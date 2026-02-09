A opinião do Manchester United sobre a chance de contratar Cristiano Ronaldo pela terceira vez

Apesar de ter o contrato mais lucrativo do futebol mundial — que, segundo relatos, vale cerca de 570 mil euros por dia —, Cristiano está cada vez mais frustrado no Oriente Médio. Ele está decepcionado com a forma como os investimentos são distribuídos entre as equipes controladas pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

CR7 ficou de fora de duas partidas do Al Nassr - que venceram sem ele - e enfrentou críticas por tentar exercer forte influência na liga que domina desde que completou uma transferência que marcou tendência em 2023.

A Liga Saudita deixou claro para Cristiano que ele não poderá ditar as regras dentro e fora de campo, com o Al Nassr controlando suas próprias contratações. Caberá a eles encontrar os fundos para contratar mais jogadores de renome.