como capitão da seleção, mas os rumores de transferência parecem destinados a continuar até que haja um pronunciamento oficial.

