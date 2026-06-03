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A NWSL anuncia que a final de 2026 voltará ao Audi Field, em Washington, D.C
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O retorno ao Audi Field
Washington, D.C. tornou-se um importante mercado para o futebol feminino, com o Washington Spirit consolidando uma forte presença no Audi Field. A atacante da seleção feminina dos Estados Unidos, Trinity Rodman, ajudou a elevar a visibilidade do clube nos últimos anos, enquanto o estádio continua sendo um elemento central do cenário futebolístico da cidade, servindo de casa tanto para o Spirit quanto para o D.C. United, time da MLS.
O Audi Field já sediou o Campeonato da NWSL em 2022. A final de 2026 marcará a segunda vez que a liga concede a realização da partida decisiva do título feminino ao estádio.
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"Um ano marcante"
“Washington, D.C. tornou-se um dos principais destinos para o futebol feminino, com uma torcida incrivelmente engajada, uma cultura futebolística vibrante e uma comunidade que continua a promover o crescimento do nosso esporte”, afirmou Jessica Berman, comissária da NWSL.
“À medida que o futebol captura a atenção dos torcedores em todo o país este ano, o Campeonato da NWSL servirá como o culminar perfeito de um ano marcante para o nosso esporte na região.”
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Uma história em Washington, D.C.
O Audi Field sediou pela última vez a final da NWSL em 2022, quando o Portland Thorns derrotou o Kansas City Current e conquistou o terceiro título da liga do clube. Esta é também a primeira vez, desde aquele mesmo ano, que a final da NWSL volta à Costa Leste.
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E agora?
A final da NWSL será disputada no sábado, 21 de novembro. Antes da final, oito clubes se classificarão para os playoffs, cuja primeira fase terá início no fim de semana de 6 de novembro.