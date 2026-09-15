Pascu Mendez
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"A melhor maneira de defender é ter a bola" - Martin Anselmi detalha plano ousado do Elche para duelo com o Real Madrid
Time da casa busca surpreender
Os mandantes chegam para este confronto após um empate por 1 a 1 fora de casa com o Athletic Club, no sábado, somando mais um ponto na tabela de La Liga. No entanto, a equipe de Anselmi segue sem vencer em todas as competições nesta temporada, sofrendo em média 2,6 gols por jogo. Antes do confronto de terça-feira, o Elche carrega o peso de um retrospecto miserável contra os gigantes da capital, tendo falhado em vencer qualquer um de seus últimos 16 encontros pela liga.
- NurPhoto
Técnico exige postura destemida
Falando durante sua entrevista coletiva antes da partida, o técnico argentino insistiu em manter uma identidade tática corajosa, apesar de enfrentar uma oposição recheada de estrelas. Destacando seu plano de jogo, Anselmi afirmou: "O fato de termos competido em San Mames nos faz sentir unidos e mostra que este é o caminho a seguir. Para nós, a melhor maneira de defender é ter a bola. Acredito que devemos manter a mesma competitividade defensiva de San Mames e nos defender com a posse de bola."
Técnico alerta contra lapsos
Anselmi está plenamente ciente da qualidade clínica dos visitantes e ressaltou a importância vital de permanecer ligado durante os 90 minutos. Alertando seu elenco sobre a ameaça representada pelo adversário, ele acrescentou: "Eles fazem momentos difíceis do jogo parecerem fáceis e levam você ao limite; não podemos nos dar ao luxo de ceder nada e precisamos manter o foco durante toda a partida."
- ZUMA Press Wire
Calendário exigente testa visitantes
O Real Madrid pode rodar o elenco após a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e um desgastante compromisso pela Liga dos Campeões contra a Inter. José Mourinho seguirá em busca da pontuação máxima para manter a pressão no topo da tabela antes do crucial clássico da capital neste fim de semana. Enquanto isso, o Elche, que segue sem o lesionado Yago Santiago, precisa fazer uma atuação impecável se quiser interromper uma sequência de três derrotas nas partidas da primeira divisão de terça-feira.
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