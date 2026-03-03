A “longevidade” de Kylian Mbappé para igualar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi é questionada, enquanto ex-atacante do Arsenal revela receios em relação à estrela do Real Madrid

Questionado sobre se Mbappé é capaz de atingir 100 gols, o ex-atacante do Arsenal e do Lorient, Aliadiere, em entrevistaaoGOAL, disse: “Sem dúvida. Se ele continuar em forma, ele é o melhor jogador para mim. Vimos na França que ele é simplesmente incrível. Os gols, não são apenas os gols, é o que ele pode fazer e alcançar individualmente.

A única coisa que eu diria, como ele começou a jogar tão jovem, é se ele será capaz de ter a longevidade que Cristiano Ronaldo e Messi tiveram. Será que ele ainda será capaz de jogar e ter um desempenho de alto nível aos 35 anos? Obviamente, sabemos que o jogo é muito, muito exigente fisicamente e talvez esteja ficando cada vez mais difícil. Mesmo com toda a ciência por trás do jogo, ajudando os jogadores em termos de recuperação, com todos os aparelhos, médicos e tudo o que temos hoje em dia para ajudar.

“Mas sim, para mim, ele é irreal. Ele é um jogador incrível. O melhor que vi em muito tempo. Mas será que ele vai conseguir? Faltam 45 para chegar aos 100, ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele tem que continuar jogando bem.

Até agora, ele tem sido muito, muito consistente em sua carreira e em seu jogo. Mas não consigo imaginá-lo não alcançando esses números, porque ele joga por um dos melhores clubes do mundo. Ele continua marcando gols e mantendo seu desempenho. Ele é bem cuidado. Recebe o melhor tratamento. Então, sim, acho que ele vai conseguir. Será interessante ver a Copa do Mundo neste verão. Se ele conseguir nos levar à vitória novamente, será ótimo.”