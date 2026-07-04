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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A maldição das 17 edições... Dembélé ameaça impedir a França de conquistar a Copa do Mundo

Paraguai x França
Paraguai
França
Copa do Mundo
O. Dembele
França

A seleção da França, sob o comando do técnico Didier Deschamps, aspira reconquistar o título da Copa do Mundo, conquistado na penúltima edição, em 2018.

A seleção dos Gauleses conta com um grupo de jogadores, entre os quais se destacam Kylian Mbappé, Mickaël Olise e Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025.

O jornal “Le Parisien” informou que, desde a criação da Bola de Ouro em 1956, nenhum jogador que tenha conquistado esse título conseguiu vencer a Copa do Mundo no ano seguinte à conquista do prêmio individual. 

Cabe agora à seleção francesa, liderada por Ousmane Dembélé, tentar quebrar essa sequência negativa.

O jornal destacou que a Bola de Ouro, conquistada por Dembélé no ano passado após levar o Paris Saint-Germain ao título da Liga dos Campeões, pode se tornar um mau presságio para os Bleus na Copa do Mundo.

O primeiro a pagar o preço desse fenômeno foi Alfredo Di Stéfano, depois que a Espanha não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 1958.

O dinamarquês Alan Simonsen também passou pela mesma experiência quando a seleção de seu país ficou de fora da Copa do Mundo de 1978.

  • dembele(C)Getty Images

    Dembélé teme ter o mesmo destino de Michel Platini

    Das 17 edições da Copa do Mundo em que houve um vencedor da Bola de Ouro, o detentor do prêmio só conseguiu chegar à final em 5 ocasiões.

    Em 2022, Lionel Messi encontrou uma maneira de quebrar essa sequência, depois que seu domínio sobre a Bola de Ouro chegou ao fim e o prêmio foi para Karim Benzema. 

    No entanto, o então atacante do Real Madrid foi obrigado a se retirar da Copa do Mundo, realizada no final daquele ano, devido a uma lesão.

    Já Messi conquistou o título da Copa do Mundo com a Argentina, antes de reconquistar a Bola de Ouro.

    Já na seleção francesa, Michel Platini também foi vítima dessa “maldição” na Copa do Mundo de 1986. 

    Apesar de entrar no torneio como tricampeão consecutivo da Bola de Ouro, ele foi eliminado com a seleção francesa nas semifinais.

    Assim, Ousmane Dembélé se vê diante de uma oportunidade, não apenas de liderar a França rumo ao título da Copa do Mundo, mas também de quebrar uma das coincidências históricas mais emocionantes na trajetória do prêmio mais famoso entre os prêmios individuais do futebol.

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