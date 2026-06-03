A NWSL anuncia que a final de 2026 voltará ao Audi Field, em Washington, D.C

Washington, D.C. tornou-se um importante mercado para o futebol feminino, com o Washington Spirit consolidando uma forte presença no Audi Field. A atacante da seleção feminina dos Estados Unidos, Trinity Rodman, ajudou a elevar a visibilidade do clube nos últimos anos, enquanto o estádio continua sendo um elemento central do cenário futebolístico da cidade, servindo de casa tanto para o Spirit quanto para o D.C. United, time da MLS.

O Audi Field já sediou o Campeonato da NWSL em 2022. A final de 2026 marcará a segunda vez que a liga concede a realização da partida decisiva do título feminino ao estádio.