A opinião do Manchester United sobre a chance de contratar Cristiano Ronaldo pela terceira vez

Os rumores sobre uma possível saída, no entanto, estão se intensificando. Um retorno às suas raízes no Sporting tem sido cogitado para Ronaldo, enquanto torcedores ao redor do mundo gostariam de vê-lo se juntar ao eterno rival Lionel Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup.
Muitos torcedores do United também gostariam de vê-lo de volta a Old Trafford, apesar de sua última passagem pela Inglaterra ter chegado a um fim dramático em novembro de 2022, quando um contrato milionário foi rescindido.
A Sky Sports afirma que um retorno emocionante a Manchester é improvável, já que "essa opção parece estar definitivamente descartada". Eles prosseguem afirmando que o United "não tem interesse em trazer Cristiano de volta para uma terceira passagem".
Os Red Devils estão construindo o que esperam ser um futuro mais brilhante, e CR7 seria uma solução de curto prazo aos 41 anos de idade. Mesmo aqueles que já jogaram ao lado dele no “Teatro dos Sonhos” duvidam que um acordo possa ser fechado.