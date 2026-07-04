A maldição das 17 edições... Dembélé ameaça impedir a França de conquistar a Copa do Mundo

A seleção da França, sob o comando do técnico Didier Deschamps, aspira reconquistar o título da Copa do Mundo, conquistado na penúltima edição, em 2018.

A seleção dos Gauleses conta com um grupo de jogadores, entre os quais se destacam Kylian Mbappé, Mickaël Olise e Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025.

O jornal “Le Parisien” informou que, desde a criação da Bola de Ouro em 1956, nenhum jogador que tenha conquistado esse título conseguiu vencer a Copa do Mundo no ano seguinte à conquista do prêmio individual.

Cabe agora à seleção francesa, liderada por Ousmane Dembélé, tentar quebrar essa sequência negativa.

O jornal destacou que a Bola de Ouro, conquistada por Dembélé no ano passado após levar o Paris Saint-Germain ao título da Liga dos Campeões, pode se tornar um mau presságio para os Bleus na Copa do Mundo.

O primeiro a pagar o preço desse fenômeno foi Alfredo Di Stéfano, depois que a Espanha não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 1958.

O dinamarquês Alan Simonsen também passou pela mesma experiência quando a seleção de seu país ficou de fora da Copa do Mundo de 1978.