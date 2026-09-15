Os mandantes chegam para este confronto após um empate por 1 a 1 fora de casa com o Athletic Club, no sábado, somando mais um ponto na tabela de La Liga. No entanto, a equipe de Anselmi segue sem vencer em todas as competições nesta temporada, sofrendo em média 2,6 gols por jogo. Antes do confronto de terça-feira, o Elche carrega o peso de um retrospecto miserável contra os gigantes da capital, tendo falhado em vencer qualquer um de seus últimos 16 encontros pela liga.