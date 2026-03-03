Getty/GOAL
Traduzido por
A “longevidade” de Kylian Mbappé para igualar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi é questionada, enquanto ex-atacante do Arsenal revela receios em relação à estrela do Real Madrid
Quantos gols Mbappé precisa marcar para quebrar o recorde histórico da França?
Mbappé marcou 55 gols pela seleção em 94 partidas. Ele está a apenas dois gols do recorde histórico de Olivier Giroud pela seleção francesa, e espera-se que ele entre para a história em um futuro não muito distante.
A partir daí, a fasquia será elevada a um nível que poucos podem sonhar em alcançar, mas será que ele chegará aos três dígitos? Os grandes nomes de todos os tempos, Messi e Ronaldo, ultrapassaram essa marca com a Argentina e Portugal, respectivamente, e não mostram sinais de desaceleração enquanto se preparam para disputar mais uma Copa do Mundo.
Mbappé, se sua condição física permitir, estará no torneio deste verão na América do Norte — tendo participado das duas últimas finais, saindo vitorioso em 2018 e marcando três gols contra a Argentina em 2022 — e continua sendo uma presença carismática para a França.
- Getty
Mbappé poderá igualar Messi e Ronaldo ao atingir 100 gols pela seleção?
Questionado sobre se Mbappé é capaz de atingir 100 gols, o ex-atacante do Arsenal e do Lorient, Aliadiere, em entrevistaaoGOAL, disse: “Sem dúvida. Se ele continuar em forma, ele é o melhor jogador para mim. Vimos na França que ele é simplesmente incrível. Os gols, não são apenas os gols, é o que ele pode fazer e alcançar individualmente.
A única coisa que eu diria, como ele começou a jogar tão jovem, é se ele será capaz de ter a longevidade que Cristiano Ronaldo e Messi tiveram. Será que ele ainda será capaz de jogar e ter um desempenho de alto nível aos 35 anos? Obviamente, sabemos que o jogo é muito, muito exigente fisicamente e talvez esteja ficando cada vez mais difícil. Mesmo com toda a ciência por trás do jogo, ajudando os jogadores em termos de recuperação, com todos os aparelhos, médicos e tudo o que temos hoje em dia para ajudar.
“Mas sim, para mim, ele é irreal. Ele é um jogador incrível. O melhor que vi em muito tempo. Mas será que ele vai conseguir? Faltam 45 para chegar aos 100, ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele tem que continuar jogando bem.
Até agora, ele tem sido muito, muito consistente em sua carreira e em seu jogo. Mas não consigo imaginá-lo não alcançando esses números, porque ele joga por um dos melhores clubes do mundo. Ele continua marcando gols e mantendo seu desempenho. Ele é bem cuidado. Recebe o melhor tratamento. Então, sim, acho que ele vai conseguir. Será interessante ver a Copa do Mundo neste verão. Se ele conseguir nos levar à vitória novamente, será ótimo.”
Giroud feliz por ceder o recorde ao seu colega vencedor da Copa do Mundo
O ex-atacante do Arsenal, Chelsea e AC Milan, Giroud, aceitou o fato de que seu recorde de gols será superado por Mbappé, com o veterano atacante esperando que seu ilustre compatriota possa fazer parte de um clube exclusivo.
O jogador de 39 anos, que está de volta à sua terra natal com o Lille após uma breve passagem pelo LAFC na MLS, disse sobre Mbappé: “É claro que ele vai me superar. Ele tem pelo menos mais cinco, sete ou até mais anos pela seleção francesa. Espero que ele chegue a 100 gols”.
Mbappé não estabeleceu metas, pois o sucesso coletivo é mais importante para ele do que os prêmios individuais. O jogador de 27 anos disse: “Não estou quebrando nenhum tabu ao dizer que posso marcar contra qualquer um. Mas o mais importante é vencer e ajudar a equipe. O recorde virá naturalmente. Quando isso acontecer, ficarei feliz e seguirei em frente”.
- Getty
Lesão de Mbappé: problema no joelho antes dos jogos contra o Manchester City e o Brasil
Mbappé está se recuperando de uma lesão no joelho, o que o impede de jogar pelo Real Madrid. Ainda não há data prevista para seu retorno, com o time contando os dias para a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, enquanto a França se prepara para os amistosos contra o Brasil e a Colômbia.
Publicidade